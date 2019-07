กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้าสามรางวัลใหญ่นวัตกรรมการเงินดีเด่นแห่งปีจากงาน ‘The Asian Banker : Thailand Country Awards 2019’

นายอธิศ รุจิรวัฒน์ (กลาง) กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด, นายอธิป ศิลป์พจีการ (ซ้ายสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบริหารธุรกิจกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และ ดร.ลิสา พัทธ์วิวัฒน์ศิริ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิรูปธุรกิจ กรุงศรี คอนซูมเมอร์ เป็นตัวแทนกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล รับมอบสามรางวัลใหญ่ ได้แก่ รางวัล ‘The Retail Payment Product of the Year’ (รางวัลผลิตภัณฑ์บัตรสำหรับรายย่อยดีเด่น) สำหรับบัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน, รางวัล ‘The Consumer Finance Product of the Year’ (รางวัลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลดีเด่น) สำหรับกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์, และรางวัล ‘Best Process Automation Initiative, Application or Programme’ (รางวัลด้านการสร้างสรรค์และพัฒนากระบวนการทำงาน แอปพลิเคชั่น หรือโครงการดีเด่น) สำหรับกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จากเวที The Asian Banker : Thailand Country Awards 2019 ที่จัดโดย The Asian Banker นิตยสารการเงินการธนาคารชั้นนำในเอเชีย ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร