กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้าสองรางวัลใหญ่ระดับภูมิภาค โครงการนวัตกรรมระบบ Shared Service

ดร.ลิสา พัทธ์วิวัฒน์ศิริ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิรูปธุรกิจ เป็นตัวแทนกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล รับมอบรางวัลชมเชยประเภท “Excellence in Automation” จากความสำเร็จของโครงการ Robotic Process Automation (RPA) Initiative และรางวัลชมเชยประเภท “Best Process Innovation” จากความสำเร็จของโครงการ Merchant Management System จากเวที ‘Shared Services and Outsourcing Excellence Awards’ ที่จัดโดย The Shared Services & Outsourcing Network (SSON) ที่ประเทศสิงคโปร์

จัดขึ้นเพื่อยกย่องโครงการระบบ Shared Service ที่มีความโดดเด่นด้านนวัตกรรมหรือการพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการดำเนินงาน