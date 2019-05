“My Empire. My Own Rules. Because I’m Worth itby L’Oreal Paris” ลอรีอัล ปารีส แบรนด์เมคอัพระดับโลก ผู้สนับสนุนหลักและผู้อยู่เบื้องหลังความงามของเหล่าดาราและเซเลบชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลกในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ ประเทศฝรั่งเศส จัดงานแถลงข่าว เปิดตัวแคมเปญ My Empire. My Own Rules. Because I’m Worth It By L’Oreal Paris (มาย เอ็มไพร์ มาย โอน รูล บีคอส แอม เวิร์ธ อิท บาย ลอรีอัล ปารีส) พร้อมส่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของลอรีอัล ปารีส จากประเทศไทย “ชมพู่ – อารยา เอ ฮาร์เก็ต”ร่วมสร้างปรากฏการณ์เจิดจรัสบนพรมแดงอีกครั้งเป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน

เตรียมนำความยิ่งใหญ่ของเมคอัพจากงานระดับโลกมาให้สาวไทยได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดโดยงานนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่อลังการโดยเนรมิตโรงภาพยนตร์สกาล่าให้เป็นบรรยากาศเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ด้วยพรมแดงปูยาวสุดหรูและเทคโนโลยีแบบอินเตอร์แอคทีฟสุดไฮเทคตามจุดต่างๆให้ทุกคนได้มาสัมผัสประสบการณ์ดิจิตัลเมคอัพกันแบบล้ำๆ พร้อมเหล่าคนดังที่พร้อมใจเดรสอัพจัดเต็ม ฟาดเมคอัพลุคปังๆกันแบบไม่มีใครยอมใครในธีม Game of Thrones Inspired อาทิ คริส หอวัง, ดิว– อริสรา ทองบริสุทธิ์, โทนี่ รากแก่น, เต้ –ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก,แปลน –รัฐวิทย์ กิจวรลักษณ์ ฯลฯที่มาร่วมเอ็นจอยโมเม้นต์#ยืนหนึ่งในคานส์ โชว์เมคอัพลุคปังๆกันภายในงาน โดยมี โมเม นภัสสร บุรณศิริ รับหน้าที่เป็นพิธีกร เมื่อค่ำวันพฤหัสบดีที่ 9พฤษภาคม 2562ที่ผ่านมา

ชมพู่ – อารยา เอ ฮาร์เก็ต กล่าวว่า “เป็นปีที่ 7 ของชมแล้ว ที่จะได้ปฏิบัติภารกิจความสวยระดับโลกในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่ง ในทุกๆ ปี ชมตื่นเต้นทุกๆ ครั้ง แต่เราและทีมงานทุกคนก็เตรียมพร้อมกับทุกๆ ลุคอย่างเต็มที่ ในปีนี้พิเศษจริงๆ เพราะลอรีอัลมุ่งเน้นเรื่องของ Empowered Women(เอ็มพาวเวอร์ วูแมน) ซึ่งชมมองในมุมเดียวกันคือในทุกๆ ปี สิ่งที่ชมตั้งใจทำไม่ได้มาง่ายๆ เบื้องหน้าที่ทุกๆคนเห็นชมเดินสวยๆอยู่บนพรมแดง เมคอัพลุคปังๆ หรือชุดแกลมๆ จริงๆแล้วเบื้องหลังก็มีอะไรมากมาย ในแต่ละปีก็เหมือนชมได้เดินขึ้นบันไดไปทีละเสต็ป จริงๆก็เหมือนชีวิตของเรา ความสำเร็จมันไม่ได้มีลิฟท์ขึ้นไป แต่เราต้องเดินขึ้นบันไดเอง ทุกก้าวของชม ชมถือว่าสำคัญหมด แต่ก้าวที่สำคัญที่สุดก็คือก้าวแรก ต้องก้าวด้วยความมั่นใจ ก้าวผ่านเสียงสบประมาทต่างๆหรือแม้แต่เสียงในตัวเราเอง พอก้าวแรกผ่านไปแล้ว ก้าวต่อๆไปเราก็ทำให้มันดีที่สุดในทุกเสต็ป เอาเสียงจากคนรอบข้างมาเป็นแรงผลักดัน ทำทุกๆ ครั้งให้ออกมาให้ดีที่สุดจนมาถึงจุดที่เก้าอี้แห่งความสำเร็จรอเราอยู่หรือ A Throne of success in my own empireและสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่เราสร้างมา เหมือนกับธีมในปีนี้ ที่หลายๆ คนจะเห็นจากคลิปก่อนหน้านี้ คือ I Build My Own Empire, Because I’m Worth It. ซึ่งทุกๆ คำความหมายมันคืออย่างนั้นจริงๆ ก็อยากจะฝากถึงแฟนๆ ทุกคนเหมือนเดิมค่ะ ทุกก้าวของแม่ในปีนี้ยังอยากได้กำลังใจเช่นเดิม ปีนี้แม่จะสวยฟาด #ยืนหนึ่งในคานส์ แค่ไหน ต้องคอยติดตามกันนะคะ” ก่อนที่พิธีกรจะปิดท้ายด้วยกิจกรรมพิเศษที่จะให้ทุกคนร่วมกันเล่นผ่านแอพลิเคชั่นสุดล้ำเพื่อตอกย้ำธีมEmpowerment ของงานคานส์ปีนี้

