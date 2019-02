Living Spirits กลุ่มศิลปินชาวไทย ฝากผลงานใน i Light Singapore 2019 (Bicentennial Edition) เป็นปีที่ 2

Living Spirits กลุ่มนักสร้างสรรค์และศิลปินผู้รังสรรค์ Installation Art ชาวไทย ได้มีโอกาสไปแสดงผลงานอีกครั้งที่งาน i Light Singapore – Bicentennial Edition ซึ่งนับเป็นครั้งที่สองต่อเนื่องจากปี 2561 ที่ผลงานได้รับเลือกให้ไปจัดแสดงไกลถึงประเทศสิงคโปร์ โดยปีนี้ งานได้ถูกจัดขึ้นภายใต้ตีม Bridges of Time เพื่อฉลองประวัติศาสตร์ยาวนานของประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 28 มกราคม ถึง 24 กุมภาพันธ์ 2562

i Light Singapore – Bicentennial Edition เป็นงานเทศกาลประจำปีที่แสดงศิลปะแสงไฟเพื่อการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ซึ่งถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 โดยองค์กรพัฒนาเมืองสิงคโปร์ (Urban Redevelopment Authority) มีจุดประสงค์เพื่อเชื่อมโยงผู้คน วัฒนธรรมและโอกาสเข้าด้วยกันผ่านผลงานศิลปะและความยั่งยืน ผ่านงาน Light Installation ที่สว่างไสวบนเกาะสิงคโปร์

ในปีนี้ i Light Singapore – Bicentennial Edition จะจัดแสดงชิ้นงานกว่า 33 ชิ้น โดยศิลปินที่มาจาก 15 ประเทศทั่วโลก ซึ่งความพิเศษของปีนี้อยู่ที่การจัดงานภายใต้ตีม Bridges of Timeซึ่งนำเสนอชิ้นงานจากทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสื่อถึงการเฉลิมฉลองประวัติศาสตร์และเส้นทางการเจริญเติบโตของประสิงคโปร์ตลอด 200 ปีที่ผ่านมา โดยจะจัดแสดงผลงานศิลปะจากแสงไฟตั้งแต่บริเวณอ่าวมารีน่าเบย์ ไปจนถึงเขตซิวิค ผ่านแม่น้ำสิงคโปร์ และราฟเฟิลส์ เทอร์เรซ ที่

ฟอร์ตแคนนิง

จากกว่า 249 ผลงาน ที่ถูกส่งเข้าประกวดโดยผู้เข้าร่วมใน 36 ประเทศ ผ่านการคัดเลือกโดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในวงการศิลปะจากหลากหลายสาขา ที่รวมถึงไปด้านสถาปัตยกรรม ผังเมือง และการออกแบบแสงไฟ ได้ปรากฎชื่อของกลุ่มศิลปินชาวไทย Living Spirits เป็นหนึ่งในผลงานที่ได้ตั้งตระหง่าน ณ บริเวณ Clarke Quay Central ซึ่งเป็นประตูเมืองท่าของสิงคโปร์

ผลงาน Crystallisation of Thoughts เป็นผลงานที่ต่อยอดมาจาก Spirits of Innovation ซึ่งเป็นผลงานชิ้นแรกที่ติดตั้ งอยู่ที่ประเทศไทย ซึ่งมีแรงบันดาลใจมาจากการตกผลึ กทางความคิด รวมเข้ากับระบบไฟอินเตอร์แอคทีฟ โดย Crystallisation of Thought ได้นำผลึกรูปทรงคริสตัลมาเป็นสั ญลักษณ์ จัดเรียงร้อยกันบนโครงสร้างเป็ นรูปคลื่น เพื่อสื่อถึงกระบวนการตกผลึ กทางความคิด และความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่มากับสายน้ำ เช่นเดียวกับแม่น้ำสิงคโปร์อั นเป็นจุดศูนย์กลางในการเชื่ อมความคิดสร้างสรรค์ และโอกาสใหม่ๆ มายังประเทศนี้ตลอด 200 ปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังสื่อถึงความเป็นเมืองแห่ งเทคโนโลยีที่เชื่อมโยงกับผู้ คนโดยผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมสร้ างสรรค์กับชิ้นงานได้ด้ วยการเปลี่ยนสีของคลื่นไปในรู ปแบบต่างๆ เปรียบเสมือนแสงสะท้อนแม่น้ำ และรับชม Light Show ที่สื่อถึงกระบวนการตกผลึ กทางความคิดได้ที่บริเวณพื้นที่ จัดแสดง ซึ่งถือเป็นการดึงดูดให้คนท้ องถิ่นและนักท่องเที่ยวมาเดินห้ างที่ Crystallisation of Thoughts จัดแสดงอยู่ในช่วงเวลาจั ดงานมากยิ่งขึ้นด้วย

ศศิศ สุวรรณปากแพรก (กลาง) ผู้ก่อตั้งกลุ่ม Living Spirits กล่าวว่า “ปีที่ผ่านมา เราได้เป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลจัดแสดงผลงานศิลปะแสงไฟที่สำคัญทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ Awakening Bangkok 2018, Chiang Mai Design Week 2018 และ i Light Marina Bay 2018 ซึ่งเราได้รับเสียงตอบรับกลับมาดีมากจนผู้เข้าชมงาน รวมถึงการมีผลงานชิ้นแรกในประเทศไทยอย่าง Spirits of Innovation ทั้งหมดนี้ เราทำขึ้นเพื่อต้องการเล่าเรื่องราว แนวคิด เพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักถึงเรื่องราวใกล้ตัวที่เกิดขึ้น และเชื่อมโยงผู้คน เทคโนโลยี และศิลปะ เข้าไว้ด้วยกันอย่างกลมกลืน”

ติดตามกลุ่มนักสร้างสรรค์ชาวไทย Living Spirits และผลงานต่อๆ ไปของพวกเขาในอนาคตได้ที่ livingspirits.art หรือ แฟนเพจ www.facebook.com/livingspirits.art