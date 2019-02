แรบบิทไฟแนนซ์ จับมือ กรุงเทพประกันภัย เปิดตัวแคมเปญ “แคร์ คุ้ม ทุกไลฟ์สไตล์” ให้คนไทยเข้าถึงประกันภัยชั้นนำได้ง่ายยิ่งขึ้น ดึง ฟิล์ม-ธนภัทรเป็นพรีเซนเตอร์เจาะตลาดคนรุ่นใหม่ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ยุคดิจิทัล

แรบบิท ไฟแนนซ์ ผู้นำด้านบริการประกันภัยและผลิตภัณฑ์ด้านการเงิน ร่วมกับ กรุงเทพประกันภัย บริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำของประเทศไทย โดย มิสเตอร์ไมเคิล มัลเฟรด สไตรเบิล ประธานบริหารแรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ และ นายชวาล โสภณพนิช ผู้อำนวยการ สำนักประธานกรรมการ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดตัวแคมเปญ “แคร์ คุ้ม ทุกไลฟ์สไตล์” แคมเปญที่ขยายโอกาสให้ลูกค้าทั่วประเทศเข้าถึงประกันภัยที่มีความคุ้มค่า บริการโดดเด่น และมีประกันภัยให้เลือกอย่างหลากหลายที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าทุกไลฟ์สไตล์ พร้อมให้ความคุ้มครองที่ใกล้ตัวยิ่งขึ้น เพื่อเจาะตลาดกลุ่มคนรุ่นใหม่

ผ่านรูปแบบประกันภัยที่สื่อสารให้คนเข้าใจง่าย และความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูล เน้นความมีชีวิตชีวา และความรู้สึกสนุก สามารถออกไปใช้ชีวิตอย่างไร้กังวล ผ่านช่องทางต่างๆ ของแรบบิท ไฟแนนซ์

พร้อมเปิดตัว ฟิล์ม-ธนภัทร กาวิละ นักแสดงชื่อดัง มากความสามารถที่มารับหน้าที่เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแคมเปญนี้

นายปิติพงษ์ ชาวชายโขง รองผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจลูกค้ารายย่อย บมจ.กรุงเทพประกันภัย กล่าวว่า

“แคร์ คุ้ม ทุกไลฟ์สไตล์” คือแคมเปญที่ได้นำจุดเด่นและองค์ความรู้ของทั้งสองบริษัท แรบบิท ไฟแนนซ์ ที่เป็นผู้นำด้านบริการประกันภัยและผลิตภัณฑ์ด้านการเงินของลูกค้าในยุคดิจิทัล

กรุงเทพประกันภัยซึ่งเป็นผู้นำในธุรกิจประกันวินาศภัยที่มีความหลากหลายของการรับประกันภัยมาอย่างยาวนาน และมีการนำหลักการบริหารลูกค้าสัมพันธ์มาใช้ในการเจาะลึกถึงความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันภัยและการบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้าให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ทำให้กรุงเทพประกันภัยที่แคร์ลูกค้าในทุกย่างก้าวสามารถมอบความคุ้มครองได้อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสอันดีที่ลูกค้าได้เข้าถึงและเข้าใจประกันภัยที่มีความคุ้มค่า โดดเด่นในด้านบริการ และยังตอบโจทย์ความต้องการของคนทุกรูปแบบ

นายชยพัทธ์ สกุลร่มโพธิ์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์ แรบบิท อินชัวรันส์ โบรคเกอร์ ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า

“เราเลือก คุณฟิล์ม-ธนภัทร มาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแคมเปญนี้ เพราะคุณฟิล์มเป็นตัวแทนของการใช้ชีวิตแบบคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัล มีไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างหลากหลาย นอกจากทำงานในแต่ละวัน ก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ที่ต้องทำอีกมากมาย อีกทั้งยังมีบุคลิกและภาพลักษณ์ที่ดูอบอุ่น สอดคล้องกับคำว่าแคร์ของกรุงเทพประกันภัย

ทั้งนี้ แรบบิท ไฟแนนซ์ ยังได้จัดกิจกรรมร่วมสนุกและมอบเอกสิทธิ์ต่างๆ ให้กับลูกค้าตลอดทั้งปี รวมไปถึงกิจกรรมสุด Exclusive กระทบไหล่ คุณฟิล์ม-ธนภัทร อย่างใกล้ชิดอีกด้วย”

