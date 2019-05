สวารอฟสกี้ เผยโฉมความเปล่งประกายสะท้อนหน้าร้อนในฝัน หลีกหนีความวุ่นวายสู่มิติใหม่แห่งความเจิดจรัสและสนุกสนานกับคอลเลกชัน Summer 2019

สวารอฟสกี้ แบรนด์เครื่องประดับชั้นนำระดับโลก เปิดตัวคอลเลกชันใหม่สุดเจิดจรัส ที่เปล่งประกายระยิบระยับรับกับช่วงหน้าร้อนของประเทศไทยในงาน ‘สวารอฟสกี้ ซัมเมอร์ คอลเลกชัน 2019’ ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองเดียวในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่วางจำหน่ายคอลเลกชันสดใสขี้เล่นสุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้

คอลเลกชันชวนฝันในหน้าร้อนของปีนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากความสนุกสนานของการเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองต่างๆแถบชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน แต่งแต้มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความงดงามของสไตล์ริเวียรา โดยออกเดินทางจากเมืองพอร์โตชิโน ไปยังคาปรี และเกาะนักซอส ไปจนถึงเกาะไมโคนอส เพื่อสัมผัสความงดงามแห่งท้องทะเล สัญลักษณ์อันเลื่องชื่อของกรีซ ความโดดเด่นของคอลเล็กชันนี้คือการดึงเอาประกายความสดใสเหนือจินตนาการลงมาไว้ที่คริสตัลหลากสีสุดระยิบระยับของสวารอฟสกี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบ ในรูปลักษณ์ที่แสดงออกถึงความสนุกสนานอย่างไอศกรีมเจลาโตเปรี้ยวซ่าและค็อกเทลสีสันสดใส

งาน ‘สวารอฟสกี้ ซัมเมอร์ คอลเลกชัน 2019’ สุดเอ็กซ์คลูซีฟนี้ ถูกจัดขึ้น ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ใจกลางกรุงเทพมหานคร โดยสวารอฟสกี้ได้เนรมิตความงดงามหอมหวานของฤดูร้อนในฝันที่แสนสดใส สะกดทุกสายตาด้วยไอคอนสุดโดดเด่นอย่างรถสามล้อที่เปล่งประกายระยิบระยับจากคริสตัลสุกสว่างของสวารอฟสกี้ที่เปิดให้ผู้เข้าชมได้ถ่ายรูปอย่างใกล้ชิด ทั้งยังมีขนมหวาน และโฟโต้บูธ แลนด์มาร์คสุดเจิดจรัสแห่งใหม่ที่เปิดให้ทุกคนได้สัมผัสกับความทรงจำแสนหวานไม่รู้จบของหน้าร้อน

มิว – นิษฐา จิรยั่งยืน นางเอกเจ้าของรอยยิ้มแสนหวานและเป็นคนไทยหนึ่งเดียวที่ได้รับเลือกให้เป็น ‘Swarovski Brilliant 8’ ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวความงดงามอันเจิดจรัสของหน้าร้อนพร้อมปรากฎตัวอย่างเปล่งประกายจากเครื่องประดับที่โดดเด่นที่สุดจากคอลเลกชัน Swarovski Summer 2019 โดยมีไฮไลท์อยู่ที่เคล็ดลับการแต่งตัวเสริมด้วยเครื่องประดับที่มีเอกลักษณ์จากสวารอฟสกี้ตามสไตล์ของ มิว – นิษฐา ที่ให้ความเจิดจรัสสซ่อนกลิ่นอายของความขี้เล่น เพื่อทำให้การแต่งตัวในทุกๆ วันของหน้าร้อนกลายเป็นเรื่องที่สนุกสนานและพิเศษที่สุดตามแบบฉบับความงามของผู้หญิงสวารอฟสกี้อย่างแท้จริง

เครื่องประดับชิ้นเด่นในคอลเลกชัน Summer 2019 ประกอบด้วยสี่ไลน์เครื่องประดับสุดโดดเด่นอย่าง No Regrets, Ocean, Oz และ Only ที่สร้างมิติใหม่ของความสนุกสนานในดีไซน์ ผสมผสานกับกลิ่นอายของแสงแดดที่กระตุ้นความทรงจำของหน้าร้อนได้เป็นอย่างดีในรูปแบบของเครื่องประดับที่เปล่งประกายความงดงามของคริสตัลสวารอฟสกี้ที่ถูกตกแต่งด้วยเทคนิคพาเว่และ Pointiage® ทั้งยังสวมใส่ได้หลากหลายแบบเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับการแต่งตัว No Regrets เป็นไฮไลท์ของคอลเลกชันนี้ จากการเป็นจุดศูนย์รวมความสนุกสนานและความผ่อนคลายในทุกๆ วันที่แสนสดชื่นของหน้าร้อน ด้วยลวดลายและดีไซน์ที่สะท้อนความอ่อนเยาว์และมีชีวิตชีวาของวัยหนุ่มสาว มอบความสมบูรณ์แบบให้กับความทรงจำที่แสนโรแมนติกของช่วงหน้าร้อนได้อย่างลงตัว

