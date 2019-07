อันเดอร์ อาร์เมอร์ ท้าประลองกับบทพิสูจน์ความกล้าครั้งใหม่ใน Test of Will 2019 เตรียมทดสอบความพร้อมก่อนวันจริงได้แล้ววันนี้ที่ WERK BTS อารีย์

อันเดอร์ อาร์เมอร์ (Under Armour) ผู้นำด้านนวัตกรรมชุดกีฬาไฮเพอร์ฟอร์มานซ์ นำอีเวนต์แข่งความฟิตเพื่อค้นหาสุดยอดผู้แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคกลับมาให้ชาวไทยได้เข้าร่วมอีกครั้งติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 10:00 – 20:00 น. ณ ลานอีเดน เซ็นทรัลเวิลด์ พิเศษสำหรับผู้แข่งขันในปีนี้ รับฟรีเสื้อรุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่นจาก Test of Will 2019 มูลค่ากว่า 1,250 บาท และบัตรกำนัลใช้แทนเงินสดมูลค่า 400 บาท รวมมูลค่า 1,650 บาท เพียงสมัครเข้าร่วมแข่งขันพร้อมค่าใช้จ่าย 600 บาท สำหรับกลุ่ม Open Category ทั้งสามช่วงอายุ และ 900 บาทสำหรับกลุ่ม Elite ลงทะเบียนที่ www.testofwill.com

Test of Will 2019 ยังประเดิมความยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ด้วยการเพิ่มประเภทการแข่งขันระดับ Elite หรือกลุ่มนักฟิตเนสสายสตรอง เข้ามาในการประลองฝีมือ นอกเหนือจากประเภท Open Category ใน 3 ช่วงกลุ่มอายุ: 18-34 ปี 35-44 ปี และ 44 ปีขึ้นไป ร่วมชิงเงินและของรางวัลที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมารวมมูลค่าแล้วกว่า 1.5 ล้านบาท นอกจากนี้สำหรับยิมที่ส่งตัวแทนลงสมัครมากที่สุดในประเทศไทย ยังได้รับใบประกาศนียบัตรที่ได้ท้าทายบทพิสูจน์ความแข็งแกร่งครั้งยิ่งใหญ่และความเป็นทีมสปิริตจากอันเดอร์ อาร์เมอร์

โดยในปีนี้ สำหรับคนที่ตั้งใจจะมาลงแข่งขัน Test of will 2019 ยังสามารถมาทดสอบความพร้อมกันได้ที่โซนเตรียมความพร้อมก่อนวันจริง ซึ่ง อันเดอร์ อาร์เมอร์จัดขึ้น ณ WERK ตั้งอยู่ในสถานี BTS อารีย์ ใกล้ทางออก 2 โดยในโซนทดลองกิจกรรมมีอุปกรณ์การฝึกและทดสอบร่างกาย เช่น กระสอบทรายไฟฟ้าที่สามารถนับจำนวนหมัดได้ และเชือกที่เอาไว้ฝึกท่าในการแข่งขัน Test of Will 2019 อย่าง Double Rope Slams และ Rope Russian Twists อีกทั้งยังมีห้องลองให้สามารถเปลี่ยนชุดและลองคอลเลกชันใหม่ล่าสุดอย่าง UA RUSH ได้อีกด้วย

พิเศษสุดสำหรับผู้ที่เข้ามาเป็นส่วนร่วม โซนทดลองกิจกรรม ที่ WERK BTS อารีย์ เมื่อโพสต์รูปพร้อม #UnderArmourTH #TestOfWill2019 รับส่วนลดสูงสุด 20% ทันทีเพื่อนำไปใช้ที่แบรนด์ เฮ้าส์ของ อันเดอร์ อาร์เมอร์ ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยโซนทดลองกิจกรรมที่ WERK BTS อารีย์ จะเปิดทุกวันตั้งแต่ 10:00 – 20:00 น. ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2562

อัพเดตข้อมูลสินค้าและติดตามรายละเอียดกิจกรรมต่างๆ เพิ่มเติมได้ที่ www.underarmour.co.th หรือ เฟซบุ๊คUnderArmourThailand หรืออินสตาแกรม @UnderArmourTH