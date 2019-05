ปรากฏการณ์แห่งดนตรีแจ๊สที่ดีที่สุดกับ “หัวหิน แจ๊ส เฟสติวัล 2019”กลับมาเยือนเมืองหัวหิน ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ หัวหิน

เตรียมตัวให้พร้อมกับความเพลิ ดเพลิน เคล้าเสียงคลื่นริมหาดหัวหินใน เทศกาลดนตรีแจ๊สหัวหิน “Hua Hin International Jazz Festival 2019 ” ปรากฏการณ์แห่งดนตรีแจ๊สที่ดีที่ สุด ที่จะกลับมามอบความสนุกให้ทุกท่ านอีกครั้ง พร้อมศิลปินชั้นนำแถวหน้าจากทั่ วโลกที่จะร่วมถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ แห่งเพลงแจ๊สระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 นี้ ท่ามกลางบรรยากาศริมหาดหัวหินที่ สวยงาม ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน

โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหนีกรุงคอนเน็ค ร่วมตอกย้ำความเป็นเมืองแจ๊ สและเมืองท่องเที่ยวระดั บนานาชาติของหัวหิน เชิญทุกท่านสัมผัสปรากฏการณ์แห่ งดนตรีแจ๊สที่ดีที่สุดใน เทศกาลดนตรีแจ๊สหัวหิน “Hua Hin International Jazz Festival 2019” ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 นี้ พร้อมการแสดงดนตรีสุ ดตระการตาเต็มที่ 2 วัน 2 เวที 50 การแสดงจากกองทัพศิลปินชื่อดั งจากทั่วโลก ที่จะสร้างความสนุ กสนานและความประทับใจมากกว่าที่ เคย

เตรียมพบกับ เดโบราห์ บราวน์ (Deborah Brown) นักร้องแจ๊สดีวาสาวเสียงทรงพลั งจากจากสหรัฐอเมริกากับเสียงร้ องที่ทรงพลังและเต็มไปด้วยมนต์ เสน่ห์ คิง ออฟ แซมบ้า (King of Samba) สุดยอดวงดนตรีแจ๊สสัญชาติบราซิ เลี่ยนที่จะมาสร้างความสนุ กสนานร่วมกับ รูเบ็ม ฟาเรียส (Rubem Farias) หนึ่งในนักเล่นเบสที่ดีที่สุ ดในโลก พร้อมเคลิบเคลิ้มไปบทเพลงที่คุ้ นหูของ เติ้ง ลี่ จวิน ในแบบเซี่ยงไฮ้แจ๊สโดยเดอะ เซี่ยงไฮ้ ซิสเตอร์ (The Shanghai Sisters) จากประเทศมาเลเซีย ร่วมด้วย มิทช์ โฟรห์แมน (Mitch Frohman) สุดยอดนักแซกโซโฟนเจ้ าของเพลงประกอบซีรี่ย์ดัง เซ็กซ์ แอนด์ เดอะ ซิตี้ (Sex and the City) และอีกมากมายที่พร้อมใจมาสร้ างความบันเทิงแก่ทุกท่านตลอดสุ ดสัปดาห์ร่วมกับหลากหลายศิลปิ นไทยยอดนิยม ทั้ง โก้-มิสเตอร์แซกแมน (KOH Mr.Saxman), วง ETC (อีทีซี), วงเดอะ ซาวด์ ออฟ สยาม (The Sound of Siam), เทวัญ ทรัพย์แสนยากร, จิรพรรณ อังศวานนท์, ป้อม ออโต้บาห์น, วิยะดา โกมารกุล ณ นคร เต็มอิ่ม 2 วัน 2 เวที กว่า 50 การแสดง ตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงเที่ยงคืน โดยทุกท่านสามารถเข้าร่ วมงานโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้ งสิ้น

นอกจากนี้ระหว่างช่วงเทศกาล ยังมีการจัดกิจกรรมที่น่าสนใจอื่ นๆ ทั้ง “หัวหิน แจ๊ส วีค” (Hua Hin Jazz Week) ที่จะจัดการแสดงดนตรีแจ๊สท่ ามกลางสถานที่สำคัญต่างๆของเมื องหัวหิน อาทิ หอนาฬิกา, ตลาดโต้รุ่ง, ศูนย์การค้า มื้อค่ำการกุศล “แจ๊ส แชริตี้ ไนท์” (Jazz Charity Night) เพื่อหารายได้สมทบทุนมอบให้ วงดนตรีโรงเรียนวังไกลกังวล และกิจกรรมบันเทิงอื่นๆอี กมากมายตลอดเดือนพฤษภาคมและมิถุ นายน รวมถึง โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ที่เชิญทุกท่านร่วมดื่มด่ำ ตลอดงานเทศกาล ผ่านบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติมื้ อค่ำ ณ ห้องอาหารโคสท์ บีชคลับแอนด์บิสโทร ในวันที่ 7 และ 8 มิถุนายน 2562 เพื่อให้คุณได้สนุกสนานเต็มที่ และดื่มด่ำกับห้วงอารมณ์แห่งแจ๊ สอย่างไร้กังวลตลอดเทศกาล

1. บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ รีฟ แอนด์ บีฟ (Reef & Beef) ให้คุณได้อิ่มอร่อยเต็มที่กับคู่ วัตถุดิบที่ดีที่สุดจากแดนดิ นและท้องทะเล ปรุงสไตล์ตะวันตกแบบ ออน-เดอะ-กริลล์ (on-the-grill) และเลือกรับประทานควบคู่ หลายรายการอาหารนานาชาติจานเด่ นและของหวานที่รับประกันความตื่ นตาตื่นใจของทุกท่านตลอดมื้อ

*ให้บริการสำหรับมื้อค่ำ สำหรับวันเสาร์ที่ 7 มิถุนายน 2562 ในราคาท่านละ 1 , 200++ บาท

2. บุฟเฟ่ต์มื้อค่ำ เซิร์ฟ แอนด์ เทิร์ฟ (Surf & Turf) ให้คุณลิ้มรสหลายเมนูพิ เศษจากเนื้อคุณภาพเยี่ยมและวั ตถุดิบอาหารทะเลสดใหม่ ปรุงอย่างตะวันตกผสานกลิ่ นอายและรสชาติที่หลากหลาย พร้อมอร่อยเต็มอิ่มกับอี กหลากรายการอาหารนานาชาติ และรายการของหวานจานเด่นที่คุ ณไม่ควรพลาด

*ให้บริการสำหรับมื้อค่ำ สำหรับวันอาทิตย์ที่ 8 มิถุนายน 2562 ในราคาท่านละ 1 , 200++ บาท

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์แห่งดนตรีแจ๊สที่ดีที่สุดใน เทศกาลดนตรีแจ๊สหัวหิน “Hua Hin International Jazz Festival 2019” และเพลิดเพลินกับดนตรีแจ๊สทรงเสน่ห์เคล้าเสียงคลื่นริมหาดหัวหิน บรรเลงสดโดยศิลปินชื่อดังกว่า 100 ชีวิต ณ ชายหาดหัวหินตลอดบริเวณหน้าโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บีชรีสอร์ทและวิลลา หัวหิน ระหว่างวันที่ 7-8 มิถุนายน 2562 นี้ โดยทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น พร้อมบริการรับ-ส่งโดยรถชัทเทิลตามจุดๆต่างๆตลอดเมืองหัวหิน เพื่อตอกย้ำความเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวระดับนานาชาติอย่างแท้จริง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ 0 3251 2021-38 หรืออีเมลล์ [email protected]