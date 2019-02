ศูนย์หัวใจ รพ.บำรุงราษฎร์ ครบรอบ 22 ปี ตอกย้ำผู้นำด้านการรักษาโรคหัวใจขั้นสูง คณะแพทย์ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่ วมรณรงค์ส่งเสริมสุขภาพหั วใจในโอกาสครบรอบ 22 ปี ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

ที่ให้บริการดูแลรักษาด้านหั วใจอย่างครอบคลุม ตั้งแต่การป้องกัน การวินิจฉัยในระยะเริ่มต้น การรักษา ตลอดจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพหั วใจ โดยแพทย์และทีมสหสาขาผู้ ชำนาญการด้านหัวใจ พร้อมด้วยเครื่องมื อและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ได้ มาตรฐานในระดับสากล อีกทั้งยังมีการส่งเสริมความรู้ เพื่อสุขภาพหัวใจให้กั บประชาชนอย่างสม่ำเสมอ โดยเมื่อปีที่ผ่ านมาโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ได้รับการยกย่องให้เป็นสุดยอดด้ านผู้ให้บริการด้านการรั กษาโรคหัวใจแห่งปี 2561 ระดับภาคเอเชียแปซิฟิก (2018 Cardiology Service Provider of the Year in Asia Pacific) จากงาน 2018 Asia Pacific Healthcare & Medical Tourism Conference and Awards