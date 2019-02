เปิดแล้ว! “ห้างเซ็นทรัลป่าตอง” จัดเต็ม แสง สี สุดอลังการต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก

เปิดแล้ว! “ห้างเซ็นทรัลป่าตอง” จัดเต็ม แสง สี สุดอลังฯ พร้อมขึ้นแท่นท็อปเดสทิเนชั่นของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก

เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สมกับเป็นสาขาที่ 23 ของห้างเซ็นทรัล สำหรับงาน “CENTRAL PATONG Grand Opening” ฉลองเปิดบริการ “ห้างเซ็นทรัลป่าตอง” ด้วยงบลงทุน 2,000 ล้านบาท ที่มุ่งหวังส่งเสริมการท่องเที่ยว หนุนเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตให้เติบโตยิ่งขึ้น จัดเต็มบริการสุดพิเศษและครบครันสินค้าคุณภาพมาตรฐานเดียวกับสาขาในกรุงเทพฯ ที่คัดสรรคอลเลกชั่นจากแบรนด์ดัง เพื่อตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์นักท่องเที่ยว เตรียมขึ้นแท่นท็อปเดสทิเนชั่นของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก พร้อมจัดเต็มกิจกรรมสุดอลังการ ดึงพระเอกสุดฮอต อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ แท็กทีม บี้ KPN-ธรรศภาคย์ ชี ร่วมสร้างสีสันความบันเทิง ตลอดจนโปรโมชั่นดีที่สุดที่ร้องว้าว!

ภายในงานฉลองเปิด “ห้างเซ็นทรัลป่าตอง” จัดขึ้นที่บริเวณลานด้านหน้าห้างฯ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ประกอบ วงศ์มณีรุ่ง และสุทธิธรรม จิราธิวัฒน์ ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด เป็นประธานในงาน ร่วมด้วย มุกดา จิราธิวัฒน์ เอื้อวัฒนะสกุล และรัตนา จิราธิวัฒน์ นรพัลลภ ผู้บริหาร บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด, ณัฐธีรา จิราธิวัฒน์ บุญศรี กรรมการผู้จัดการ, ธาพิดา นรพัลลภ ออมนิ-แชนแนล เมอร์ชั่นไดซิ่ง ไดเร็กเตอร์, ดร.ปิยะพงษ์ ธัญญศรีสังข์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส ฝ่ายบริหาร, ปิยวรรณ ลีละสมภพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด, ฌาน ชานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บริษัท สรรพสินค้าเซ็นทรัล จำกัด, อธิศ รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด ผู้ให้ความสนับสนุนการจัดงาน ตลอดจนผู้บริหารทั้งภาครัฐและเอกชน และบุคคลที่มีชื่อเสียงร่วมงานคับคั่ง อาทิ วิมพ์วิภา บุหงางาม มิสแกรนด์ภูเก็ต 2017, ธีระศักดิ์ ผลงาม, บุญยงสกุล, มนต์ทวี หงษ์หยก, วิจิตร ณ ระนอง, นพ.ยุทธนา อ่องอนันตพงศ์, พรรณนารี ณ นคร, หนุน ลิมปานนท์, ศรียา ยงสกุล, พิมพเณศร์ เอกวานิช

สตาร์ทความอลังการ ด้วยการแสดงไฮไลต์ชุด ”CENTRAL PATONG : The Grand Celebration Show” สุดตื่นตาตื่นใจ กับ “Flying Angel” ที่เหล่านางฟ้าโบยบินจากฟากฟ้ามาพร้อมความงามเจิดจรัส โชว์ลีลาพลิ้วไหว นำพาประสบการณ์สุดพิเศษ ร่วมกับซูเปอร์สตาร์ท็อป 5 แห่งเอเชีย บี้-ธรรศภาคย์ ชี กับบทเพลงเพราะเปี่ยมพลัง “I believe I can fly” เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนคลับที่มาให้กำลังใจแน่นขนัด จากนั้น ต่อเนื่องด้วย ”CENTRAL PATONG : Extravaganza Lighting & Pyrotechnic Show” การแสดงแสงสีเสียงสุดตระการตา ที่มาเปิดการแสดงให้คนไทยและนักท่องเที่ยวได้ชมเป็นครั้งแรกที่ป่าตอง นำโดยพระเอกหนุ่มตี๋หล่อ อาเล็ก-ธีรเดช เมธาวรายุทธ ออกมาโชว์การแสดงลอยตัวตีกลองยักษ์กลางอากาศบนความสูงกว่า 10 เมตร เป็นครั้งแรก เป็นสัญญาณแห่งการเบิกฤกษ์เอาชัย ก่อนขบวนคาร์นิวัลแห่งความสุข จะนำผู้ร่วมงานเข้าเยี่ยมชมภายในห้างฯ ซึ่งมีกิจกรรม และการแสดงไว้รอต้อนรับ อาทิ “สีสันแห่งป่าตอง” (Patong Carnival Troop), โมเดลทรูป, การแสดงหุ่นละครเล็กโจหลุยส์, โชว์มวยไทย, การแสดง B-Boy ซึ่งเป็นการเปิดบริการ “ห้างเซ็นทรัลป่าตอง” จ.ภูเก็ต อย่างเป็นทางการท่ามกลางความตื่นตาตื่นใจของผู้ร่วมงาน และนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศที่ชมการแสดงเป็นจำนวนมาก กระทั่งการแสดงต่างๆ จบลงด้วยความประทับใจ

นอกจากความพิเศษที่จัดขึ้นในวันฉลองเปิดให้บริการนี้แล้ว ห้างเซ็นทรัลป่าตอง ยังจัดโปรโมชั่นพิเศษ “Central Patong Grand Opening” วันนี้ ถึง 17 มี.ค. 62 ชวนช้อปฯ กับข้อเสนอสุดพิเศษ อาทิ สินค้าเคาน์เตอร์ปกติ ลดสูงสุด 30 % เมื่อช้อปฯ ตามเงื่อนไข สำหรับลูกค้าชาวต่างชาติ เลือกรับฟรี! สินค้าพรีเมียม หรือคูปองแทนเงินสดมูลค่าสูงสุด 400 บาท และสำหรับวันนี้ ถึง 19 ก.พ.62 ทั้งลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติที่ ใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป รับฟรีบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท (100 ท่านแรก) และรับเพิ่มฟรี กระเป๋าผ้า Batik เมื่อช้อปฯ ครบ 5,000 บาท และสำหรับลูกค้าชาวจีน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตยูเนี่ยนเพย์ รับส่วนลดสูงสุด 600 บาท และรับเพิ่มฟรี กระเป๋าจัดระเบียบ Casualist Travel Set เมื่อช้อปฯ ครบ 8,000 บาท อีกทั้ง ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับชาวจีนจาก อาลีเพย์, วีแชทเพย์ เพื่อมอบให้กับลูกค้าคนพิเศษของเซ็นทรัล

ทั้งหมดนี้ คือ ความครบครันที่พบได้ที่ “ห้างเซ็นทรัลป่าตอง” สาขาที่ 23 ของห้างสรรพสินค้าอันดับหนึ่งของเมืองไทย แหล่งช้อปปิ้งที่รู้ใจ อบอุ่นเหมือนบ้านหลังที่สองของทุกคน ที่ยกมาไว้ใจกลางเมืองท่องเที่ยว บนถนนราษฎร์อุทิศ 200 ปี และถนนบางลา หาดป่าตอง ที่พร้อมขึ้นแท่นเป็นท็อปเดสทิเนชั่นของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลกที่จะต้องมาเยือน