แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทิล! เปิดตัว 31 มีนาคม 2562 เปิดประสบการณ์สนุกฉุดไม่อยู่ตลอดฤดูใบไม้ผลินี้ พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึง 26 มิถุนายน 2562 ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ รีสอร์ท (Hong Kong Disneyland Resort) ขอต้อนรับการกลับมาของ “คานิวาล ออฟ สตาร์” (Carnivale of Stars) ที่พร้อมนำเสนอสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองฤดูใบไม้ผลิครั้งใหม่

กิจกรรมตามล่าหาไข่ลวดลายตัวการ์ตูนจากดิสนีย์ (Disney egg Hunts) และร่วมพบกับเหล่าผองเพื่อนดิสนีย์สุดน่ารักตลอดเช้าจรดค่ำ และเพื่อทำให้ฤดูกาลนี้พิเศษกว่าที่เคย ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ชวนมาสร้างประสบการณ์ครั้งใหม่ไป เครื่องเล่นใหม่ล่าสุดจากมาร์เวล แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทิล ซึ่งจะเปิดตัวในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟขั้นสูงนี้ ทุกคนจะได้สัมผัสประสบการณ์การผจญภัยสุดระทึกใจ และร่วมต่อสู้เคียงบ่าเคียงไหล่ไปกับแอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์ พร้อมด้วยประสบการณ์ในร้านอาหาร ร้านค้า และที่พักสุดพิเศษที่สวนสนุก และรีสอร์ทโฮเทลที่พักทั้งสามแห่ง ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์อันน่าทึ่ง ตั้งแต่เริ่มต้นฤดูกาลใหม่ของปีอย่างแน่นอน

ย่อส่วนให้เท่ามด แล้วร่วมต่อสู่ไปกับแอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์

เหล่าฮีโร่ทุกเพศทุกวัยและทุกขนาดเตรียมตัวกันให้พร้อม! การเปิดตัวในวันที่ 31 มีนาคม 2562 ของ แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทิล! ที่แฟนๆ ตั้งตารอคอยมานาน คือภาคต่อขยายของมหากาพย์การผจญภัยของ Iron Man Experience ทำให้ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เป็นศูนย์บัญชาการมาร์เวลแห่งเอเชียอย่างแท้จริง ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ยังเป็นที่แรกในโลกที่มีเครื่องเล่น แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทิล! และ เครื่องเล่นจากมาร์เวลเครื่องแรกที่มีซุปเปอร์ฮีโร่ผู้หญิงอีกด้วย

เครื่องเล่นใหม่นี้ จะพาทุกคนไปร่วมทำภารกิจสำคัญกับแอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์ เพื่อช่วยกันปกป้องฮ่องกงจากการโจมตีของไฮดร้า การผจญภัยเริ่มต้นด้วยการไปเยือนศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชีลด์ (S.H.I.E.L.D Science and Technology Pavilion) เครื่องเล่นเปิดใหม่ในสตาร์คเอ็กซ์โป (Stark Expo) บริเวณทูมอร์โรว์แลนด์ (Tomorowland) การมาเยือนครั้งนี้ได้ถูกขัดขวางโดยเหล่าไฮดร้า ซึ่งเริ่มต้นการโจมตีฮ่องกงด้วยกองทัพฝูงบอท (Swarmbots) เพื่อแย่งชิงเตาปฏิกรณ์อาร์ค (Arc Reactor) บนยอดของสตาร์คทาวเวอร์ (Stark Tower) ในเกาลูน และฐานข้อมูลของหน่วยชีลด์ จากการปะทะกับฝูงบอทที่เกาลูน ไอรอนแมนได้ขอความช่วยเหลือจากแอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์ ในการปกป้องศูนย์ชีลด์ แต่ด้วยจำนวนบอทนับพัน ที่ต้องต่อกร แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์ จึงต้องการความช่วยเหลือจากเหล่าผู้เล่นที่มาเยือนศูนย์ชีลด์ให้ร่วมทำภารกิจนี้ไปด้วยกัน! เมื่อขึ้นไปยังยานรบใหม่ล่าสุดของหน่วยชีลด์ ผู้เล่นจะถูกย่อส่วนให้มีขนาดเท่ามดในการต่อสู้อย่างกล้าหาญเคียงข้างไปกับแอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์ เพื่อปราบโซล่าและฝูงบอทให้ราบคาบ