การผสมผสานอย่างไร้ที่ติของเค้าโครงอันละเอียดประณีตและเฉดสีร่วมสมัยที่มาพร้อมกับความสดใสชวนให้อารมณ์ดีของสีแดงสตรอว์เบอร์รี่ และสีเขียวมิ้นต์ ไปจนถึงสีเหลืองทอง และสีฟ้าเข้ม คือสิ่งที่สะท้อนถึงความอ่อนหวานและจิตวิญญาณของหน้าร้อนที่ฉีกทุกกฎเกณฑ์ของเครื่องประดับในคอลเลกชันนี้

No Regrets มาพร้อมกับเอกลักษณ์ ของความสดใหม่ในหน้าร้อนที่สร้ างความอ่อนหวานที่โดดเด่นให้กั บทุกลุค ด้วยการออกแบบในรูปของไอศกรี มโคนซอร์เบต์ บานาน่าสปริท และค็อกเทลสุดระยิบระยับ ที่ให้ความสง่างาม และประกายเจิดจริสที่แสนประณี ตขึ้นไปอีกระดับจากรูปลักษณ์ทั นสมัยและคริสตัลสีสั นสดใสของสวารอฟสกี้

Ocean เป็นไลน์เครื่องประดับที่ได้ แรงบันดาลใจอย่างเต็มเปี่ ยมมาจากเหล่าสัตว์ใต้ท้องทะเลที่ ทำให้ทุกคนนึกถึงเมื่อถึงช่ วงฤดูร้อน โดยสวารอฟสกี้ได้หยิบยกเอากุ้ งล็อปสเตอร์ ปู และม้าน้ำ เข้ามาเป็นไฮไลท์สุดโดดเด่นให้ กับเครื่องประดับในไลน์นี้ จากกำไลที่ประกอบด้วยชาร์มรูปสั ตว์ใต้ท้องทะเลที่แสนน่ารักซึ่ งช่วยดึงเอาความโชคดีมาให้แก่นั กเดินทางผู้สวมใส่ ไปจนถึงเสน่ห์แห่งประกายระยิ บระยับบนสร้อยคอ และกำไลที่เมื่อใส่รวมกันแล้ วจะเพิ่มความเจิดจรัสและความสนุ กสนานให้กับการแต่งกายได้อย่ างสวยงาม

Ocean View เป็นกลุ่มเครื่องประดับชิ้นพิ เศษที่ได้รับแรงบั นดาลใจมาจากเชือกของเรือใบในหน้ าร้อนที่กำลังอินเทรนด์อยู่ ในขณะนี้ ถือเป็นตัวแทนความโดดเด่นของหน้ าร้อนที่มอบประกายระยิบระยั บของน้ำทะเลให้กับแฟชั่นในทุกๆ วันของหน้าร้อน เครื่องประดับในตระกูลนี้มาพร้ อมกับความโดดเด่นที่สร้างความตื่ นตา และประกายเจิดจรัสแก่ใบหน้าด้ วยต่างหูระย้า ประดับคริสตัลสวารอฟสกี้สีชมพู และสีฟ้าพาสเทล

Oz กลุ่มเครื่องประดับที่ถือเป็ นเพื่อนคู่ใจสำหรับวันที่ แสนสดใสและงานปาร์ตี้ประจำหน้ าร้อนนี้สำหรับสาวๆ ที่ให้ความเปล่งประกายและอ่อนช้ อยสวยงามในรูปแบบของเครื่ องประดับที่ผสมผสานคริสตัลสีเขี ยวมรกตของสวารฟสกี้ให้เข้ากั บโทนสีทองได้อย่างลงตัว มาพร้อมกับความพิเศษของต่างหูสุ ดเจิดจรัสที่สามารถปรับแบบได้ หลากหลายและแปลกใหม่ได้ถึงหกรู ปแบบ นอกจากนี้ยังมีต่างหูห่วง สัญลักษณ์สุดไอคอนนิ กของคอลเลกชันในหน้าร้อนนี้ ซึ่งสวารอฟสกี้ได้เพิ่ มความโดดเด่นขึ้นไปอีกขั้นด้ วยต่างหูห่วงรูปดาวที่ให้ ความงดงามแสนอ่อนหวานในไลน์ที่ ชื่อว่า Only