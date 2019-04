6 สุดยอดไอเดีย พัฒนาทักษะทางสังคมเด็ก ๆ ด้วยการเรียนรู้ ภาษาอังกฤษ กับ บริติช เคานซิล

คุณยังจำช่วงเวลาที่คุณเรียนภาษาอังกฤษในวัยเด็กได้ไหม ? คุณมักโดนเคี่ยวเข็ญให้เรียนรู้หลักไวยากรณ์และการเขียน มากกว่าการพูดหรือเปล่า ? สำหรับบริติช เคานซิล เราเชื่อว่าการพูดเป็นพื้นฐานสำคัญของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ทั้งยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยรวมลองจิตนาการดูว่าคุณจะรู้สึกดีมากแค่ไหน หากได้มีโอกาสเรียนภาษาอังกฤษท่ามกลางบรรยากาศแสนสนุก และผ่อนคลาย และในขณะเดียวกันยังได้เรียนรู้ในด้านสิ่งแวดล้อม กีฬา การท่องเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมที่สนุกสนานกับเพื่อน ๆ ในคลาสเรียน

บริติช เคานซิล องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศึกษา ศิลปะ และวัฒนธรรมแห่งสหราชอาณาจักร เข้าใจถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพและทัศนคติทีดีของเด็ก ๆ ในอนาคต อย่างไรก็ตาม คุณพ่อคุณแม่ก็ยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ เสริมความมั่นใจให้แก่เด็ก ๆ ด้วยเช่นกัน และนี่คือ 6 สุดยอดไอเดียจากบริติช เคานซิล ในแนวคิด “สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ด้วยสิ่งแวดล้อมรอบตัว” ที่จะช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในด้านการพูด ไปพร้อม ๆ กับทักษะทางสังคมให้กับเด็ก ๆ ผ่านการฝึกฝนภาษาอังกฤษง่าย ๆ ที่บ้านของคุณเอง

1.สร้างความคิดสร้างสรรค์: ลองเริ่มต้นด้วยการอบคุกกี้ ทำขนมเค้กกับลูกของคุณ ในขณะที่ค่อย ๆ ให้เด็ก ๆ ได้จดจำชื่อของส่วนผสม คุณยังสามารถพูดคุยเกี่ยวกับวิธีการทำขนม หรือ ปรุงอาหารที่บ้าน ที่ช่วยลดการใช้ภาชนะและถุงที่ผลิตจากพลาสติก หรืออาจลองสอบถามเกี่ยวกับเมนูอาหารที่เด็ก ๆ รู้จักหรืออยากจะรับประทาน ซึ่งจะช่วยเริ่มพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขา และยังเสริมสร้างความมั่นใจของเด็ก ๆ ได้ว่าความคิดเห็นของพวกเขาก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน

2.การแก้ปัญหา : ลองจินตนาการดูว่ามันจะดีแค่ไหนหากในช่วงวันหยุดยาวลูกน้อยของคุณก็ตื่นขึ้นมาพร้อมกับไอเดียในการสร้างสรรค์งานศิลปะหรืองานฝีมือ คุณอาจเริ่มต้นจากสร้างกังหันลมเล็ก ๆ ไปวางไว้บนระเบียงหรือในสวนสาธารณะ เพื่อคอยกับดูกับเด็ก ๆ ว่ามันสามารถหมุนได้หรือไม่ หรือใช้วัสดุรีไซเคิลมาสร้างแบบจำลองบ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยคุณสามารถสนับสนุนการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเด็ก ๆ ด้วยการช่วยให้พวกเขาฝึกเรียกชื่อของวัสดุอุปกรณ์ หรือพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับแนวทางการแก้ปัญหา เป็นภาษาอังกฤษ กิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่ช่วยสร้างความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังช่วยให้เด็ก ๆ เข้าใจว่าการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ด้วยตนเองจะสามารถช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไร

