วิ่งกับดิสนีย์ ! ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท จัดงาน 10K Weekend ประจำปี 2019 ครั้งแรกกับการแข่งขันการแข่งขั นวิ่งดิสนีย์และงานเลี้ ยงฉลองยามค่ำคืน

บัตร Early Bird จำหน่ายแล้ววันนี้ผ่านช่องทางพั นธมิตรการท่องเที่ยว

กลับมาอีกครั้งกับการแข่งขันวิ่ งสุดฮิต 10K Weekend 2019 การแข่งขันวิ่งวันหยุดสุดสั ปดาห์ระยะทาง 10 กิโลเมตร ประจำปี 2562 ของฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท (Hong Kong Disneyland Resort) พร้อมเสริมทัพการแข่งขันวิ่ งในช่วงกลางวันที่จัดเป็ นประจำทุกปีด้วย “Pixar Pals Night Run Party” การแข่งขันวิ่งดิสนีย์ใหม่ล่าสุ ดยามค่ำคืนและงานเลี้ยงหลั งการแข่งกับผองเพื่อนพิกซ่าร์ ครั้งแรก! ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 2-3 พฤศจิกายน 2562 นี้

เตรียมพร้อมวิ่งก่อนใคร! บัตรประเภท Early Bird สำหรับการสมัครล่วงหน้า เริ่มจำหน่ายแล้วตั้งแต่วันนี้ ผ่านพันธมิตรการท่องเที่ยวอย่าง KTC World Travel Service(https://www.ktc.co.th/ ktcworld/promotion/others/ event/disney-run-2019), ตระกูลเฉิน (https://www.dhakulchan.org/ dcts/product/YVdROU1EQXdNek0z ) , กรุงไทยบริการท่องเที่ยว, คอสมอส เอ๊กซ์เพรส, มาแจ๊สติก แทรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล, อาร์ อาร์ รุ่งนิรันดร์ทัวร์, เอสที เดอลุกซ์ ทัวร์, เฮงเชียงทัวร์, ไทยสิริทัวร์ และบ็อกซ์แมทช์ ทราเวล ก่อนที่จะเปิดให้ลงทะเบียนทั่ วไปในเดือนกรกฎาคม นับเป็นโอกาสสุดพิเศษในการสัมผั สประสบการณ์การพักผ่อนเต็มรู ปแบบไปกับการแข่งขันวิ่ง 10K Weekend ที่จะได้สนุกสนานไปกั บการออกกำลังกายและความมหั ศจรรย์ของเวทมนต์ดิสนีย์ไปด้ วยกัน

ผองเพื่อนพิกซาร์และดิสนีย์ร่ วมส่งแรงเชียร์เหล่านักวิ่ง

การแข่งขันวิ่ง 10K Weekend ประจำฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ครั้งที่ 4 มาพร้อมเส้นทางการแข่งขันในธี มที่น่าตื่นเต้นหลากหลายระดับ สำหรับนักวิ่งทุกเพศ วัย และความสามารถ ตั้งแต่ Inside Out 5K (การแข่งขันวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ในธีมอินไซด์ เอาท์) ร่วมสานฝันให้เป็นจริงไปกับ ลั้ลลา (Joy) และเศร้าซึม (Sadness) จากเรื่อง อินไซด์ เอาท์ (Inside Out) ส่วน วู้ดดี้ (Woody) และบัซ ไลท์เยียร์ (Buzz Lightyear) ก็จะมาร่วมเชียร์นักวิ่งใน Toy Story 10K (การแข่งขันวิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร ในธีมทอย สตอรี่) นอกจากนี้ไมค์ (Mike) และ ซัลลี่ (Sully) ก็พร้อมแล้วที่จะมาร่วมสนุกไปกั บครอบครัวนักวิ่งใน Monsters, Inc. 3K (การแข่งขันวิ่งระยะทาง 3 กิโลเมตร ในธีมมอนสเตอร์ อิงค์) สำหรับนักวิ่งรุ่นจิ๋วก็ สามารถร่วมสนุกได้ใน Mickey and Friends Kids Races (การแข่งขันวิ่งสำหรับเด็ก ในธีม มิคกี้และผองเพื่อน)

ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความมหั ศจรรย์ยามค่ำคืนในการแข่งขันวิ่ งยามค่ำคืนกับผองเพื่อนพิกซาร์ เป็นครั้งแรก

พิเศษในปีนี้! แขกผู้มีใจรักกีฬาที่กำลั งมองหาความสนุกสนานตั้งแต่เช้ าจรดค่ำไม่ควรพลาดกับกิจกรรม “Pixar Pals Night Run Party” การแข่งขันวิ่งและงานเลี้ ยงฉลองยามค่ำคืนระยะทาง 3 กิโลเมตรพร้อมผองเพื่อนพิกซาร์ ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยจะเปิดให้เข้าเฉพาะนักวิ่ งและผู้มาให้กำลังใจได้เข้าร่ วมสัมผัสประสบการณ์ในดิสนีย์ ตลอดเส้นทางที่ประดับด้วยแสงสี ยามค่ำคืนสุ ดตระการตาภายในสวนสนุก นอกจากนี้ แขกผู้มีเกียรติสามารถชักชวนเพื่ อนๆ มาร่วมสนุกในงานเลี้ยงหลั งการแข่งขันพร้อมผองเพื่อนดิสนี ย์และพิกซาร์ ซึ่งจะมีดีเจมาสร้างเสียงเพลง อาหารแสนอร่อย และการตกแต่งในธีมดิสนีย์สีสั นสวยงาม เพื่อสร้างค่ำคืนอันน่าจดจำร่ วมกัน แขกผู้มีเกียรติยังสามารถเก็ บภาพความทรงจำอันสมบูรณ์ แบบในการแข่งขันวิ่งยามค่ำคื นครั้งแรกนี้ได้อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิ จกรรม โดยเฉพาะแขกผู้มีเกียรติชาวไทย สามารถเลือกแพ็กเกจวันหยุดพักผ่ อนสุดคุ้มจากพันธมิตรการท่องเที่ ยวต่างๆ ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนทั่ วไปในเดือนกรกฎาคม ฉะนั้น พลาดไม่ได้เป็นอันขาด! รีบคว้าโอกาสตั้งแต่วันนี้ ชวนเพื่อนๆ และครอบครัวของคุณ มาร่วมเปิดประสบการณ์ใหม่ในฮ่ องกง ดิสนีย์แลนด์ ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ กับการแข่งขันวิ่งดิสนีย์ที่น่ าตื่นเต้นที่สุด

