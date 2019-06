Techsauce Festival 2019 อัพสเกลความมันส์ สายตี้คอไอทีห้ามพลาด !

นอกจากจะเป็นงานชุมนุมครั้งใหญ่ของคนในวงการเทคโนโลยี Techsauce Global Summit 2019 ยังมีอีกหนึ่งทีเด็ด ซึ่งเป็นไฮไลท์สุดจี๊ดเพื่อชาวไอทีสายอาร์ต สายแฟชั่น และสายปาร์ตี้กับ Techsauce Festival กิจกรรมปิดท้ายงานสุดปังที่งานนี้บอกได้เลยว่าทุกคนจะต้องลืมภาพลักษณ์เดิมๆ สุดเคร่งขรึมของงาน Tech Conference ที่เคยมีมา เพราะปีนี้ผู้จัดงานได้นำเทคโนโลยีสุดล้ำเข้ามาช่วยสร้างสีสันและเนรมิตความสนุกสนานให้กับอาฟเตอร์ปาร์ตี้ครั้งนี้อย่างยิ่งใหญ่ตลอดค่ำคืน ณ ปาร์คนายเลิศ กับกิจกรรมความบันเทิง 4 โซน 3 เวที ได้แก่ Outdoor Zone , The House Zone, The Marquis Zone และ The Glass House Zone โดยขนทัพศิลปินและเหล่าดีเจฝีมือดีมาร่วมผลัดเปลี่ยนกันมอบประสบการณ์ทางศิลปะและดนตรีแก่ผู้เข้าร่วมงานแบบจัดเต็มทุกรส ทั้งแสง สี เสียง ประสานเข้ากับเทคโนโลยีทันสมัยได้อย่างลงตัว เรียกได้ว่าเป็นมิติใหม่ของงาน Tech Conference ที่ปีนี้ครบเครื่องทั้งความรู้และความสนุกสนานจริงๆ

Outdoor Zone

เริ่มกันที่ Outdoor Zone ที่ทุกคนจะได้ตื่นตากับงานศิลปะจัดวาง (Art Installation) ที่เล่นกับสภาพแวดล้อมด้วยเทคนิคการใช้แสงและสี เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กที่สวยงามและแปลกใหม่สำหรับการถ่ายภาพ ก่อนจะเข้าไปสนุกกับดนตรีไลฟ์สดสุดมันส์ที่ฟังได้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในโซน The Marquis Zone ที่ขนศิลปินแนวป๊อบ ร็อค และอัลเทอร์เนทีฟ ชื่อดัง 4 วงมาร่วมสร้างสีสันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็น Gym and Swim ต่อด้วย My Life As Ali Thomas, Chanudom และ Slot Machine

หรือถ้าอยากหาที่นั่งดื่มสบายๆ พร้อมดื่มด่ำกับเสียงดนตรีเคล้าบรรยากาศ ก็ไปต่อกันได้ที่ The House Zone ที่มี 2 ดีเจหนุ่มสุดคูลอย่างดีเจเบอร์ตัน. จี และดีเจตุล นักร้องนำจากวงอพาร์ตเมนต์คุณป้า ที่จะนำเพลงแนวอิเล็กทรอนิค เฮาส์ และเทคโน มาให้ทุกคนได้ฟังกัน

The Glass House Zone

ปิดท้ายกันที่ The Glass House Zone เอาใจขาแดนซ์กับเพลงแนว EDM จากศิลปินดูโอ้ DCNXTR และแรปเปอร์หนุ่มสุดฮอต สายเลือดฮิปฮอป Daboyway ก่อนปิดท้ายค่ำคืนกันด้วยดนตรีมันส์ๆ สนุกสุดเหวี่ยงกับดีเจ Machina ดีเจและโปรดิวเซอร์ชาวไทยที่มีอายุน้อยที่สุดและเป็นที่กล่าวถึงมากในวงการเพลง EDM/Electronic พร้อมเอาใจคอเกมส์กับ Game Station ให้ทุกคนได้ผ่อนคลาย

“มิหมี” อรนุช เลิศสุวรรณกิจ สาวเก่งแห่งวงการสตาร์ทอัพ ผู้ร่วมจัดงาน Techsauce Global Summit 2019 เผยว่า กิจกรรมทั้งหมดใน Techsauce Festival เป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้เข้าร่วมงานปีนี้ ได้สนุกสนาน เพลิดเพลิน และผ่อนคลายจากงานประชุมตลอด 2 วันที่ผ่านมา ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทุกมิติกว่า 300 หัวข้อใน 13 เวที ครบรสทั้งสาระและความบันเทิง จากวิทยากรรับเชิญระดับแนวหน้าทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเฉพาะเวที Entertainment ที่ปีนี้ได้รับเกียรติจากวู้ดดี้ วุฒิธร มิลินทจินดา พิธีกร และผู้บริหาร บริษัท วู้ดดี้เวิลด์ จำกัด และยอด ชินสุภัคกุล ซีอีโอและหนึ่งในผู้ก่อตั้งบริษัท วงใน มีเดีย เจ้าของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันชื่อดัง มาร่วมถอดสูตรความสำเร็จ และแบ่งปันความรู้ประสบการณ์ด้านดิจิทัล

งานนี้บอกได้คำเดียวว่าไม่อยากให้พลาด เพราะปีเดียวจะมีสักครั้ง มาร่วมสัมผัสบรรยากาศงาน Tech Conference ระดับอินเตอร์ พร้อมสนุกสนานไปกับ Techsauce Festival ได้ในวันที่ 19 และ 20 มิถุนายน 2562 ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งตอนนี้ราคาบัตรไต่ระดับไปที่ 5,500 บาทแล้ว รีบจับจองก่อนราคาจะปรับสูงขึ้นอีก

