คัดเน้นๆ หนุ่มหล่อ 100 คน เวิร์คช็อปสุดหิน! 5 หนุ่มบิ๊กบอย SBFIVE ร่วมแจมเฟ้นหา 12 คนสุดท้าย แข่งขันเวที “Superboy Project Presented by GSB”

เวทีระอุเลยจ้าแม่!!! เมื่อ “Superboy Project Presented by GSB” (ซูเปอร์บอย โปรเจกต์ พรีเซนต์เต็ด บาย จีเอสบี) เปิดเวทีเวิร์คช็อปสุดหิน ต้อนรับหนุ่มหล่อความสามารถจัดเต็ม 100 คน เพื่อเฟ้นหา 12 คนสุดท้ายร่วมเข้าแข่งขันในรายการ “Superboy Project Presented by GSB” ที่มีโอกาสเป็นเดิมพัน ค้นหา 5 หนุ่มSBFIVE GEN2 ศิลปินบอยแบนด์ (Boy Band) อนาคตซูเปอร์สตาร์ระดับเอเชีย พร้อมชิงรางวัลมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท จัดโดย บริษัท สตาร์ ฮันเตอร์ สตูดิโอ จำกัด (Star Hunter Studio Co., LTD.) ร่วมกับ ธนาคารออมสิน ฟากศิลปินต้นแบบ 5 หนุ่ม SBFIVE บาส – สุรเดช พินิวัตร์, คิมม่อน – วโรดม เข็มมณฑา, เต้ – ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์, คอปเตอร์ – ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี, ตี๋ – ธนพล จารุจิตรานนท์ สวมบท Big Boy (บิ๊กบอย) ร่วมโค้ชน้องๆ ณ ลิโด้ คอนเน็คท์ เมื่อวันเสาร์ที่ 10สิงหาคม ที่ผ่านมา

โอ๋ – ยชญ กรณ์หิรัญ หรือ โอ๋ Starhunter บอสใหญ่ สตาร์ ฮันเตอร์ สตูดิโอ เผยว่า “ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วสำหรับ Superboy Project Presented by GSBรายการแข่งขันเพื่อหาค้นหา 5 หนุ่ม SBFIVE GEN2 วันนี้เป็นการเวิร์คช็อปเพื่อคัด 12 คนสุดท้ายจากผู้เข้ารอบ 100 คน ที่มีผู้สนใจเข้าออดิชั่นจากทั่วประเทศและทางออนไลน์กว่า 4,800 คน ซึ่งรายการนี้เป็นการปั้นบอยแบนด์ ดังนั้นจึงเน้นการทำงานแบบทีมเวิร์ค เสน่ห์ การเป็นเอ็นเตอร์เทนเนอร์ และความพร้อมในการเปิดรับที่จะพัฒนาตัวเองครับ”

ด้าน ครูฟ้าใส – ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์ เผยว่า “วันนี้ได้เห็นว่าน้องๆ หลายคนมีทักษะการร้องเพลงที่ดี แม้จะเป็นรายการที่ปั้นบอยแบนด์ แต่การร้องเพลงดี เต้นเก่งก็ไม่ใช่ตัวตัดสิน ทีม Professional (โปรเฟสชั่นนอล) และทีม Hunter (ฮันเตอร์) จะดูภาพรวมว่าน้องๆ แต่ละคนมีความพยายาม มุ่งมั่น และใฝ่รู้ที่อยากจะพัฒนาตัวเองแค่ไหน เพราะ ทักษะการร้อง เต้น การกล้าแสดงออก เราสามารถพัฒนาได้ค่ะ”

