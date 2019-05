อมรินทร์ฯ เปิดตัวเว็บไซต์ Mareads.com และงาน Y aholic by Mareads รวมตัวแฟนนักอ่านนิยายวายครั้งใหญ่

บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เปิดตัว Mareads.com เว็บไซต์น้องใหม่ที่เปิดโอกาสให้คนเข้ามาเขียนและอ่านนิยายออนไลน์แห่งล่าสุด กระแสจากการเปิดตัวเว็บไซต์ Mareads.com ที่เปิดกว้างให้นักเขียนและสำนักพิมพ์นำผลงานมาเผยแพร่ได้ไม่จำกัด โดยยอดความนิยมของนิยายหมวดบอยเลิฟ มาแรงเป็นอับดับ 1 คาดว่ากระแสนิยายวายยังไม่แผ่วลงง่ายๆ

Mareads.com จึงจัดงานแฟร์หนังสือบอยเลิฟภายใต้ชื่อ ‘Y aholic by Mareads’ ครั้งที่ 1ได้รับความร่วมมือจากสำนักพิมพ์นิยายและการ์ตูนวายทั้งรายใหญ่และรายย่อยกว่า 40 สำนักพิมพ์ อาทิ EverY, Phoenix Magenta, Rose, Sense Book, Mee-D และ Luckpim เป็นต้น ยกขบวนหนังสือออกใหม่มากมาย นอกจากนั้นยังมีสินค้าพรีเมียมเอาใจสาววายแบบครบวงจร

พร้อมทั้งจัดงานเปิดตัวซีรีส์วาย ‘ด้ายแดง’ (Until We Meet Again) โดยทีมนักแสดงซีรีส์ชื่อดังยกขบวนมาร่วมพูดคุยดึงดูดนักอ่านเข้าร่วมงานจำนวนมาก ถือเป็นงานรวมตัวครั้งใหญ่ในวงการหนังสือบอยเลิฟ ณ หอประชุมกลางน้ำ แหล่งสมาคมนายทหาร กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ (สนามเป้า)

ชญามน แซ่ลี้ หรือ นิวเยียร์ แฟนนักอ่านสาววายเผยถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานว่า “Y aholic ถือเป็นอีกหนึ่งงานที่รวบรวมหนังสือหมวดบอยเลิฟจากหลายสำนักพิมพ์ ตอนที่เห็นข่าวการจัดงานจากเพจ Mareads จึงตั้งใจมาซื้อของหลายสำนักพิมพ์ เพราะงานนี้มีบูธมาขายเยอะกว่างานอื่นๆ และโปรโมชั่นกับของแถมมากมาย แต่ส่วนใหญ่ที่ซื้อวันนี้จะเป็นของ Hermit Books , EverY และ Rose ที่ซื้อหลายเล่มค่ะ อีกส่วนหนึ่งที่ชอบในงานนี้คือนอกจากซื้อหนังสือแล้ว ยังมีกิจกรรมแจกของรางวัลบนเวทีให้ร่วมสนุก รวมถึงมีทีมนักแสดงด้ายแดงมามีทติ้งแฟนๆ ด้วย ทำให้บรรยากาศในงานคึกคักยิ่งขึ้นไปอีกค่ะ”

ความร่วมมือในครั้งนี้ จากหลากหลายสำนักพิมพ์กลุ่มบอยเลิฟที่นอกจากจะออกหนังสือใหม่ไฮไลท์ให้แฟนๆ นักอ่านได้ฟินกันอย่างจุใจ ยังจัดโปรโมชั่นและของแถมสุดพรีเมียมที่ทุกบูธขนมาเอาใจผู้อ่านกันแบบจัดเต็ม

ด้าน ศิริจันทร์ แซ่เหล่า หรือ เนตร หนึ่งในผู้ร่วมงานอีกท่านกล่าวว่า“วันนี้ตั้งใจมาซื้อหนังสือออกใหม่ของสำนักพิมพ์ Rose เป็นพิเศษ คือเรื่องทะลุมิติหักเหลี่ยมจอมมาร เล่ม 4 ที่ได้โปสเตอร์เป็นของแถมด้วย กับ Box set เล่มจบเรื่องรุ่งอรุณหลังวันสิ้นโลก และตัดสินคนจากหน้าตาก็ต้องเจอแบบนี้ เล่ม 3 ส่วนตัวเราชอบอ่านนิยายวายของสำนักพิมพ์นี้ เพราะสำนวนการแปลและชอบต้นฉบับแต่ละเรื่องที่เลือกมาตีพิมพ์ แต่นอกจาก Rose แล้ว การมางาน Y aholic ทำให้ได้หนังสือของสำนักพิมพ์อื่นๆ กลับไปด้วย ค่อนข้างประทับใจเรื่องการจัดเตรียมหนังสือที่ค่อนข้างพร้อม มีการเติมหนังสืออยู่ตลอดเวลา ไม่ทำให้เรารู้สึกว่ามาแล้วเสียเที่ยว หรือมาแล้วของหมด ถือว่าคุ้มค่าที่ได้มางานครั้งนี้ค่ะ ”

นับว่าเป็นการเปิดตัวที่ประสบความสำเร็จงานรวมตัวคนรักบอยเลิฟในครั้งนี้ จากกระแสตอบรับของกลุ่มผู้อ่านอย่างล้นหลาม ถือได้ว่า บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) เป็นสื่อรายใหญ่ที่ปรับตัวด้วยการผลักดัน Content เฉพาะกลุ่มให้เป็นที่นิยมในวงกว้างมากขึ้น และคาดว่าจะเติบโตต่อไปในอนาคตอีกด้วย