คิง เพาเวอร์ ชวนรับปีนักษัตรใหม่ ปีกุนมหามงคล กับงาน “คิง เพาเวอร์ ไชนิส นิวเยียร์ 2019 เดอะ บลิสส์ฟูล ฮาร์โมนี” สำราญความสุข สมบูรณ์เงินทอง รุ่งโรจน์รับปีใหม่จีน ที่ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

วันตรุษจีนนับเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฎิทินจีน ซึ่งชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนให้ความสำคัญและร่วมกันเฉลิมฉลองในเทศกาลนี้ “คิง เพาเวอร์ รางน้ำ” จุดหมายแห่งไลฟ์สไตล์ที่เป็นมากกว่าดิวตี้ฟรี ภายใต้คอนเซ็ปต์ Explore Endlessly – การค้นพบไม่มีวันสิ้นสุด จึงตอกย้ำความเข้าใจนักเดินทางที่แสวงหาบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลอง พร้อมมอบความสำราญให้ทุกท่านในงาน “KING POWER CHINESS NEW YEAR 2019 THE BLISSFUL HARMONY” (คิง เพาเวอร์ ไชนิส นิว เยียร์ 2019 เดอะ บลิสส์ฟูล ฮาร์โมนี) ที่จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 4 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 21.00 น. ด้วยการจำลองบรรยากาศ “โรงเตี๊ยมจีน” จุดพักของนักเดินทาง ซึ่งเป็นสถานที่ ที่นักเดินทางจะแวะมาลิ้มลองรสชาติอาหารอันโอชะกับหลากหลายเมนูจากร้านอาหารดัง และรับความสุขสำราญจากโชว์ตระการตา พร้อมขอพรเสริมสิริมงคลจากเทพเจ้าชื่อดังที่ได้อัญเชิญมาจากประเทศจีน เพื่อก้าวเข้าสู่ปีใหม่อันรุ่งโรจน์ โดยเวลา 16.00 น. เป็นต้นไปจะมีการแสดงโชว์สุดพิเศษมากมาย อาทิ การแสดงเปลี่ยนหน้ากาก รำพัดยักษ์ หุ่นละครเล็กชุดระบำจีนนางฟ้า การแสดงดนตรีจีน ที่นำมาสลับหมุนเวียนให้ชมกันอย่างเต็มอิ่มทุกวัน และพลาดไม่ได้กับสินค้าและกิจกรรมเสริมความมงคล พร้อมด้วยโปรโมชั่นสุดพิเศษต่าง ๆ ณ ฟาวน์เท่น สแควร์ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ถนนรางน้ำ

คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ได้เตรียมร้านค้ากว่า 50 ร้าน แบ่งออกเป็น 3 โซน ทั้งอาหาร ขนมหวาน และสินค้ามงคล ในบรรยากาศไชนิสมาร์เก็ต ที่รวบรวมร้านดังมากมาย อาทิ โอวกี่หมูสะเต๊ะ ยู้ลูกชิ้นปลาเยาวราช หอยทอดชาวเล นายเฉียเกาลัดเยาวราช ข้าวขาหมูตรอกซุงบางรัก กุยช่ายตลาดพลู ไอติมไข่แข็งเซ็นต์หลุยส์ หวานพอดีเชียงใหม่ขนมหวาน อีกทั้งได้นำสินค้าแฟชั่น เครื่องประดับ จากร้าน Andre Jade Accessories, Aclaire Stingray Jewelry, Leila Amulets, ISSUE มาให้เลือกช้อปกันอย่างเพลิดเพลิน

และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ร่วมงาน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ยังได้อัญเชิญเทพเจ้าแห่งความเป็นสิริมงคลมาให้สักการะขอพร เช่น พระโพธิสัตว์กวนอิม (ช่วยสรรพสัตว์พ้นทุกข์) เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย (เงินตรา) พระสังกัจจายน์ – พระอสีติมหาสาวก (โชคลาภ) เทพเจ้าไท้ส่วยเอี๊ย (ร่มเย็นเป็นสุข) และเทพเจ้าตั่วเหล่าเอี๊ย (ปกป้องอภิบาลและปราบปรามศัตรู) ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ลูกค้าสามารถนำใบเสร็จที่มียอดครบ 800 บาท แลกรับสร้อยข้อมือหินปี่เซียะ จำนวนจำกัด 200 ชิ้นต่อวัน หรือสามารถนำใบเสร็จที่มียอดครบ 3,000 บาท มาร่วมถ่ายภาพสไตล์ย้อนยุค พร้อมเครื่องแต่งกายในแบบจีนราชวงศ์ชิง นอกจากนี้ยังสามารถร่วมสนุกไปกับเกมตามหาคำมงคลจีน ที่มาให้ตามล่าถึง 8 ตัวอักษร แล้วรับสิทธิ์ถ่ายรูปสวยๆ ฟรี ภายในงานอีกด้วย