พันธมิตรการท่องเที่ยว แพ็คเกจ KTC World Travel Service แพ็คเกจ Run & Stay 2 วัน 1 คืน: – ที่พัก 1 คืน ที่โรงแรมธีมดิสนีย์ – เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งระยะทาง 3K 5K 10K หรือ 3K Night Run – บัตรเข้าสวนสนุกแบบ 1 หรือ 2 วัน ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นที่ 5,990 บาทต่อคน (พักห้องละ 4 คน) สอบถามเพิ่มเติมที่ KTC World Travel Service โทร. 02 123 5050 กด 3 https://www.ktc.co.th/ktcworld/promotion/others/event/disney-run-2019 Dhakul Chan แพ็คเกจ Stay Race Play 3 วัน 2 คืน: – ที่พัก 2 คืน ที่โรงแรมธีมดิสนีย์ – เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งระยะทาง 5K 10K หรือ 3K Night Run – บัตรเข้าสวนสนุกแบบ 2 วัน – มื้อเช้ากับตัวละคร (Character Breakfast) ที่โรงแรม 1 ครั้ง – คูปองอาหารสำหรับใช้ในสวนสนุก 2 มื้อ – เที่ยวชมเมืองครึ่งวัน ณ บริเวณที่กำหนดในย่านดาวน์ทาวน์ – รับ-ส่ง สนามบิน – ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นที่ 21,888 บาทต่อคน (พักห้องละ 4 คน) สอบถามเพิ่มเติมที่ Dhakul Chan โทร 02 274 4216 หรือ Line ID @dhakulchan https://www.dhakulchan.org/dcts/product/YVdROU1EQXdNek0z Best Travel Consortium Agents – กรุงไทยบริการท่องเที่ยว -คอสมอส เอ๊กซ์เพรส – มาแจ๊สติก แทรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล – อาร์ อาร์ รุ่งนิรันดร์ทัวร์ -เอสที เดอลุกซ์ ทัวร์ -เฮงเชียงทัวร์ -ไทยสิริทัวร์ -บ็อกซ์แมทช์ ทราเวล แพ็คเกจ การแข่งขันวิ่งดิสนีย์ (Disney Run Package) (3 วัน 2 คืน): – ที่พัก 2 คืน ที่โรงแรมธีมดิสนีย์ – เข้าร่วมการแข่งขันวิ่งระยะทาง 3K 5K 10K หรือ 3K Night Run – บัตรเข้าสวนสนุกแบบ 2 วัน – รับ-ส่ง สนามบิน – ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ราคาแพ็คเกจเริ่มต้นที่ 18,500 บาทต่อคน (พักห้องละ 4 คน) สอบถามเพิ่มเติม – กรุงไทยบริการท่องเที่ยว (11/00367) โทร. 02 623-1930-3 – คอสมอส เอ๊กซ์เพรส (11/02839) โทร. 02 712-1244 – มาแจ๊สติก แทรเวล อินเตอร์เนชั่นแนล (11/00440) โทร. 02 652-2000 -อาร์ อาร์ รุ่งนิรันดร์ทัวร์ (11/04407) โทร. 02 633-3888 – เอสที เดอลุกซ์ ทัวร์ (11/00761) โทร. 02-267-2020 – เฮงเชียงทัวร์ (11/00016) โทร. 02-224-0037 – ไทยสิริทัวร์ (11/02946) โทร. 02-622-7676 -บ็อกซ์แมทช์ ทราเวล (11/06644) โทร. 084-466-7335

รายละเอียด “การแข่งขันวิ่ง 10K Weekend 2019 ณ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์” การแข่งขัน อายุ วันและเวลา [ประสบการณ์ใหม่] Pixar Pals Night Run Party (การแข่งขันวิ่งและงานเลี้ยงยามค่ำคืนกับผองเพื่อนพิกซาร์) 3 ปีขึ้นไป^ ช่วงเวลาการแข่งขัน: วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 งานเลี้ยง: วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 Toy Story 10K (วิ่งระยะทาง 10 กิโลเมตร ธีม ทอย สตอรี่) 16 ปีขึ้นไป วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 Inside Out 5K (วิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ธีม อินไซด์ เอาท์) 14 ปีขึ้นไป วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 Monsters, Inc. 3K (วิ่งระยะทาง 3 กิโลเมตร ธีม มอนสเตอร์ อิงค์) 3 ปีขึ้นไป^ วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 Mickey & Friends Kids Races (วิ่งสำหรับเด็ก ธีมมิคกี้และผองเพื่อน) 5 ปี และต่ำกว่า วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562 วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562

^ นักวิ่งที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี ต้องมีผู้ปกครองอายุเท่ากับหรือมากกว่า 18 ปีเข้าร่วมกิจกรรมคอยดูแล

*ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม “10K Weekend 2019” ณ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ประกอบไปด้วย สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันในประเภทที่สมัครไว้ พร้อมรับของที่ระลึกในธีมสุดพิเศษ ได้แก่ เสื้อยืดการแข่งขัน เหรียญรางวัลพร้อมที่ห้อยคอ สติกเกอร์ขนาดเอสี่ (สำหรับการแข่งขันในรุ่นเด็กเท่านั้น) แถบหมายเลขประจำตัวนักวิ่ง พร้อมเข็มกลัด และประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (e-certificate)