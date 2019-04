เนสกาแฟ เปิดตัว “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู” สูตรใหม่! ผสานกาแฟคั่วบดละเอียด 2 สายพันธุ์

ที่สุดของกาแฟ จิบเดียว หอมโดนใจ เปิดตัว “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู” สูตรใหม่! ผสานกาแฟคั่วบดละเอียด 2 สายพันธุ์ ดีงโป๊ป-เจมส์จิ ตัวแทนความเข้ม-โรบัสต้า นุ่ม-อาราบิก้าที่ลงตัว

เนสกาแฟ เปิดตัว ‘เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู สูตรใหม่’ นวัตกรรมกาแฟปรุงสำเร็จครั้งแรกในเมืองไทยที่ผสานกาแฟคั่วบดละเอียด 2 สายพันธุ์ ทั้งกาแฟอาราบิก้าและกาแฟโรบัสต้า โดยใช้เทคโนโลยีพิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะของเนสกาแฟที่ช่วยกักเก็บกลิ่น ให้ความหอมกรุ่นและรสชาติความอร่อยกลมกล่อมของกาแฟแท้ๆ คั่วบดละเอียด เข้มแต่นุ่มขึ้น จิบเดียว หอมโดนใจ พร้อมส่งแบรนด์แอมบาสเดอร์คู่ใหม่ โดยมีโป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ เป็นตัวแทนทีมเข้มอย่างกาแฟโรบัสต้าที่เข้มเต็มรสกาแฟ และ เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข เป็นตัวแทนทีมนุ่มอย่างกาแฟอาราบิก้าที่นุ่มละมุน ร่วมกันถ่ายทอดความเข้มและความนุ่มลงตัวของเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ใหม่ ผ่านทางภาพยนตร์โฆษณาและเว็บฟิล์มชุดใหม่ที่ได้ผู้กำกับภาพยนตร์มือหนึ่งอย่างต้น นิธิวัฒน์ ธราธร พร้อมกับเพลงประกอบที่เป็นเพลงดังอย่าง “เอาไปเลย” ของไมโครที่นำมาคัฟเวอร์ใหม่โดยวงสล็อต แมชชีน โดยในวันนี้ มีงานเปิดตัว ‘เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู สูตรใหม่’ อย่างยิ่งใหญ่ ซึ่งมีโป๊ปนำทีมเข้มตัวแทนกาแฟโรบัสต้าโชว์เพลงสไตล์ร็อคๆ ประชัน เจมส์จิ ซึ่งนำทีมนุ่มตัวแทนของกาแฟอาราบิก้าโชว์เพลงสไตล์ซอฟท์ๆ ภายใต้คอนเซ็ปท์ “Battle to be the Best” และโชว์การผสานกันของดนตรีสองสไตล์และกาแฟ 2 สายพันธุ์อย่างลงตัว ที่พาร์คพารากอน

งานเปิดตัว ‘เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู สูตรใหม่’ เปิดฉากความตื่นเต้นด้วยวิดีโอคลิปของสองแบรนด์แอมบาสเดอร์ที่ท้าประชันกันว่า ระหว่างทีมเข้มและทีมนุ่ม ใครจะโดนใจคอกาแฟกว่ากัน เรียกเสียงกรี๊ดห้างแตกจากเหล่าแฟนคลับจำนวนมากที่มาเชียร์และให้กำลังใจ ก่อนที่ หนุ่มโป๊ป จะนำทีมเข้มโชว์เพลงร็อคสุดมันส์ โดยมี ฮั่น เดอะสตาร์ ‎อิสริยะ ภัทรมานพ มาร่วมทีม ประชันกับ เจมส์จิ ซึ่งนำทีมนุ่มตัวแทนทีมนุ่มโชว์เพลงซอฟท์ละมุน และมี บี้ เคพีเอ็น ธรรศภาคย์ ชี และทัพแดนเซอร์สุดอลังการ ก่อนฟินาเล่ส่งท้ายอย่างยิ่งใหญ่ด้วยการแจมเพลง ‘เอาไปเลย’ ร่วมกันของทั้งสองหนุ่ม สื่อถึงการผสานกาแฟ 2 สายพันธุ์อย่างลงตัวตามคอนเซ็ปท์ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู สูตรใหม่

นายวิคเตอร์ เซียห์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เนสท์เล่ อินโดไชน่า กล่าวว่า “เนสกาแฟเป็นหนึ่งในแบรนด์ใหญ่ที่สุดของครอบครัวเนสท์เล่ และเป็นแบรนด์กาแฟอันดับหนึ่งขวัญใจคนไทยมานานกว่า 46 ปี ตลอดเส้นทางความสำเร็จที่ผ่านมา เนสกาแฟทำหน้าที่เป็นสื่อกลางสร้างแรงบันดาลใจให้คนไทยเชื่อมทุกความผูกพันในหมู่เพื่อนฝูง ครอบครัว และคนที่เรารัก โดยมีเนสกาแฟเป็นจุดเริ่มต้นให้คนไทยได้เชื่อมความผูกพันกับคนรอบข้างด้วยการดื่มด่ำกับกาแฟคุณภาพดีที่หอมกรุ่นกลมกล่อมในทุกๆ วัน ที่เนสท์เล่ เรามุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อนำเสนอโซลูชั่นที่ดีที่สุดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภค จึงเป็นที่มาของการเปิดตัว “เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู” สูตรใหม่ ในค่ำคืนนี้ ซึ่งเป็นการเสริมแกร่งครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับธุรกิจของเราในประเทศไทย และเป็นการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเนสท์เล่ในปีนี้โดยการพลิกโฉมในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับกลุ่มผลิตภัณฑ์เนสกาแฟในด้านคุณภาพกาแฟที่ดีเยี่ยมและกลิ่นหอมกรุ่นเกินห้ามใจ ซึ่งนวัตกรรมนี้เป็นเพียงหนึ่งในกิจกรรมอีกมากมายที่เราทำ เพื่อตอกย้ำเจตนารมณ์ของเนสท์เล่ในการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิต เสริมสร้างสุขภาพดีสู่อนาคต (Enhancing quality of life and contributing to a healthier future)”