“แคร์ คุ้ม ทุกไลฟ์สไตล์” สร้างความแตกต่างในตลาด ด้วยจุดร่วมของ แรบบิท ไฟแนนซ์ กับกรุงเทพประกันภัยที่อยู่เคียงข้างคุณในทุกย่างก้าวของชีวิต ไม่ว่าชีวิตประจำวันของคุณจะต้องเดินทางด้วยรถยนต์ หรือรถโดยสารสาธารณะ เสี่ยงพบเจออุบัติเหตุไม่คาดฝัน หรือโรคร้ายใดๆ ก็ตาม

แรบบิท ไฟแนนซ์และกรุงเทพประกันภัยได้คัดสรรความคุ้มครองภัยต่างๆ อย่างครอบคลุมในราคาที่เข้าถึงได้ พร้อมมอบเอกสิทธิ์ เพื่อสร้างความอุ่นใจให้แก่ลูกค้า ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของทุกคนอย่างมีความสุข สนุกสนาน และไร้กังวล ด้วยประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล และประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง เรียกได้ว่าแคร์คุ้มทุกไลฟ์สไตล์

เพื่อให้แคมเปญมีความแตกต่างและสดใสเหมาะกับเทรนด์ในปี 2019 กิจกรรมครั้งนี้ได้เลือกเฉดสีต่างๆ ให้เป็นสัญลักษณ์เพื่อลูกค้าได้เข้าถึงแคมเปญมากขึ้น ดังนี้

สีฟ้ามาลิบู สำหรับประกันภัยรถยนต์ ที่แสดงถึงความโฉบเฉี่ยว ปราดเปรียว และมั่นใจในทุกครั้งที่ขับขี่

สีเขียวไลท์ซี สำหรับประกันภัยโรคมะเร็ง ที่แสดงถึงความสงบ เยือกเย็น และสบายตา ช่วยทำให้หมดกังวลยิ่งขึ้นแม้เผชิญโรคร้าย

สีเหลืองมิลาน สำหรับประกันภัยการเดินทาง ที่แสดงให้เห็นถึงความสนุกสนาน สดใส ผลักดันให้ท่องเที่ยวอย่างไร้ขีดจำกัด

สีชมพูแคนดี้ สำหรับประกันภัยอุบัติเหตุ ที่แสดงถึงความรัก ความห่วงใย ทำให้อุ่นใจแม้ในยามฉุกเฉิน

ทั้งนี้ ยังมีการมอบ Rabbit Card ดีไซน์ Limited Edition เมื่อซื้อประกันภัยของกรุงเทพประกันภัยผ่านช่องทางต่างๆ ของแรบบิท ไฟแนนซ์ อีกด้วย

รายละเอียดประกันภัยแคมเปญ ‘แคร์ คุ้ม ทุกไลฟ์สไตล์’

ประกันภัยรถยนต์

ในส่วนของประกันภัยรถยนต์จะมีการให้เครดิตเงินคืน (Cashback) ให้แก่ลูกค้าสูงถึง 15% ตลอดปีผ่านช่องทางต่างๆ ของแรบบิท ไฟแนนซ์ โดยแพ็กเกจประกันภัยรถยนต์ที่เข้าร่วมรายการจะครอบคลุมในทุกกลุ่มเป้าหมาย

ทั้งประกันภัยรถยนต์เฉพาะช่วงอายุ (Motor Gen X) ที่เหมาะสำหรับวัยทำงาน ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ พิเศษ ที่สามารถนำรถเข้าซ่อมที่ศูนย์ของตัวแทนจำหน่ายได้ด้วยความคุ้มครองที่สุดคุ้มค่า หรือแม้กระทั่งประกันภัยรถยนต์ตามภูมิภาค (Motor By Region) ที่รองรับเบี้ยประกันภัยจากการใช้รถในภูมิภาคนั้นๆ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Exclusive กับ คุณฟิล์ม-ธนภัทร ซึ่งลูกค้าของแรบบิท ไฟแนนซ์ สามารถลุ้นรับสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ในช่วงกลางปี 2562 รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เช่น การมอบกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ฟรีกว่า 10 รางวัล ผ่านการร่วมเล่นเกมส์กับเหล่าคนดัง พร้อมมอบบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 10,000 บาท ให้แก่ลูกค้าทุกๆ 20 กรมธรรม์ ในวันพิเศษอีกด้วย

