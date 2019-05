วู้ดดี้ นำทีมดารา เซเลบ ระเบิดความฟิต ที่งาน FIT FEST 2019 รับประกันความใหญ่และมันส์กว่าทุกปี

วู้ดดี้ นำทีมดารา เซเลบ ระเบิดความฟิต ที่งาน FIT FEST 2019 รับประกันความใหญ่และมันส์กว่าทุกปีที่ผ่านมา! 6 – 9 มิถุนายนนี้ ที่ เซ็นทรัลเวิลด์

วู้ดดี้ – วุฒิธร ผู้นำสายฟิต นำทีมดารา เซเลบ เบเบ้ – ธันย์ชนก, กาละแมร์ พัชรศรี , ครูหนุ่ม – ยอดชาย เตรียมระเบิดความมันส์ครั้งใหญ่ กับ FIT FEST 2019 สวนสนุกแห่งการออกกำลังกายที่ ใหญ่และมันส์ที่สุด วันที่ 6 – 9 มิถุนายนนี้ ที่ได้เนรมิตพื้นที่รวมกว่า 6,000 ตร.ม. ทั้งลานกิจกรรมด้ านนอกและภายในศูนย์การค้า ชั้น 1 , 2 และ 3 ของเซ็นทรัลเวิลด์ แบบเล่นใหญ่ จัดหนัก จัดเต็ม และที่สำคัญเปิดให้เข้าฟรี! พร้อมให้สายฟิตได้พบกั บประสบการณ์การออกกำลังกายสุดมั นส์แบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ไม่ว่าจะเป็น Thailand’s Biggest Rhythm Cycling Class By Absolute U ที่ขนจักรยานมาถึง 100 คัน เรียกได้ว่าเป็นคลาสจักรยานที่ ใหญ่ที่สุดของไทย!! หรือจะเป็น Thailand’s Biggest Barre Class By Phisique 57 ที่จะมาเพิ่มความฟิตแอนด์เฟิร์ มกับหุ่นของคุณ ทั้งยังมี Hip Hop Yoga By Yoga and Me ที่ได้มีการนำเอาจังหวะสนุ กๆของเพลงฮิปฮอปมาเพิ่มความสนุ กให้กับการเล่นโยคะ และไลน์อัพกิจกรรมแบบ non-stop จาก Fitness Idol ทั้ง เบเบ้ – ธันย์ชนก, กาละแมร์ พัชรศรี และ ครูหนุ่ม – ยอดชาย ยมะคุปต์ อาจารย์ซุมบ้าฟิ ตเนสคนแรกของประเทศไทย กับคลาสซุมบ้าสุดมันส์! ที่จะมาเนรมิตความสนุก พร้อมด้วยโปรดักชั่นสุดอลั งการจัดเต็มไปกับ Fitness Concert ตลอด 4 วันเต็ม!! หรือจะเสริมความแข็งแกร่งของร่ างกายไปกับมาสเตอร์คลาสจาก บัวขาว by Fitness First ที่จะมาเปิดคลาสมวยไทย ที่การันตีความสนุกจนลืมเหนื่ อยกันไปได้เลย! พร้อมด้วยการแข่งขันที่แม้ไม่ ลงแข่งก็อยากจะให้มาดูและลุ้ นไปกับการประลองความฟิตของเหล่ ายอดมนุษย์กับการแข่งขัน Thailand KohtFit Championship 2019 ที่ได้มีการรวมตัวคนโคตรฟิตที่ จะมาแข่งขันประชันความฟิตชิงเงิ นรางวัล 50,000 บาท

ทั้งยังอัดแน่นไปด้วยกิ จกรรมการออกกำลังกายทั้งเวที ใหญ่และเวทีย่อย จากเหล่า Mega Gym และ Boutique Gym ชั้นนำ พร้อมด้วยโซนช้อปปิ้งที่ ระดมของน่าช้อปทั้งสินค้าแฟชั่ นกีฬาจากแบรนด์ดังมากมาย ให้ได้มาอัพเดทเทรนด์แบบชิคๆ รวมไปถึงสายคลีนต้องไม่พลาด กับโซนอาหารสุขภาพจากร้านดังกว่ า 100 ร้านค้า ให้ได้ฟิต ชิม ช้อป จบในงานเดียว! ซึ่งจะมาพร้อมโปรโมชั่นและดีลสุ ดพิเศษเฉพาะที่งาน FIT FEST เท่านั้น!

ฟิตร่างกายให้พร้อม แล้วเตรียมไปสนุกกันที่ FIT FEST 2019 สวนสนุกแห่งการออกกำลังกายที่ใหญ่และมันส์ที่สุด 6 – 9 มิถุนายนนี้ ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ไม่ว่าใครก็มามันส์ไปพร้อมๆกับเราได้ ทั้งยังเปิดให้เข้างานไปฟิตกันแบบฟรีๆ!! ตลอด 4 วันเต็ม