นางสาวนาริฐา วิบูลยเสข ผู้จัดการธุรกิจกาแฟปรุงสำเร็จ บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด เผยว่า “เนสกาแฟเป็นผู้นำตลาดด้วยการนำเสนอนวัตกรรมและบริการใหม่ให้กับผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันนี้ การดื่มกาแฟเป็นมากกว่าการดื่มเพื่อตื่น แต่เป็นการดื่มด่ำความหอมกรุ่นจากกาแฟคุณภาพดี กาแฟปรุงสำเร็จส่วนใหญ่ยังคงใช้กาแฟเพียงสายพันธุ์เดียว นั่นคือ โรบัสต้าล้วน จึงเป็นครั้งแรกในเมืองไทยที่เรานำกาแฟคั่วบดละเอียดสองสายพันธุ์มารวมกัน โดยดึงจุดเด่นของกาแฟโรบัสต้าที่ให้รสชาติเข้มเต็มรสกาแฟ ผสานกับกาแฟอาราบิก้าที่ให้รสชาตินุ่มละมุนและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์มาผสานกัน และใช้เทคโนโลยีพิเศษเอกสิทธิ์เฉพาะของเนสกาแฟที่ช่วยกักเก็บกลิ่นความหอมกรุ่นของกาแฟแท้ๆ คั่วบดละเอียด เพื่อให้กาแฟหอมขึ้น อร่อยขึ้น เข้มแต่นุ่มขึ้นโดนใจคอกาแฟชาวไทย”

“การเปิดตัวในครั้งนี้ยังนับเป็นการเปิดตัวกาแฟปรุงสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของเนสกาแฟในรอบ 3 ปี เราจึงได้จัดสรรงบประมาณกว่า 1,200 ล้านบาทสำหรับแคมเปญสื่อสารการตลาดเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรูใหม่ พร้อมจัดงานเปิดตัวเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู สูตรใหม่ในวันนี้ซึ่งจะเข้าถึงผู้บริโภคกว่า 10,000 คน นอกจากนี้ จะมีกิจกรรมแจกผลิตภัณฑ์เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู สูตรใหม่ถึง 10 ล้านแก้วให้กับผู้บริโภคทั่วประเทศอีกด้วย เราทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อผลักดันให้การเปิดตัวเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรูครั้งนี้สร้างปรากฏการณ์ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยประสบการณ์การดื่มกาแฟที่ดีกว่าเดิม เรามั่นใจว่า ด้วยจุดเด่นของการผสานกาแฟคั่วบดละเอียด 2 สายพันธุ์ จะตอกย้ำเนสกาแฟในการเป็นแบรนด์กาแฟอันดับหนึ่งของไทยอย่างต่อเนื่อง” นางสาวนาริฐา กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน โป๊ป-ธนวรรธน์ วรรธนะภูติ กล่าวว่า “ผมรู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ผสานกาแฟ 2 สายพันธุ์ในผลิตภัณฑ์ใหม่ครั้งนี้ ผมเป็นแฟนเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรูครับ และชอบรสชาติกาแฟเข้มๆ เต็มรส ผมรู้สึกดีใจมากครับที่ได้ค้นพบว่าการผสานกาแฟโรบัสต้าและกาแฟอาราบิก้าเข้าด้วยกัน จะให้ความหอมอร่อย เข้มนุ่มลงตัวถูกใจมากครับ”

ด้าน เจมส์-จิรายุ ตั้งศรีสุข เผยว่า “การดื่มกาแฟเป็นสิ่งที่ผมขาดไม่ได้ และดื่มกาแฟก่อนเพื่อพร้อมลุยงานตลอดวัน รู้สึกดีใจมากครับที่ได้มาร่วมงานกับเนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู ครั้งนี้ผมเป็นตัวแทนของกาแฟอาราบิก้า ซึ่งขึ้นชื่อในเรื่องของรสชาตินุ่มละมุนและกลิ่นหอมกรุ่นเกินห้ามใจ โดยมิวสิคแบทเทิลของผมกับพี่โป๊ปในวันนี้ได้โชว์ถึงสไตล์ทางดนตรีที่แตกต่างกัน แต่ก็สามารถผสานกันอย่างลงตัว เช่นเดียวกับกาแฟ 2 สายพันธุ์อย่างอาราบิก้าและโรบัสต้าที่รสชาติเข้มนุ่มเข้ากันอย่างลงตัวเลยครับ”

เนสกาแฟ ชวนคอกาแฟทั่วไทย ร่วมสัมผัสประสบการณ์ความหอมอร่อย เข้มนุ่มลงตัวของ เนสกาแฟ เบลนด์ แอนด์ บรู สูตรใหม่! จิบเดียว หอมโดนใจ วางจำหน่ายแล้ววันนี้ใน 4 รสชาติ ได้แก่ สูตรริชอโรมา ให้รสชาติกลมกล่อมลงตัว สูตรเอสเปรสโซ โรสต์ มอบรสชาติเข้มเต็มรส สูตรน้ำตาลน้อย ให้ความอร่อยลงตัว แต่น้ำตาลน้อยลง 25% และ ใหม่ล่าสุด! สูตรไม่มีน้ำตาลทราย สำหรับคนรักสุขภาพ ให้รสชาติอร่อยเข้ม กลมกล่อม แบบไม่หวาน ที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ไฮเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