การสร้างสรรค์ด้วยวิธีการเล่าเรื่องแบบดิสนีย์สุดคลาสสิค และการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับมาร์เวล ทำให้ แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทิล! มอบประสบการณ์การมีส่วนร่วมที่สมจริงแบบมาร์เวลแก่ผู้เล่น เพย์ตัน รีด (Peyton Reed) ผู้กำกับ “แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์” และทีมผู้สร้างภาพยนตร์ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทำสื่อที่ใช้ในโซนเครื่องเล่นนี้ พร้อมด้วยพอล รัด (Paul Rudd) และ อีแวนเจไลน์ ลิลลี (Evangeline Lilly) นักแสดงนำ “แอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์” ร่วมแสดงโดยสวมบทบาทของพวกเขาอีกครั้ง และคริสตอฟ เบค (Christophe Beck) ผู้แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์แอนท์-แมน ก็ได้มาช่วยสร้างสรรค์เพลงที่ใช้กับเครื่องเล่นนี้ด้วย การเล่าเรื่องที่สมบูรณ์แบบจึงพิเศษยิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีภาพลวงตาที่ล้ำสมัย และระบบเกมยิ่งใหญ่ที่ใช้ในการสร้างประสบการณ์อินเตอร์แอคทีฟที่น่าตื่นเต้น

ผองเพื่อนดิสนีย์ชวนมาร่วมเทศกาลฤดูใบไม้ผลิอันแสนสดชื่น

“คาร์นิวาล ออฟ สตาร์” (Carnivale of Stars) การเฉลิมฉลองช่วงฤดูใบไม้ผลิกลับมาอีกครั้งในปีนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม ถึง 26 มิถุนายน ด้วยประสบการณ์ใหม่สุดมหัศจรรย์ พร้อมกับเหล่าผองเพื่อนดิสนีย์ตัวโปรดของคุณ! เริ่มต้นการผจญภัยฤดูใบไม้ผลิด้วยการแสดงสุดมีชีวิตชีวาของมิกกี้และผองเพื่อนในมหกรรมดนตรีแสนสนุกที่เวทีเดอะ แคสเซิล ฮับ (The Castle Hub Stage) ห้ามพลาดกับทัศนียภาพอันงดงามภายในบริเวณฮับและแฟน

ตาซีการ์เดนส์ (Fantasy Gardens) ที่เนรมิตฉากขึ้นมาใหม่ จากเรื่องราวของดิสนีย์ที่เรารัก ได้แก่ “โมอาน่า (Moana)” “ไลออนคิง (The Lion King)” และ “แบมบี้ (Bambi)” ให้เราได้ถ่ายภาพอันน่าจดจำกันให้จุใจ!

คุ้กกี้ (Cookie) เพื่อนใหม่ของดัฟฟี่ (Duffy) จะมาร่วมเทศกาลเฉลิมฉลองด้วยกันเป็นครั้งแรกในชุดฤดูใบไม้ผลิโฉมใหม่ของเธอ แขกผู้มีเกียรติสามารถเยี่ยมชม ดิ แอนเน็กซ์ (The Annex) เพื่อพบกับ ราล์ฟ และ เวเนโลปี้ จาก ราล์ฟตะลุยโลกอินเทอร์เน็ต (Ralph Breaks the Internet) ซึ่งจะมาเปิดตัวเป็นครั้งแรกที่ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ ในฤดูใบไม้ผลินี้ ยังมีมิกกี้และผองเพื่อนที่จะมาร่วมต้อนรับทักทายผู้คนด้วยชุดสีสันสดใสที่เมนสตรีทยู เอส เอ

