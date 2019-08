Bake A Wish จัดเต็ม! เปิดตัว “คาเฟ่ ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน 2019” เผย 18 เมนูใหม่

พร้อมกิจกรรม-โปรโมชั่นพิเศษให้ สาวกยอดนักสืบจิ๋ว โคนันได้ฟินกันอีกครั้ง!

หลังประสบความสำเร็จอย่างงดงาม และได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากแฟนๆ อะนิเมชั่น เมื่อปีก่อน “คาเฟ่ ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 2019” (Detective Conan Cafe 2019) ได้กลับมาสร้างสีสัน ณ ร้านเบค อะ วิช (Bake A Wish) ร้านเบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่นอันดับ 1 ในประเทศไทย สาขาสยามเซนเตอร์ อีกครั้ง โดยจะเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 15 กันยายน 2562 นี้ เป็นระยะเวลา 46 วัน โดยมาในคอนเซ็ปต์ภาพยนตร์ยอดนักสืบจิ๋วโคนัน เดอะมูฟวี่ 23 ตอน: ศึกชิงอัญมณีสีคราม (Detective Conan The Movie 23: The Fist of Blue Sapphire) ที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์อย่างเป็นทางการในไทยเร็วๆ นี้

นางนิกันติ์ ปรัชญาศิลปวุฒิ เจ้าของกิจการ Bake A Wish กล่าวว่า “Bake A Wish พร้อมเอาใจคนรักเบเกอรี่สไตล์ญี่ปุ่น ด้วยสูตรขนมส่งตรงจากเมืองโกเบ ด้วยความอร่อยแบบโฮมเมดที่สดใหม่วันต่อวัน ซึ่งทุกเมนูใหม่ของยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ในครั้งนี้ได้ถูกรังสรรค์ให้ผสมผสานระหว่างวัตถุดิบที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย กับวัฒนธรรมป๊อปอะนิเมะของญี่ปุ่นอย่างกลมกล่อมที่สุด และอีกครั้งที่ Bake A Wish ได้จับมือร่วมกับ PARCO (สิงคโปร์) ให้เป็นผู้พัฒนาคอนเซ็ปต์ และดำเนินการรังสรรค์เมนูต่างๆ ตามธีมยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน”



โดยครั้งนี้ คาเฟ่ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 2019 มีเมนูพิเศษมากกว่าครั้งก่อนเกือบเท่าตัว ถึง 18 เมนู แบ่งเป็นอาหาร 6 เมนู ขนม 4 เมนู และเครื่องดื่ม 4 เมนู เฉพาะที่ร้าน Bake A Wish สาขาสยามเซ็นเตอร์ และอีก 4 เมนูขนมเค้ก สำหรับ Takeaway ได้จากร้าน Bake A Wish กว่า 14 สาขาทั่วประเทศ โดยทุกคนที่สั่งเมนูยอดนักสืบจิ๋ว โคนันจะได้รับที่รองจานและที่รองแก้วฟรี และสำหรับเมนู ที่จะได้รับของแถมสุดพิเศษ ได้แก่ เมนูอาหารข้าวห่อไข่คืนพระจันทร์เต็มดวงจอมโจรคิด (Kid the Phantom Thief’s Full Moon Omurice) ที่จะมาพร้อมไพ่ Movie scene card ลายพิเศษลิขสิทธิ์แท้ และเมนูขนมพาร์เฟต์ยอดนักสืบโคนันปี 2019 (Detective Conan Parfait) ที่จะมาพร้อมพวงกุญแจยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน เป็นต้น

นอกจากเมนูขนม อาหาร และเครื่องดื่มที่หลากหลายแล้ว ครั้งนี้ Bake A Wish ได้ร่วมกับบริษัทได-อิจิ คิคากุ (ประเทศไทย) จัดยอดนักสืบจิ๋ว โคนันคาเฟ่ สเตชั่น (Detective Conan Cafe Station) ซึ่งจะเปิดบริการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ที่บริเวณชั้น G ของสยามเซ็นเตอร์ โดยแฟนๆ ของนักสืบจิ๋ว โคนัน จะได้ฟินไปกับของสะสมโคนันลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น และสินค้าที่ระลึกสุดพิเศษจากภาพพยนตร์วางจำหน่ายเฉพาะที่นี่เท่านั้น พร้อมสนุกไปกับเกม Walk Rally ในธีมยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน The Phantom Quest ซึ่งจะเปิดให้เล่นระหว่างวันที่ 1 – 18 สิงหาคม 2562

นอกจากนี้ ทางร้าน Bake A Wish ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ ร่วมกับทางรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) โดยทุกๆ การซื้อบัตรโดยสารแรบบิท ลายยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน และเข้ารับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มจากร้าน Bake A Wish จะสามารถรับชูครีมที่ทำสดใหม่ทุกวัน ฟรี 1 ชิ้น จากร้าน Bake A Wish สาขาสยามเซ็นเตอร์ (จำกัด 1 ชิ้น / วัน / หมายเลขบัตรแรบบิท) ได้ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม -15 กันยายน 2562 นี้

“เรามั่นใจว่าคาเฟ่ ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน ปี 2019 ครั้งนี้ จะถูกใจแฟนๆ ยอดนักสืบจิ๋ว โคนัน มากกว่าเดิม และตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการความแปลกใหม่ สำหรับ Bake A Wish เราเอาลูกค้าเป็นหัวใจหลักในการดำเนินธุรกิจมาโดยตลอด ดังนั้นหากถามว่า อะไรคือกุญแจความสำเร็จของเรา คำตอบคือความสุขของลูกค้า คือความสำเร็จที่แท้จริงของ Bake A Wish” นางนิกันติ์กล่าวเพิ่มเติม

Facebook :bakeawish.Japanesehomemadecake

Instargram :bakeawish_ official

LINE :@bakeawish