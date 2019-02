ฟินเฟร่อร์!! “เพิร์ธ ธนพนธ์” ร่วมฉลองเปิดร้าน LOOKS สาขาใหม่ ชวนสาวๆ ย่านบางนา มาปรับลุคส์แบบใกล้ชิด

ถึงคราวของสาวๆ ย่านบางนาที่นอกจากจะได้สวยเป๊ะ แล้วยังฟินเว่อร์ เมื่อหนุ่มหน้าใสสุดฮอต เพิร์ธ-ธนพนธ์ สุขุมพันธนาสาร จากซีรีส์ดัง Love By Chance บังเอิญรัก เดอะซีรี่ส์ ถูกบอสใหญ่ พัชรี พรอนันต์รัตน์ แห่ง ท็อปส์ ชวนมาร่วมงานฉลองเปิดร้าน LOOKS (ลุคส์) สาขาเมกาบางนา ซึ่งร้าน LOOKS (ลุคส์) เป็นบิวตี้สโตร์ทางเลือกใหม่ของคนที่ชอบดูแลตัวเอง ที่มีคอนเซ็ปต์ Discover Your Best Look

งานนี้ หนุ่มเพิร์ธ เลยชวนแฟนๆ มาค้นหาลุคส์ใหม่ที่ดีที่สุด พร้อมเตรียมเซอร์ไพรส์สุดฟิน กับกิจกรรม “LOOKS Exclusive Valentine’s Day with Perth Tanapon by CLEAR” ที่ให้ผู้ที่ช็อปบิวตี้ไอเท็มสูงสุดเป็นท็อปสเปนเดอร์ 10 อันดับแรกได้ร่วมสนุก พร้อมถ่ายรูปใกล้ชิดกับ หนุ่มเพิร์ธ แบบฟินๆ

ก่อนหนุ่มเพิร์ธจะแสดงมินิคอนเสิร์ต โซโล่กีตาร์พร้อมร้องเพลงอ้อนสาวๆ มอบให้เป็นของขวัญรับวันวาเลนไทน์ ณ ร้าน LOOKS ชั้น G โซนเมกา ฟู้ดวอล์ค ศูนย์การค้าเมกาบางนา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

หนุ่มเพิร์ธ เผยว่า “ขอบคุณร้าน LOOKS สาขาเมกาบางนาและแชมพูเคลียร์ มากครับที่ชวนให้มาร่วมกิจกรรมสนุกๆ กับแฟนๆ ในวันนี้ ต้องบอกว่าร้าน LOOKS สาขาเมกาบางนา ตอบโจทย์คนที่ชอบดูแลตัวเอง เพราะมีผลิตภัณฑ์ที่ครบครันตั้งแต่เส้นผม ดูแลผิวหน้า ร่างกาย เรียกว่ามาที่เดียวครบ สะดวกสบาย ประหยัดเวลา ตรงใจผมมากครับ”