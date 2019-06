จัดเต็มทั้งสัปดาห์กับสินค้าเก๋ๆ ที่แบรนด์ดังมาปล่อยไอเดีย Collab กัน ในแบบที่คุณคาดไม่ถึง พลาดไม่ได้กับงาน “YOUNIQUE Market by CPNlead” ที่ centralwOrld วันนี้ถึง 23 มิ.ย. 62 เตรียมกระเป๋าสตางค์ให้พร้อม เคลียร์ท้องให้ว่าง แล้วมาเต็ มอิ่มทุกความฟิน เพราะงานนี้ผู้ประกอบการรุ่ นใหม่เจ้าของแบรนด์ดังกว่า 40 แ บรนด์ ขนสินค้าใหม่กริ๊บ อัดแน่นไอเดีย แถมไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนมาเสิ ร์ฟให้ได้ช้อปกันถึงที่! พร้อมเช็คอินความอร่อยด้วยหลากหลายเมนูเด็ด และเครื่องดื่มเรียกความสดชื่น ให้คุณได้เลือกชิมกันอย่างจุใจ

ฟินกับแบรนด์ที่คุณชอบ ลอง (ของ) ไอเดียโดนๆ ในแบบ YOUNIQUE กันได้เลย เจอกันที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 18-23 มิ.ย. 62 นี้ ที่ชั้น 6 โซน Central Court

7 Wonders ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ด้วยคอนเซ็ ปต์ Enrich Your Holiday รีเฟรชร่ างกายจากความเหนื่อยล้าด้วย BEAUTY Café ที่จะทำให้คุณสวยจากภายในสู่ ภายนอก โดยได้ไอเดียจากสองแบรนด์คือ Ever Lash Studio แบรนด์ที่จะทำให้คุณตาสวยในทุกๆ วัน และ Maguro ร้านอาหารญี่ปุ่นชามโต คับคั่งด้วยคุณภาพวัตถุดิบ, Capsule collection ผลิตภัณฑ์ที่ได้แรงบันดาลใจจากก ารพาสัตว์เลี้ยงไปเดินเล่นในสวน โดยได้ความร่วมมือจากแบรนด์ Shoe Story รองเท้าแฟชั่นแฮนด์เมด, With it เสื้อผ้าสบายๆในราคาโดนใจ, Jane & Joe กระเป๋าหนังดีไซน์โมเดิร์นที่ เหมาะกับทุกวัย และHato Pet Wellness Center ศูนย์ยกระดับคุณภาพชีวิตสัตว์ เลี้ยงแบบครบวงจร พร้อมเสริมความรู้ไปกับ Pet Training Education จาก Hato Pet Wellness Center X Globish สถาบันสอนถาษาอังกฤษที่พั ฒนามาเพื่อคนไทย

Wonder Vibes พบกับโปรดักท์สุดสร้างสรรค์ เช่น Fried chicken with Coffee sauce ไก่ทอดกรอบๆ กินกับซอสกาแฟ เมนูน่าลองเป็นที่สุด เกิดจากการรวมพลังของ Chicky Chick ร้านไก่ทอดชื่อดัง ขวัญใจคนทุกวัย และ Casa Lapinร้านกาแฟสุดเท่ นอกจากนี้ยังมีสินค้าคอลเล็กชั่ นพิเศษ Wonder Vibes Resort collection ที่เกิดจากการรวมตัวกั นของแบรนด์แฟชั่นชั้นนำของเมื องไทย ไม่ว่าจะเป็น LookbookLookbookแบรนด์เสื้อผ้าที่มีความสดใส ขี้เล่น, Pichtเสื้อผ้าสบายๆ สามารถใส่ได้ทุกวัน และ The Parrot เสื้อผ้าไทยโดดเด่นด้วยดีไซน์ รวมถึงกิจกรรมสุดพิเศษ จากแบรนด์ Lock Box

Love Aroma สัมผัสกลิ่นไอของความรัก พบกับเมนูสุดพรีเมี่ยมที่ จะทำให้หัวใจของคุณพองโต อาทิ “ชามะขามข้าวหอม” ชามะขามกลิ่นหอม รสชาติดี จากเมนูซิกเนเจอร์ของแบรนด์ Olino Crepe & Tea อย่างชาข้าวหอม มิกซ์กับมะขามอันเลื่องชื่อของ บ้านมะขาม, เนื้อย่างเสียบไม้ น้ำจิ้มแจ่ว จาก Hip Bowl สตูว์โฮมเมดสไตล์ไทย – จีน สูตรลับตั้งแต่รุ่นอาม่า, เป็ดปักกิ่งสไตล์ฮ่องกง by เป็ดย่างก๊ำหล่ง เป็ดย่างและหมูย่างสูตรเตาถ่ านชื่อดังย่านเยาวราช และ Avocado Milk Shake จาก The Hass Bistro คาเฟ่อโวคาโดเจ้าแรกของไทย

UN ・ เด้อ คอนเซ็ปท์สินค้าและบริการพร้ อมมอบประสบการณ์เหนื อความคาดหมาย ร่วมจัดเต็มความอิ่มอร่อยโดย Salad Factory ร้านอาหารสุขภาพสำหรับทุ กคนในครอบครัว ร่วมกับ ชงเจริญ ร้านนั่งชิวแนวไชนีสคอนเท็ มโพรารี พบกับผลิตภัณฑ์สุดคูล อาทิ CMYK Bathbomb ผสมผสาน Bath Bomb จาก Nava bath & body workshop ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวที่มีส่ วนผสมจากธรรมชาติ พร้อมดีไซน์ที่บอกตัวตนโดย Studio 360 เครื่องเขียนแบบไลฟ์สไตล์ และสินค้าแฟชั่นอื่นๆ อีกมากมาย พบ Vissyกระเป๋าหนังชื่อดังในโลกออนไลน์ ที่ได้ ชงเจริญ มาร่วมแชร์ไอเดียด้วย

บางกรวยโปรเจ็ค จัดบูธสไตล์เก๋ที่เหล่า Workaholic ทั้งหลายต้องไม่พลาด ในสไตล์จี๊ดๆ แก้เผ็ด Office Syndrome ครบทั้งสินค้าแฟชั่น งานดีไซน์ตอบโจทย์ไม่ซ้ำใคร และของกินดีต่อใจ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ HAMBURGER STUDIO แฟชั่นที่มีความเก๋ เท่ ฉีกทุกกฎการออกแบบ มามิกซ์แอนด์แมตช์กับแบรนด์ต่ างๆไม่ว่าจะเป็น KLANDTHร้านมัลติแบรนด์ที่รวบรวมสินค้ าจากสุดยอดดีไซเนอร์ หรือเมนูสุดชิคที่ทำร่วมกับ Greenmade cafe’ เพื่อคนรักสุขภาพโดยเฉพาะ และตบท้ายความแซ่บด้วยไอเท็มแว่ นตาจากGlassaholic