งานนี้บอกได้คำเดียวว่ารักพี่เสียดายน้องมากๆ เลยจ้า ก็แหมหนุ่มๆ ผู้ผ่านเข้ารอบ 100 คน ความสามารถล้น แม้จะต้องผ่านการเวิร์คช็อปที่ท้าทายความสามารถ จากทีม Hunter โอ๋ – ยชญ กรณ์หิรัญ หรือ โอ๋ Starhunter, พชร์ อานนท์ ผู้กำกับชื่อดังที่มีสายตาเฉียบคม และทีม Professional ครูต้า – วิทวัส สังสะกิจครูสอนการแสดงชื่อดัง, ครูฟ้าใส – ปัณญพัสตร์ ธรรมรัตน์ ครูสอนร้องเพลง, ครูล็อต – จิรันธนิน ปานประเสริฐโชค ครูสอนเต้น โดยเริ่มจากการเรียนเทคนิคการร้องเพลงและซ้อมท่าเต้นในเพลง Superboy ของศิลปิน SBFIVE ที่ใช้เป็นเพลงธีมของรายการ จากนั้นแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 5 คน โชว์ทักษะการร้องการเต้น เพื่อคัดให้เหลือ50 คนสุดท้าย และยิ่งเข้มข้นขึ้น เมื่อศิลปินต้นแบบ 5 หนุ่ม SBFIVE บาส – สุรเดช, คิมม่อน – วโรดม, เต้ – ดาวิชญ์, คอปเตอร์ – ภานุวัฒน์ และ ตี๋ – ธนพล จารุจิตรานนท์ ที่วันนี้ทำหน้าที่ Big Boy ในฐานะหัวหน้าทีมให้กับน้องๆ ผู้เข้ารอบทั้ง 50 คน ซึ่ง 5 หนุ่ม SBFIVE ก็จัดเต็มแข่งกันงัดวิชาพร้อมเทคนิคเฉพาะตัวมาโค้ชลูกทีมกันสุดฤทธิ์

โดยเปิดโชว์แรกด้วยทีม Big Boy บาส กับโชว์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แบบคิ้วท์ๆ ในเพลง Spark ต่อด้วยทีม Big Boy คอปเตอร์ ไม่พลาดโชว์ทักษะการร้องแร็ป และเต้นในเพลง Strong จากนั้นถึงทีม Big Boy คิมม่อน กับโชว์ที่เน้นเอ็นเตอร์เทนเสิร์ฟความฮาและลีลาเร้าใจในเพลง เลิกคุยทั้งอำเภอ ส่วนทีม Big Boy เต้ มาในแนวซึ้งกินใจกับเพลง Whenever ปิดท้ายด้วย Big Boy ตี๋ โชว์สเต็ปเต้นและร้องในสไตล์อบอุ่นกับเพลง หมายความว่าอะไร ซึ่งน้องๆ ทั้ง 50 คน ก็แสดงความสามารถกันแบบไม่มีกั๊ก งานหนักจึงตกที่ทีม Hunter และทีม Professional ที่ต้องตัดสิน

และ 12 คนสุดท้ายที่เข้าไปแข่งขันในรายการ “Superboy Project Presented by GSB” ได้แก่

B1 แบงค์ – ธนาธิป ศรีทองสุก

B2 แบงก์ – ธรณินทร์ มโนสุดประสิทธิ์

B3 เบ้น – กมลวัทน์ เกิดปัญญา

B4 โบนัส – ธนเดช ดีสีสุข

B5 ชยิน – ชยิน ประสงค์ความดี

B6 เจ็ท – เจษฎากร บัณฑิต

B7 จูเนียร์ – รณกร สุนทรนนท์

B8 กาด – กาด พลอยสุภา

B9 เฟอร์กี้ – ภวฤทธ์ เพาเวอร์

B10 ตั๋ง – วีรพงษ์ จันทร์คำเรียง

B11 กราฟิค – รัชวิศน์ จันทร์รุ่งอนันท์

B12 ภณ – ธนภณ เอี่ยมกำชัย

แฟนๆ เตรียมยกป้ายไฟให้กำลังใจและชมโชว์เปิดตัว 12 คนสุดท้ายผู้เข้าแข่งขันรายการ "Superboy Project Presented by GSB" (ซูเปอร์บอย โปรเจกต์ พรีเซนต์เต็ด บาย จีเอสบี) ในวันพุธที่ 28 สิงหาคมนี้ เวลา 14.00 น. ณ ลานลิฟท์แก้ว ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์