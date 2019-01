ถ้าคุณเป็นสายกิน นักชิม นักรีวิว หรืออะไรก็แล้วแต่จะเรียก แต่มีความรัก และชื่นชอบในการสรรหาร้านเด็ด ร้านดัง เมนูโดนๆ ต้องไม่พลาดงานนี้ค่ะ Wongnai Users’ Choice 2019 งานประกาศรางวัลสุดยอดร้านอาหาร พร้อมร้านเด็ด ร้านดังที่มาร่วมงานนับร้อย

Wongnai Users’ Choice 2019

เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งเทศกาลอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจอีกงานหนึ่งเลยค่ะ สำหรับงานWongnai Users’ Choice 2019 เพราะมางานเดียว แต่ได้พบเจอกับร้านอาหารดังนับร้อยที่ผ่านการรีวิวจากผู้บริโภคจริงๆว่าเด็ด และอร่อย กิน ชิมกันให้ตัวแตกกันเลยทีเดียว ทั้งของคาว ของหวาน และเครื่องดื่มมากมาย

ซึ่งนอกจากงานนี้จะรวมเอาร้านเด็ด ร้านดังมาไว้ในงานให้อิ่มหนำแล้ว ภายในงานยังมีการประกาศรางวัลสุดยอดร้านอาหารยอดนิยมประจำปี Wongnai Users’ Choice 2019 อีกด้วย โดยมีร้านอาหารยอดนิยมที่ได้รับรางวัลจำนวนทั้งหมด 480 ร้าน ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศกว่า 230,000 ร้าน โดยใช้เกณฑ์การตัดสินด้วยจำนวนเรตติ้งและรีวิวร้านที่แท้จริง จากผู้ใช้แอปพลิเคชันWongnai จำนวนกว่า 3,000,000 คน ทั่วประเทศไทย ซึ่ง 4 สุดยอดร้านอาหารยอดนิยมประจำปี 2019 ได้แก่

ร้านอาหารขวัญใจมหาชน ได้แก่ ร้าน Isao (อิซาโอะ) ร้านอาหารยอดนิยมที่มีจำนวนรีวิวมากที่สุด ได้แก่ ร้าน สวนผัก โอ้กะจู๋ ร้านอาหารยอดนิยมที่เรตติ้งสูงที่สุด ได้แก่ ร้าน Sushi Masato (ซูชิ มาซาโตะ) ร้านอาหารยอดนิยมที่ถูกเช็กอินมากที่สุด ได้แก่ ร้านมนต์ นมสด

เชื่อว่าหนึ่งใน 4 ร้านนี้ จะต้องมีหลายคนที่เคยไปทานมาแล้วแน่นอน และสำหรับใครที่เป็นนักกิน ชอบกินของอร่อย ต้องรีบมาเช็คอินกันเลย เพราะในงานรวม 100 ร้านเด็ดทั่วไทย ที่คัดมาไว้ในงานเดียว โดยทุกคนสามารถอิ่มอร่อยและร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตลอด 5 วันเต็ม พร้อมชมมินิคอนเสิร์ตจากนนท์ ธนนท์, อาร์ม กรกันต์, Better Weather, Atom, โอ๊ต ปราโมทย์ และ Season Five ร่วมสร้างความสนุกสนานตลอดงาน ตั้งแต่วันที่ 16-20 มกราคม 2562 ณ บริเวณลานหน้า Square A – C ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์