คนรักโลก ไม่ควรพลาด! ห้างเซ็นทรัล ชวนรักโลก ช้อปฯ สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

นาทีนี้รักโลก แคร์โลก ต้องมา! ห้างเซ็นทรัล ชวนรักโลก ช้อปฯ สินค้าเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

รักโลก แคร์โลก ต้องมา ห้างเซ็นทรัล ชวน Go Green ไปกับงาน “Central | ZEN Love the Earth : Say No To Plastic Bags” (เซ็นทรัล | เซน เลิฟ ดิ เอิร์ธ เซย์ โน ทู พลาสติก แบ็กส์) นำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาให้เลือกช้อปฯ อาทิ กระเป๋า สมุด ต้นไม้ประดับ เครื่องใช้ในครัว ฯลฯ ในราคาพิเศษ! พร้อมชวนร่วมกิจกรรมเวิร์กช็อป ณ พื้นที่โปรโมชั่น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ระหว่างวันนี้ – 24 มิ.ย.62

พบกับสินค้าที่ทำจากวัสดุธรรมชาติ ตอบสนองต่อการดำรงชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ ทั้งเครื่องครัว ผลิตภัณฑ์ Beauty & Spa เครื่องหอม กระเป๋าจากวัสดุธรรมชาติ พวงกุญแจ ต้นไม้ประดับในกระถางจาก Coolclay Studio ได้แก่ Mini Landscape การนำต้นไม้เล็กอย่างพืชคลุมดิน หรือหญ้าชนิดต่างๆ มาจัดในรูปแบบของภูมิสถาปัตย์(Landscape)ในกระถางปั้นมือ, Linsaan Bonsai ลักษณะเป็นใบมีขนาดเล็กมาก ออกดอกเก่งเมื่อได้รับแสงเพียงพอ ดอกสีม่วงเล็กๆ มีกลิ่นหอมเบาๆ

ใครชอบงานไม้เก๋ๆ Carpenter (คาร์เพนเทอร์) นำเสนอของใช้ที่ผลิตจากเศษไม้เหลือใช้ มีสินค้าให้เลือกหลากหลาย เช่น สมุดปกไม้ทำมือ พร้อมกระดาษถนอมสายตา ไม่มีเส้น ปกไม้ผลิตจาก เศษไม้เหลือใช้จากกระบวนการผลิตประตู-หน้าต่าง สามารถเติมไส้กระดาษ ใช้ได้ยาวนาน รวมไปถึงกระเป๋ารักษ์โลก ผลิตจากเศษไม้ที่ถูกตัดทิ้งจากการเข้ามุมวงกบประตู-หน้าต่าง ฝานให้บางแล้วเจาะรูเย็บด้วยไหมทีละชิ้นบนผืนหนังสังเคราะห์ และยังมีงานไม้ของใช้จากแบรนด์ Chabatree (ชบาทรี) ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวและบนโต๊ะอาหารที่ถูกสร้างสรรค์ด้วยความใส่ใจในทุกขั้นตอนของการออกแบบและการผลิต

หากต้องการสินค้าดีไซน์เก๋ สินค้าแฮนด์เมดแนวรักษ์โลก แบรนด์ MAKA (มาฆะ) นำเสนอทั้งกระเป๋าถือ กระเป๋าใส่เอกสาร สมุดบันทึก สายห้อยบัตร พวงกุญแจ และซองใส่มือถือ นอกจากนี้ยังมีกระเป๋าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติจากแบรนด์ Fill in The Blank (ฟิล อิน เดอะ แบล็งค์) ผลิตภัณฑ์งานดีไซน์ที่ถ่ายทอดออกมาเป็นชิ้นงานมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ซึ่งผลิตมาจากผ้าดิบ ผ้ากระสอบ นำเสนอทั้ง กระเป๋า ผ้ากันเปื้อน

ร่วมช้อปฯ สินค้าที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติอีกมากมาย อาทิ สบู่ จาก Cosmos & Harmony (คอสมอส แอนด์ ฮาร์โมนี่) Malapinn (มาลาภิญญ์) ศิลปะกระดาษเป็นมิติใหม่ที่มาพร้อมกลิ่นบำบัด สวยรูป จูบหอม พร้อมความรื่นรมย์ และสินค้าหลากหลายในราคาพิเศษ! พร้อมลดเพิ่มสูงสุด 12.5 % เมื่อใช้คะแนน เดอะวัน และสามารถร่วมเวิร์กช็อป ดีไซน์เข็มกลัดติดเสื้อด้วยตัวเองจากวัสดุเหลือใช้ กับแบรนด์ Fulame (ฟูลาเม่) ในวันที่ 15-16 มิ.ย.62 เมื่อช้อปฯ ตามเงื่อนไข ณ พื้นที่โปรโมชั่น ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ระหว่างวันนี้ – 24 มิ.ย.62

เท่านั้นไม่พอ! ชวนไปช้อปฯ เก๋ๆ แบบ Say No To Plastic Bags กันต่อ ในงาน Central | ZEN Love The Earth : Say No To Plastic Bags พร้อมรับฟรี! ต้นกระบองเพชรสุดชิคที่ให้คุณเพนต์ชื่อหรือวาดรูปน่ารักๆ ลงไปที่กระถางได้ ง่ายๆเพียงช้อปครบ 3,000.- / ใบเสร็จ แล้วนำมาแสดงที่ชั้น 1 ที่ ZEN @ centralwOrld รีบหน่อย! กิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายนนี้เท่านั้น!