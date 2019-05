Viu (วิว) ส่ง PRODUCE X 101 เอาใจแทกุกโปรดิวซ์เซอร์ให้ฟินทันใจ พร้อมซับอังกฤษ ซับไทยถูกลิขสิทธิ์เร็วที่สุด

Viu (วิว) ส่ง PRODUCE X 101 เอาใจแทกุกโปรดิวซ์เซอร์ (ผู้ชมรายการคนไทย) ให้ฟินทันใจ พร้อมซับอังกฤษ ซับไทยถูกลิขสิทธิ์เร็วที่สุด

กลับมาให้ Pick กันอีกครั้ง! รายการเรียลลิตี้สุดร้อนแรงที่รวมสุดยอดเด็กฝึกกว่า 101 คน มาแข่งขันกันเพื่อเดบิวต์เป็นไอดอลตัวจริง หลังจากได้รับการตอบรับอย่างดีมากไปแล้ว 3 ซีซันที่ผ่านมา จนได้วงไอดอลคุณภาพอย่าง I.O.I, Wanna One, IZ*ONE วันนี้ Mnet พาหนุ่ม ๆ สุดคิ้วต์มาเขย่าหัวใจสาว ๆ ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ให้พองโตกับ PRODUCE X 101 (โปรดิวซ์ เอ็กซ์ วันโอวัน) ซีซั่นที่ 4 นอกจากนั้นยังคว้าตัว Lee Dongwook (อีดงอุค) พระเอกสุดหล่อจากเรื่อง Touch your heart มานั่งแท่นเป็นพิธีกรประจำรายการอีกด้วย หลังจากเปิดตัวกันไปอย่างฮือฮา โดยการพาผู้เข้าแข่งขันทุกคนมาพบปะกับแฟนคลับอย่างเป็นทางการใน Runway Show และ Blue Carpet Ceremonyครั้งแรกของรายการ ให้สาว ๆ ได้ Pick ไว้ในใจตั้งแต่วันแรกในช่วงเดือนที่ผ่านมา วันนี้ Viu (วิว) เอาใจแฟน ๆ ให้ฟินกันต่อเนื่อง 13 สัปดาห์กันไปเลย

เอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสมาชิก Viu Premium ได้รับชมได้เร็วที่สุดในไทย ทั้งซับภาษาอังกฤษภายในคืนวันเสาร์หลังออกอากาศที่เกาหลีเพียง 1 วัน และซับไทยแบบถูกลิขสิทธิ์มาให้ฟินทุกเช้าตรู่วันอาทิตย์ ได้ลุ้นกันตัวโก่งแบบไม่ต้องรอซับนาน เตรียมผ้าเชียร์ให้พร้อมมาหวีดกันแบบ Full HD ชัดเต็มตา ดูได้เต็ม EP 2 ชั่วโมงไม่มีคัต และยังสามารถดูบนจอทีวีชัดเหมือนไปนั่งในฮอลล์กันเลยนะจ๊ะ สำหรับสมาชิกแบบธรรมดา ไม่ต้องรอนาน ไม่เกิน 3 วันหลังจากสมาชิก Viu Premium ก็ได้ดูกันฟรี ๆ ไปเลยครัช ปังขนาดนี้ใครยังไม่มีแอป Viu โหลดเลยรออะไร หรือจะดูผ่าน viu.com ก็ฟินไม่แพ้กัน

ความพิเศษและแปลกใหม่ของซีซั่นนี้ นั่นคือเด็กฝึกที่ได้รับเลือกจากโปรดิวซ์เซอร์แห่งชาติ (ชื่อเรียกผู้ชมและโหวตในรายการ) จะได้เดบิวต์และเซ็นสัญญาฟอร์มวง 5 ปีเต็มอิ่มกันไปเลย ถือว่ายาวนานที่สุดเท่าที่เคยมีมา และยิ่งไปกว่านั้นจากปกติมีการคัดเกรดเด็กฝึก A – F ในซีซั่นนี้รายการยังเพิ่มเกรด X ที่ต่ำกว่า F ไปอี๊ก ใคร Pick คนไหนไว้เตรียมลุ้นกันตัวโก่งเลยนะ อ่ะ! ยังไม่พอ ความพีคอีกหนึ่งอย่างของซีซั่นนี้ ก็คงจะเป็นน้องพีค กองทัพ เด็กฝึกจากประเทศไทยเพียงคนเดียว ที่เข้าร่วมแข็งขันในรายการด้วย หลังจากไปเฉิดฉายในรายการ I Can See Your Voice ที่เกาหลีแล้ว วันนี้น้องมาเป็นตัวแทนเด็กไทยไปแข่งรายการที่คนไทยดูเยอะที่สุดไปอีกจ้ะ แล้วอย่างที่รู้ ๆ กัน การจะไปเป็นเด็กฝึกหรือเดบิวต์ที่เกาหลีก็ยากแสนยาก แบบนี้ไม่เชียร์ก็ไม่ได้แล้วนะเธอ แต่สาวคนไหนที่ Pick เดียวไม่พอ ก็ยังมีหนุ่ม ๆ อีก 100 คนจากทั้งค่ายเล็ก ค่ายใหญ่ ที่ส่งตัวแทนกันมา ทั้ง JYP YG BRANDNEW MUSIC C9 Starship และอีกมากมายนับไม่ถ้วน ปังขนาดนี้ไม่ดูระวังคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะอ่อ.. แอบกระซิบไว้ถึงชาวม่อนเบเบ้ (ชื่อเรียกลุ่มแฟนคลับของ MONSTA X) สักหน่อย อย่าลืมเตรียมเสียงกรี๊ดดัง ๆ รอไว้ก่อน หลังจากมีข่าวลือว่า 2 หนุ่ม “ชยอนู และจูฮอน” สมาชิกวง MONSTA X อาจจะมาเซอร์ไพรส์ในการแข่งขันแบบทีมรอบแรกอีกด้วยนะ ใครไม่ดูคือผิดมากกกกก

โปรดิวซ์เซอร์แห่งชาติคนไหน พร้อมที่จะฟิน จิ้น และเชียร์หนุ่ม ๆ ที่ถูกใจ ดูได้แล้วที่ Viu ซับอังกฤษทุกวันเสาร์ เวลา 21.00 น. และซับไทยทุกวันอาทิตย์ เวลา 9.00น. เรียกว่าเร็วที่สุดในไทยแล้ว ถ้าอยากรับชมรายการแบบภาพคมชัดระดับ Full HD ดูได้จากหลายอุปกรณ์พร้อมกัน และรับชมผ่านจอ Big Screen ผ่าน Smart TV ทั้งSamsung และ Apple TV อีกทั้งทั้งยังสามารถดาวน์โหลดไว้ดูได้ ก็สมัครสมาชิก Viu Premium ไว้เลยจ้าส่วนสมาชิกแบบธรรมดาไม่ต้องร้องไห้ไป รอดูฟรีได้เลยทุกวันพุธถัดไปหลังออกอากาศที่เกาหลี แทกุกโปรดิวซ์เซอร์เกาะจอรอกันได้เลยวันนี้ทางแอปพลิเคชัน Viu หรือ www.viu.com

สามารถรับชมตอนแรกได้แล้วที่ http://bit.ly/2LpnOhX