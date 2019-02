Netflix ปลื้ม “Roma” และ “Period. End of Sentence” คว้ารางวัล “ออสการ์ 2019”

Netflix ผู้นำบริการความบันเทิงทางอินเทอร์เน็ตระดับโลก รู้สึกเป็นเกียรติและภูมิใจอย่างยิ่งที่หนังภายใต้ลิขสิทธิ์ของบริษัทได้เข้าชิงงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ระดับโลก “ออสการ์ 2019″ หรือ อะคาเดมี่ อวอร์ด ครั้งที่ 91 โดยภาพยนตร์เรื่อง “Roma” สามารถคว้ารางวัลใน 3 สาขา ได้แก่ รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม, รางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม และ รางวัลการกำกับภาพยอดเยี่ยม ส่วนภาพยนตร์เรื่อง “Period. End of Sentence” คว้ารางวัล ภาพยนตร์สารคดี-ขนาดสั้นยอดเยี่ยม โดยงานจัดขึ้น ณ Dolby Theatre ลอสแอนเจลิส วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562

เท็ด ซาแรนโดส ประธานฝ่ายเนื้อหาของ Netflix กล่าวว่า

พวกเราขอแสดงความยินดีกับ Alfonso, Gaby, บริษัท Esperanto Filmoj และสื่อมวลชนที่มาร่วมงาน ถือเป็นเรื่องที่ยากสำหรับหนังภาพยนตร์ขาวดำของสเปนอย่าง Roma ที่มีนักแสดงนำที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก สามารถเข้าชิงและคว้ารางวัลมาได้ถึง 3 สาขา ไม่ว่าจะเป็น รางวัลภาพยนตร์ภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยม, รางวัลผู้กำกับยอดเยี่ยม และรางวัลการกำกับภาพยอดเยี่ยม ด้วยคะแนนเสียงจากผู้ชมทั่วโลก

อีกทั้งยังคว้ารางวัลสาขา ภาพยนตร์สารคดี-ขนาดสั้นยอดเยี่ยม สำหรับเรื่อง Period. End of Sentence ทั้งนี้ เรายังรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะชูและนำความสนใจให้กับผลงานของ The Pad Project นอกจากนี้ พวกเราขอแสดงความยินดีกับ Rayka Zehtabchi, Melissa Berton, Garrett Schiff และ Lisa Taback สำหรับรางวัลที่ได้รับอีกด้วย

หนังภาพยนตร์ของ Netflix ที่เข้าชิงรางวัลออสการ์ 2019 ไม่เพียงแค่หนังเรื่อง Roma ที่ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลกว่า 9 สาขา ได้แก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ผู้กำกับยอดเยี่ยม, นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม, นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม, บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม, ตัดต่อเสียงยอดเยี่ยม, ผสมเสียงยอดเยี่ยม, ออกแบบศิลป์ยอดเยี่ยม และการกำกับภาพยอดเยี่ยม และ Period. End of Sentence ที่คว้ารางวัลในสาขา ภาพยนตร์สารคดี-ขนาดสั้นยอดเยี่ยม นอกจากนี้ ยังมีภาพยนตร์เรื่อง The Ballad of Buster Scruggs และ End Game เข้าร่วมชิงรางวัลออสการ์ 2019 อีกด้วย

สำหรับสาวก Netflix นอกจากท่านจะสามารถชมหนังของ Netflix ที่เข้าชิงและได้รับรางวัลออสการ์ 2019 ได้ทางช่องทาง Netflix แล้วนั้น ยังสามารถชมหนังภาพยนตร์อื่นๆ ที่ได้รับรางวัลออสการ์ 2019 ได้อีกด้วย อาทิ Fences, The Pianist, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Gravity, Black Swan และ Life of Pi