ผู้ที่หลงรักไข่ลายการ์ตูนเตรียมพบกับ “มหกรรมตามล่าหาไข่ลายการ์ตูนดิสนีย์” (Disney Character Egg Hunt) ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก พร้อมด้วยไข่ที่ได้รับการออกแบบลวดลายการ์ตูนผองเพื่อนดิสนีย์สุดน่ารักมากกว่า 100 ฟองกระจายอยู่ทั่วบริเวณโดยรอบรีสอร์ท ให้เพื่อน ๆ ได้ใช้ช่วงเวลาแสนสนุกไปกับการค้นหาไข่ลวดลายต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวการ์ตูนจากดิสนีย์และพิกซาร์ ซูปเปอร์ฮีโร่จากมาร์เวล (รวมถึงแอนท์-แมน และไอรอนแมนด้วย) และอื่น ๆ อีกมากมาย! ตัวการ์ตูนใหม่ ๆ บางตัวจะปรากฏตัวในงานนี้ด้วย ได้แก่ โบ ปีป (Bo Peep) และ สลิงกี้ด็อก (Slinky Dog) จาก “ทอย สตอรี่ (Toy Story)” พร้อมด้วยเดอะ วอสพ์ และ กัปตัน มาร์เวล โอกาสดี ๆ แบบนี้ พลาดไม่ได้เป็นอันขาด!

เติมความหวานให้วันหยุดแสนสนุก ด้วยขนมและเครื่องดื่มประจำฤดูใบไม้ผลิ

การเฉลิมฉลองประจำฤดูกาลพิเศษยิ่งขึ้นด้วยเมนูอาหารอันน่ารับประทานกว่า 50 ชนิดที่แตกต่างกัน ซึ่งผ่านการคัดสรรให้คุณได้เพลิดเพลินทั่วทั้งฮ่องกงดิสนีย์เเลนด์ ขอเชิญผ่อนคลายไปกับ “ชุดน้ำชายามบ่ายของดัฟฟี่และผองเพื่อน” (Duffy and Friends Afternoon Tea Set) ชุดน้ำชาประจำสวนสนุกที่ปรุงรสด้วยสมุนไพรและเครื่องเทศที่หลากหลาย ณ บริเวณ Main Street Corner Café โดยโคคา-โคล่า นอกจากนี้ยังมีชุดของว่างรุ่นลิมิเต็ด อิดิชั่น “ถังป๊อปคอร์นเคซีย์จูเนียร์ และแก้วน้ำดื่มดัมโบ้” “(Casey Jr. Popcorn Bucket and Dumbo Sipper) มีจำหน่ายที่ร้านรถเข็นบริเวณกลางแจ้ง และดื่มด่ำรสชาติแปลกใหม่ของอาหารและเครื่องดื่มธีมแอนท์–แมน และ เดอะ วอสพ์ ได้ที่ร้านอาหารสตาร์ไลน์เนอร์ ไดเนอร์ (Starliner Diner)

ลิ้มรสชาติสุดพิถีพิถันของมื้อ Spring Colorful Brunch ที่ร้านอาหารดิสนีย์ เอ็กซพลอเรอร์ส ลอดจ์ส เวิลด์ ออฟ คัลเลอร์ (Disney Explorers Lodge’s World of Color) ที่เสิร์ฟเมนูบรันช์ใหม่พร้อมตัวเลือกมากมาย อาทิ โรลไก่และผัก (Plant-based chicken rice paper rolls) และแฮช-

บราวน์ราดน้ำสลัดมังสวิรัติ (Pan-fried Omnipork hash brown with saffron vegenaise) ร่วมรับประทานบุฟเฟต์มื้อค่ำพร้อมหน้าทั้งครอบครัวที่ดิสนีย์ โรงเเรม ดิสนีย์ ฮอลลีวูด โฮเทล และเพลิดเพลินไปกับการทำ ช็อกโกแลตรูปไข่ธีมแอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์ ด้วยตนเอง (Ant-Man and The Wasp-themed DIY chocolate-egg-making session)

