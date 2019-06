โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชัวรี่ คอลเล็คชั่น โฮเท็ล ภูมิใจต้อนรับเชฟมิชลินสตาร์ Chef Luciano Monosilio เจ้าของฉายาราชาแห่งคาโบนาร่า ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายนนี้ สำหรับเซ็ทเมนูอาหารสุดพิเศษที่ มาพร้อมกับตัวเลือกไวน์แพร์ริ่ งและดื่มด่ำไปกับงานไวน์ดิ นเนอร์ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายนนี้ ที่ห้องอาหารรอสซินีส์

เชฟ Luciano ผู้เคยอยู่เบื้องหลังร้ านอาหารชื่อดังอย่าง Pipero Roma จากกรุงโรม ประเทศอิตาลี จะมารังสรรค์เมนูอาหารอิตาเลี ยนรสชาติดั้งเดิม ปรุงแต่งด้วยเทคนิคสมัยใหม่ให้ คุณได้ลิ้มลองกัน

เชฟ Luciano นำเสนอเมนูอาหาร 7 คอร์ส ในงานไวน์ดินเนอร์ ทานคู่กับไวน์จากบริษัท Wine Dee Dee เมนูจานเด่น อาทิ Boston lobster with beetroot and bitter orange – บอสตันล็อบสเตอร์ เสิร์ฟตู่กับบีทรูทและส้ม ทานคู่กับ Chardonnay Collezione, Sensi, 2017 ตามด้วย Chef Luciano’s signature spaghetti felicetti carbonara – สปาเกตตี้เฟลิเซตตี้คาโบนาร่า อาหารจานเด่นประจำตัวของเชฟ Luciano ทานคู่กับ Chianti Classico Passonero 2015 และ lamb with anchovies, raspberries and smoked tea – เนื้อแกะรมควันชา เสิร์ฟพร้อมปลาแอนโชวี และราสเบอร์รี่ ทานคู่กับ Brunello di Montalcino Sensi, Boscoselvo 2011

ดื่มด่ำไปกับงานไวน์ดินเนอร์ ของเชฟมิชลินสตาร์ Luciano Monosilio ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน ราคาท่านละ 3,900++ บาท

เซ็ทเมนูอาหารสุดพิเศษสำหรั บเมนูอาหารกลางวันและอาหารเย็ นของเชฟ Luciano ในวันที่ 20มิถุนายนและ 21 มิถุนายน พร้อมตัวเลือกไวน์แพร์ริ่ง:

เซ็ทเมนูอาหาร 3 คอร์ส: อาหารเรียกน้ำย่อยหรือซุป อาหารจานหลักและของหวาน ราคาท่านละ 2,500++ บาท

เซ็ทเมนูอาหาร 4 คอร์ส: อาหารเรียกน้ำย่อยหรือซุป พาสต้า อาหารจานหลักและของหวาน ราคาท่านละ 3,000++ บาท

เซ็ทเมนูอาหาร 5 คอร์ส: อาหารเรียกน้ำย่อย ซุป พาสต้า อาหารจานหลักและของหวาน ราคาท่านละ 3,650++ บาท

พลาดไม่ได้กับการลิ้มรสฝีมื อการทำอาหารของเชฟมิชลินสตาร์ Luciano Monosilio เจ้าของฉายาราชาแห่งคาโบนาร่า ที่ห้องอาหารรอสซินีส์เท่านั้น

ห้องอาหารรอสซินีส์ได้รับ L’Assiette Michelin หรือมิชลินเพลท และ “Wine Spectator Award of Excellence”ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ แห่งการได้รับการยอมรับทั่ วโลกว่าเป็นร้านอาหารที่มีคุ ณภาพ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านวัตถุดิบหรื อรสชาติและการบริการ

สมาชิกเดอะแกรนด์คลับ รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม และมาริออทบอนวอย เรสเตอรองท์ส แอนด์ บาร์ส รับสิทธิประโยชน์ ราคานี้ไม่รวมค่าบริการ 10% และภาษี 7%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรื อสำรองที่นั่ง โทร 02 649 8364 หรืออีเมล[email protected] com