พิธีเปิดงาน “คิง เพาเวอร์ ไชนิส นิวเยียร์ 2019 เดอะ บลิสส์ฟูล ฮาร์โมนี” จัดขึ้นในวันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 สำหรับผู้มาร่วมงานจะได้พบกับโชว์สุดพิเศษ ด้วยไฮไลต์โชว์จาก “ใหม่ – ดาวิกา โฮร์เน่” ในชุดการแสดง “Welcome to King Power Chinese New Year 2019 The Blissful Harmony” ซึ่งรับบทบาทของเจ้าเมืองผู้เลอโฉมที่จะมาต้อนรับทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองของอาณาจักร คิง เพาเวอร์ โดยได้ถ่ายทอดเรื่องราวการต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข ด้วยการแสดงประกอบน้ำพุสุดอลังการ นอกจากนี้ยังมี “การแสดงเปลี่ยนหน้ากากจีน” ที่นำศาสตร์การแสดงมาผสมกับมายากลจากสถาบันส่งเสริมศิลปะการแสดงจีน ตื่นตาไปกับโชว์เชิดหุ่นละครเล็กในชุด “ระบำเจ็ดนางฟ้าและการเชิดมังกร จากโรงละครอักษรา” ด้วยท่วงท่าร่ายรำอันอ่อนช้อย พลิ้วไหว ประทับใจไม่รู้ลืม นอกจากนี้จะได้พบกับโชว์มงคลในตำนานตามความเชื่อของชาวจีน คือ การแสดง“เชิดสิงโต LED 8 ตัว” ผ่านรูปแบบกายกรรมที่อัดแน่นด้วยแสง สี เสียง ตระการตาให้ผู้มาเยือนได้รับชมอย่างจุใจ

นอกจากนี้ คิง เพาเวอร์ ยังได้เตรียมโปรโมชั่นสุดเร้าใจไว้เอาใจขาช้อปมากมาย อาทิ เมื่อซื้อสินค้าใน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ศรีวารี พัทยา และภูเก็ต ครบ 10,000 บาท สุทธิ รับทันทีส่วนลด 1,000 บาท และเมื่อซื้อสินค้าครบ 20,000 บาทขึ้นไป รับคูปองส่วนลดมูลค่า 2,000 บาท สำหรับใช้ซื้อสินค้า 4,000 บาทขึ้นไป (จำกัดสิทธิ์ 1 สิทธิ์/ ใบเสร็จ/ คน/ วัน) และอื่นๆ อีกมากมาย

พิเศษ! นอกจากจะเต็มอิ่มไปกับการจัดงานเทศกาลตรุษจีนที่บริเวณฟาวน์เท่น สแควร์ ด้านนอกของ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ แล้ว พื้นที่ด้านในบริเวณคราวน์ เอเทรียม ได้จัด Pop-up Shop สุดเอ็กคลูซีฟของเครื่องสำอางลังโคม (Lancome) ซึ่งได้เนรมิตพื้นที่ให้สวยงามวิจิตรตระการตา โดดเด่นด้วยการนำโคมไฟระย้าขนาดยักษ์มาตั้งตระหง่านกลางโดม ผสานกับการนำไฟกราฟฟิกสีสันสวยงามมาเล่นระดับ ดูน่าสนใจ บรรยากาศการตกแต่งภายในประดับประดาด้วยโทนสีแดงสด ที่แสดงถึงความมั่งคั่ง ร่ำรวย และมีอำนาจเรืองรอง พร้อมให้นักเดินทางขาช้อปแวะมาเช็คอินถ่ายรูปกันอย่างจุใจ อีกทั้งยังมีกิจกรรมต่างๆ มากมายให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสนุกอย่างเต็มอิ่ม โดย Pop-up Shop นี้ จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ ถึง 10 มีนาคม 2562

สามารถสื่อสารทางช่องออนไลน์ต่าง ๆ ผ่าน #KingPowerBlissfulHarmony #ExploreEndlessly #KingPowerRangnam และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.1631