New Spring Merchandise ของที่ระลึกประจำฤดูใบไม้ผลิที่ใช่สำหรับคุณ

สวรรค์แห่งการช็อปปิ้งในฤดูใบไม้ผลิกำลังรอคอยคุณอยู่มากกว่า 80 รายการสุดพิเศษ! ร่วมเสาะหาของโปรดชิ้นใหม่ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ตุ๊กตา เครื่องเขียน ของเล่น และเข็มกลัด นักสะสมเตรียมตัวเลือกช็อปตุ๊กตาทรงไข่ลวดลายของมิกกี้และผองเพื่อนแบบใหม่ พร้อมด้วยตัวละครจาก “ทอย สตอรี่” ในขณะที่แฟน ๆ ดัฟฟี่และผองเพื่อนสามารถติดตามการเปิดตัวคุกกี้ในธีมกระต่ายอีสเตอร์สุดน่ารักและของสะสมใหม่ในธีมใบไม้ผลิได้

นอกเหนือจากนี้ ที่แฟน ๆ มาร์เวลไม่ควรพลาด คือ ร้านขายของที่ระลึกของหน่วยชีลด์ที่ทูมอร์โรว์แลนด์ โดยเปิดให้บริการแล้วในเดือนธันวาคม 2561 จำหน่ายของที่ระลึกมาร์เวลมากกว่า 300 ชิ้น พร้อมเปิดตัวของสะสมสุดพิเศษในธีมแอนท์-แมน และ เดอะ วอสพ์: นาโน แบทเทิล! กว่า 40 ชิ้นในปลายเดือนมีนาคมนี้ นักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกสุดพิเศษนี้กลับบ้านเพื่อเป็นอนุสรณ์ของการต่อสู้อย่างกล้าหาญเพื่อปกป้องหน่วยชีลด์เคียงข้างไปกับเหล่าซูปเปอร์ฮีโร่จากมาร์เวล

เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์วันหยุดพักผ่อนที่ดิสนีย์โฮเทล

ความสนุกสนานในช่วงฤดูใบไม้ผลิยังรวมถึงรีสอร์ทโฮเทลทั้งสามแห่งที่จะทำให้ช่วงเวลาพักผ่อนกลายเป็นวันหยุดแสนน่าจดจำ ผู้เข้าพักแต่ละห้อง จะได้รับชุดของที่ระลึกน่าสะสมในธีมฤดูใบไม้ผลิ ประกอบไปด้วย กล่องอุปกรณ์อำนวยความสะดวก และรองเท้าแตะสำหรับใส่ในบ้านลายดิสนีย์ เพื่อประสบการณ์การพักผ่อนในรีสอร์ทที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ผู้เข้าพักสามารถร่วมกิจกรรมสันทนาการ งานศิลปะ และงานฝีมือในธีมใบไม้ผลิได้ตั้งแต่เช้าจรดค่ำ เมื่อถึงเวลาพลบค่ำ จบวันอย่างสวยงามด้วยดนตรีสดเพื่อผ่อนคลาย ที่มาพร้อมการปรากฎตัวของเหล่าตัวละครจากผองเพื่อนดิสนีย์ บริเวณล็อบบี้ของฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โฮเทล

ผู้เข้าพักระหว่างวันที่ 19-28 เมษายนนี้ จะได้สัมผัสประสบการณ์สุดมหัศจรรย์ของ มหกรรมอีสเตอร์แสนวิเศษ (Easter Magicarnival) ร่วมเล่นเกมและกิจกรรมกลางแจ้งบริเวณสนามหญ้าของโรงแรมทั้งสาม ครอบครัวสามารถเพลิดเพลินไปกับปราสาทเป่าลม ซุ้มเกมต่าง ๆ และ ด่านเกมวิบาก ไม่ซ้ำใครที่ได้รับการออกแบบเพื่อสร้างความสนุกสนานให้ผู้เข้าพักทุกคน

สิทธิพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยวไทย

เริ่มต้นวางแผนการผจญภัยในโลกดิสนีย์ที่น่าจดจำ ด้วยข้อเสนอประจำฤดูกาล และพิเศษยิ่งขึ้น! กับข้อเสนอสองเท่าประจำเดือนเกิด (Birthday Month Double Promotion) สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยโดยเฉพาะ

ข้อเสนอ รายละเอียด 1. ข้อเสนอสองเท่าประจำเดือนเกิด (Birthday Month Double Promotion) ของฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์โฮเทล ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้เข้าพักคนไทยที่สำรองห้องผ่านระบบซื้อบัตรล่วงหน้า 7 หรือ 21 วัน หรือข้อเสนอแบบเข้าพักสองคืน (2 Night Plus Offer) รวมถึงผู้เข้าพักที่ใช้สิทธิ์เดือนเกิด จะได้รับสิทธิประโยชน์ ดังนี้ – รับฟรี ตุ๊กตามิกกี้หรือมินนี่ เมื่อซื้อสินค้าที่ระลึกครบ HK$500 ในร้านขายสินค้าที่ระลึกของโรงแรม – รับสิทธิ์ซื้อสองแถมหนึ่งที่ Corner Cafe (เมื่อใช้จ่ายครบยอด HK$198) – ช่วงการเดินทางเพื่อรับสิทธิประโยชน์ คือ 11 กุมภาพันธ์ (7 วัน) และ 25 กุมภาพันธ์ 2562 (21 วันล่วงหน้า) ยาวไปจนถึง 31 กุมภาพันธ์ 2563 2. ข้อเสนอสำหรับการสำรองห้องพัก ล่วงหน้า (ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562) – ประหยัดสูงสุด 20% เมื่อสำรองห้องพักที่โรงเเรม ดิสนีย์ เอ็กซพลอเรอร์ ลอดจ์ ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ โฮเทล หรือ โรงเเรม ดิสนีย์ ฮอลลีวูด โฮเทล – จองผ่านระบบออนไลน์ และรับสิทธิพิเศษ อัพเกรดห้องพักฟรี และ แถมบัตรเข้าสวนสนุกก่อนใคร! – ช่วงการเดินทางเพื่อรับสิทธิประโยชน์ ถึงวันที่ 29 กันยายน 2562 3. แพ็คเกจพิเศษ “สนุกสุดมันส์ 2 วันเต็ม” ที่ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ (ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2562) – รับบัตรเข้าสวนสนุกเเบบ 2 วันในราคา HK$699 (ราคามากกว่าบัตรเข้าสวนสนุกเเบบ 1 วันเพียง HK$80) และรับส่วนลดมูลค่า HK$30 ในการซื้อของที่ระลึก (2 x บัตรกำนัลมูลค่า HK$15) และ ป๊อปคอร์นฟรี 1 ที่

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.hongkongdisneyland.com/offers-discounts/

เพื่อให้การเดินทางมายังฮ่องกงดิสนีย์แลนด์ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น เลือกใช้บัตรผ่านประตูดิสนีย์ “Priority Special” ในราคา HK$199 หรือ บัตรผ่านประตูดิสนีย์ “Priority Special+” ในราคา HK$299 เพื่อให้ได้รับสิทธิพิเศษในการผ่านประตูได้โดยไม่ต้องเข้าคิวที่เครื่องเล่น 3 หรือ 8 แห่งที่ได้รับการคัดเลือกว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดในพาร์ค บัตรเข้าชมแบบคอมโบจัดจำหน่ายเฉพาะช่องทางออนไลน์สำหรับการซื้อล่วงหน้าเท่านั้น โดยบัตรผ่านประตูทั้งสองรูปแบบ สามารถชำระเงินในวันที่มาเข้าชมพาร์คได้ ที่ช่องจำหน่ายตั๋วบริเวณทางเข้าหลัก Pooh Corner Expo Shop หรือบริเวณแผนกต้อนรับส่วนหน้าของรีสอร์ท โฮเทลทั้งสามแห่ง หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดเข้าไปที่: https://www.hongkongdisneyland.com/disney-priority-special/