ประกันภัยโรคมะเร็ง

ประกันภัยโรคมะเร็งให้ความคุ้มครองในการเกิดโรคมะเร็งแบบเฉพาะบุคคล ตามความเสี่ยงที่แตกต่างกัน เน้นเบี้ยประกันภัยสำหรับคนวัยทำงานในราคาสุดคุ้ม มีให้เลือกถึง 4 แผนหลัก คือ

1.แคร์คุ้มค่า ต่ออายุประกันภัยต่อเนื่องเพิ่มทุน 100%

2.แคร์คุ้มครอง ด้วยเบี้ยประกันภัยเท่ากัน เพิ่มทุน 100% ความเสี่ยงเฉพาะเพศ เฉพาะจุด

3.แคร์คุ้มคิด ด้วยเบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่คุ้มที่สุด เพียง 1,920 บาท ต่อปี

4.แคร์คุ้มครบ ครอบคลุมทุกสิทธิประโยชน์ของประกันภัยโรคมะเร็ง ทุนประกันภัยสูงสุดถึง 1.8 ล้านบาท ยังได้รับ Rabbit Card Limited Edition ไปครอง

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด กรุงเทพประกันภัยเห็นความสำคัญถึงจุดนี้ จึงได้จัดทำแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ที่มีให้เลือกถึง 3 รูปแบบ ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ได้แก่

ประกันภัยอุบัติเหตุ PA Me Style: PA For All ช่วยเติมเต็มความอุ่นใจให้กับทุกไลฟ์สไตล์ ครอบคลุมทุกความคุ้มครองจากอุบัติเหตุ ขยายความคุ้มครองอุบัติเหตุสาธารณะ ชดเชยรายได้รายวันระหว่างเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลรวมถึงขณะพักรักษาตัวในห้องผู้ป่วยหนักและอยู่ในภาวะหมดสติ

ประกันภัยอุบัติเหตุ PA Me Style: PA Family First ช่วยเติมเต็มความอุ่นใจให้ครอบครัว ด้วยทุนประกันภัยสูงถึง 1.5 ล้านบาท

ประกันภัยอุบัติเหตุ PA Me Style: PA Fit Style ช่วยเติมเต็มความอุ่นใจให้ชีวิตสนุกได้เต็มที่ ทุกกิจกรรม ท่องเที่ยว กีฬา และผจญภัย นอกจากนี้ จะได้สิทธิรับบริการ Nursing At Home ให้การดูแลคุณถึงที่บ้านโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และยังได้รับ Rabbit Card Limited Edition ไปใช้งานอีกด้วย

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (CTA)

ไม่ว่าใครก็ต้องการเดินทางอย่างราบรื่นและมีความสุข ทั้งจากการทำงานที่รัดตัว การท่องเที่ยว หรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่มีขีดจำกัด (Extreme Lifestyle) กรุงเทพประกันภัยจึงนำเสนอแผนประกันภัยการเดินทาง Travel Delight ที่ให้ความคุ้มครองขณะที่คุณเดินทางอย่างครอบคลุมทั่วโลก

รวมถึงเงินสดรายวันระหว่างการรักษาตัวในโรงพยาบาล ความสูญหายหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางขณะเดินทาง เพื่อให้คุณใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจ โดยลูกค้าจะได้รับ Rabbit Card Limited Edition และยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินจากกรุงเทพประกันภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง รับรองว่าอุ่นใจในทุกย่างก้าว

แรบบิท ไฟแนนซ์ และกรุงเทพประกันภัย คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการ แคร์ คุ้ม ทุกไลฟ์สไตล์ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ประกันภัยเป็นเรื่องง่ายๆ ใกล้ตัว และคอยใส่ใจดูแลคุณในทุกย่างก้าวของการใช้ชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเอง ตอบโจทย์ความเป็น Lifestyle Insurance อย่างแท้จริง

รายละเอียดเพิ่มเติม https://rabbitfinance.com/bangkok-insurance

………………………………………………

#rabbitfinance #BKI #แคร์คุ้มทุกไลฟ์สไตล์