3.การริเริ่มจินตนาการ : เพราะจินตนาการที่ยอดเยี่ยมจะปราศจากทักษะการอ่านที่ดีไม่ได้อย่างแน่นอน เราจึงขอแนะนำหนังสือเรื่อง Dinosaurs and All That Rubbish โดยMichael Foreman หรือ What if ? บทประพันธ์จาก Mick Manning, Brita Granström และ Franklin Watts ซึ่งหนังสือทั้งสองเล่มนี้นับเป็นแบบฝึกหัดที่ยอดเยี่ยมสำหรับการจดจำชื่อสัตว์ สิ่งของที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้เป็นภาษาอังกฤษ ทั้งยังมีคำถามให้เด็ก ๆ ได้ลองแสดงความคิดเห็น ด้วยคำถามง่าย ๆ ดังเช่น เด็ก ๆ จะช่วยรักษาโลกของเราได้อย่างไรบ้าง ? ซึ่งคุณสามารถถามคำถามและอธิบายให้เด็กๆ ฟังเป็นภาษาอังกฤษได้ หรืออาจจะวาดรูปประกอบการอธิบายซึ่งนับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาด้านความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ลูกของคุณไม่ว่าเขาจะมีความสามารถภาษาอังกฤษในระดับใดก็ตาม

4.รู้จักหน้าที่พลเมือง : เริ่มต้นง่าย ๆ ด้วยการให้เด็ก ๆ ได้ลองแชร์ไอเดียสำหรับการทำโปสเตอร์เป็นภาษาอังกฤษ ในแนวคิดหรือวิธีการสำหรับลดการใช้กระดาษ การประหยัดพลังงานในบ้าน การรีไซเคิล ในระหว่างการทำโปสเตอร์คุณก็สามารถเริ่มอธิบายให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้ถึงความสำคัญในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลและรักษาสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรต่าง ๆ ที่เรานำมาใช้งาน

5.เริ่มต้นทักษะการคิด วิเคราะห์ : นี่คืออีกหนึ่งกิจกรรมที่จะทำให้คุณและลูกน้อยของคุณได้มีโอกาสสร้างการเรียนรู้ร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์ คุณสามารถค้นหาบทความและหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจจากเว็บไซต์ BBC (www.bbc.com/education) พร้อมพูดคุยกับเด็ก ๆ เกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งในข้อดีหรือข้อเสียของบทความหรือกิจกรรมนั้น ๆ ที่อยู่บนหน้าเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนทักษะการอ่านของเด็ก ๆ และช่วยให้พวกเขาเข้าใจได้ว่าในทุกเรื่องราว ที่แม้จะจะอยู่ในหัวข้อเดียวกันก็ยังสามารถมีมุมมองที่แตกต่างกันได้ ทั้งยังช่วยกระตุ้นให้เด็ก ๆ รู้จัดคิด วิเคราะห์ สร้างแนวคิดในแบบของตนเองได้อีกด้วย

6. เรียนรู้โลกดิจิทัล : เพียงแค่พาเด็ก ๆ ไปสวนสาธารณะใกล้บ้านแล้วเล่นเกมง่าย ๆ อย่าง “I spy” เพื่อทายชื่อแมลง และต้นไม้ หลังจากนั้นค่อยให้เด็ก ๆ ได้ลองบอกถึงสิ่งที่พวกเขาชื่นชอบที่สุดเพื่อกระตุ้นให้เด็ก ๆ ต้องการหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นมากขึ้น โดยคุณพ่อคุณแม่สามารถร่วมกันหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตไปพร้อม ๆ กับพวกเขาแล้วเอามาจัดทำโปสเตอร์ด้วยกัน กิจกรรมนี้ไม่เพียงแค่ทำให้เกิดการทำกิจกรรมร่วมกัน แต่ยังช่วยสนับสนุนและพัฒนาให้เด็ก ๆ ได้รู้จักถึงโครงสร้างประโยคและคำศัพท์ภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับการสอนให้เด็ก ๆ รู้จักการใช้อินเตอร์เน็ตและความสำคัญของการเลือกเว็บไซต์ที่ถูกต้องเพื่อการหาข้อมูลต่าง ๆ

กิจกรรมต่าง ๆ นี้เป็นเพียงตัวอย่างขั้นพื้นฐานของการเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากคอร์สเรียนสำหรับเด็ก Primary Plus ที่ไม่ใช่เพียงการส่งเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาทักษะทางสังคมแบบองค์รวมที่เหมาะสม โดยคอร์สเรียน Primary Plus จะแบ่งออกได้ทั้งหมด 7 ระดับ สำหรับเด็กวัยอนุบาลถึงวัยประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ อย่างครบถ้วนในทุกด้าน ทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจที่ดี ด้วยบรรยากาศการเรียนที่เป็นธรรมชาติซึ่งเหมาะสมสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มประสิทธิภาพ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์ส Primary Plus โดย บริติช เคานซิล สามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.britishcouncil.or.th/en/english/children หรือ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02 657 5678