ภายในงานนอกจากพรมแดงสุดหรูที่ปูให้ทุกคนได้มาถ่ายภาพแบบปังๆอลังการยืนหนึ่ง รวมถึง DIY zoneที่สาวๆสามารถมาทำ Lip Personalization ได้แบบ ลิมิเต็ดแล้ว ภายในงาน ยังมีเทคโนโลยีล้ำๆจาก digital features หลากหลายให้สาวๆได้สัมผัสกัน อาทิ Worth It Wall(เวิร์ธ อิท วอลล์) ผนัง Quoteสุดเก๋ที่สร้างแรงบันดาลใจทุกโมเม้นท์ของผู้หญิง Throne of success(โทรน ออฟ ซัคเซส)จอเสมือนจริงที่ให้สาวๆได้มานั่งเสมือนอยู่บนบัลลังก์จริงและ Magic Mirror(แมจิก มิเร่อ) จออินเตอร์แอคทีฟสุดไฮเทค ให้สาวๆได้ร่วมสนุกกับฟังก์ชั่นจอสัมผัสและถ่ายรูปเก๋ๆกับผลิตภัณฑ์บนจอได้แบบว้าวสุดๆ ซึ่งเป็นครั้งแรกในไทยและอาเซียน โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้บริโภคได้ทดลองเครื่องสำอางเสมือนจริงก่อนจ่ายเงินซื้อ ปฏิวัติวงการเครื่องสำอางและการซื้อขายเครื่องสำอางออนไลน์ในไทยโดยมีผู้บริโภคเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ถือเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญของสองยักษ์ใหญ่อย่างแบรนด์ลอรีอัล ปารีสและลาซาด้าที่สร้างความตื่นเต้นให้กับอาณาจักรBeauty & Tech ในเวลาเดียวกัน

และช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง เมื่อเข้าสู่โชว์เปิดงานด้วยบรรยากาศอันน่าตื่นตาตื่นใจเมื่อแบรนด์แอมบาสเดอร์จาก ลอรีอัล ปารีส “อารยา เอ ฮาร์เก็ต”ที่ปรากฎตัวในลุค Queen of Cannes ยืนหนึ่งสวยแพงพุ่งทะลุบัลลังก์ด้วยเมคอัพลุคผิวแมทเนียนกริบ เปลือกตาสโม้กกี้ส้มพีช พร้อมปากอวบอิ่มส้มอิฐทรงพลังเหลือบนู้ดวาวมีมิติ บนบัลลังก์สีทองเด่นเป็นสง่า สมศักดิ์ศรีซุปเปอร์สตาร์ระดับแถวหน้า เพราะ #แม่ก็คือ

สำหรับวันในการเดินพรมแดงของ แม่ชม ในปีนี้นั้น จะร่วมเดินพรมแดงในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ของลอรีอัล ปารีส จากประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 14 – 17 พฤษภาคม 2562โดยในวันที่16และ 17พฤษภาคม 2562จะเป็นออฟฟิเชียลเดท ของแบรนด์ลอรีอัล ปารีส สำหรับแฟนๆ สามารถร่วมชมไลฟ์ผ่านทางออฟฟิเชียล เฟซบุ๊ค แฟนเพจ ของ lorealparisthailandและทางแฮชแท็ก #ยืนหนึ่งในคานส์ #WorthIt #LOrealParisTH#LOrealMakeup