เดอะมอลล์ จัดงาน “The Mall Kids’ Funtasia 2019” แจกของขวัญฟรี 2019 ชิ้น  

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ เปิดเมืองมหัศจรรย์ ฉลองเทศกาลวันเด็กแห่งชาติ จัดงาน “The Mall Kids’ Funtasia 2019” แจกของขวัญฟรี 2019 ชิ้น

ต้อนรับเทศกาลวันเด็กในปีนี้ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ชวนผู้ปกครองพาลูกๆหลานๆ มางาน “The Mall Kids’ Funtasia 2019” เมืองมหัศจรรย์ ของขวัญมีชีวิต แจกของขวัญให้เด็กๆ กว่า 2019 ชิ้น อิ่มอร่อยไปกับอาหารและขนมหวานสำหรับคุณหนู ร่วมกิจกรรมเวิร์คช็อป เล่นเกมส์ลุ้นของรางวัลมากมาย พิเศษพบโชว์แดนซ์จากเหล่าพิคาชู และร่วมเดินขบวนไปกับพิคาชู และผองเพื่อน พบส่วนลดสินค้าเด็กสูงสุด 50%และหลากหลายกิจกรรมที่ขนมาให้ร่วมสนุกเฮฮาทั้งครอบครัว งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 16 มกราคม 2562 ที่ เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ทุกสาขา (ยกเว้นรามคำแหง)

สำหรับงาน “The Mall Kids’ Funtasia 2019” ปีนี้ จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “เมืองมหัศจรรย์ ของขวัญมีชีวิต” แบ่งเป็น 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

FOOD FUNTASIA รวบรวมสุดยอดอาหารและขนมเอาใจคุณแม่และหนูๆ กับ GOURMET KIDS พบเมนูแสนน่ารัก อาทิ ขนมสายไหมหลากสีรูปสัตว์และการ์ตูนตัวโปรด , มาการองสีสันสดใส, เค้กป๊อป, คัพเค้ก ฯลฯ พร้อมสอดแทรกความรู้และความสนุกสนานผ่านเกมส์และกิจกรรมที่ให้เด็กๆและคนในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกัน อาทิ กิจกรรมเวิร์คช็อป สนุกไปกับการแต่งหน้าคัพเค้ก, การตกแต่งเค้กป๊อป, การปลูกกระบองเพชรในทรายสี, การเพ้นท์เสื้อ, การทำตุ๊กตาการบูน, การเพ้นท์ถุงผ้า เป็นต้น พร้อมใกล้ชิดกับซุปเปอร์ฮีโร่ขวัญใจหนูๆ พิเศษในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 พบกิจกรรม Kids Fashion Show ที่ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้นG เดอะมอลล์ บางแค พบร้านค้าที่มาร่วมออกบูธอีกมากมายภายในงาน อาทิ Mermaid Castle, Rolling One Baking Studio, Baby Pizza, บัตเตอร์เบียร์ หอมหวาน ที่โด่งดังมาจากโลกของแฮร์รี่พอตเตอร์ งานจัดวันที่ 10-16 มกราคม 2562 ที่ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ และ 10-15 มกราคม 2562 ที่ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางแค

IT FUNTASIA พาน้องๆหนูๆเข้าสู่โลกดิจิตอล พบกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้และเสริมทักษะ ให้เด็กได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมมากมาย พบไฮไลท์พิเศษ! กับกิจกรรม Green Screen จากภาพยนตร์เรื่อง How To Train Your Dragon : The Hidden World ให้คุณหนู ๆ ได้เข้าไปอยู่ในโลกลับแลของเหล่ามังกร ร่วมผจญภัยกับการขี่มังกรเขี้ยวกุด พร้อมรับคลิปวีดีโอสุดพิเศษจากภาพยนตร์ในเวอร์ชั่นของตัวคุณเอง และพบโชว์กิจกรรมวาดสดพร้อมรับรูปฟรีเป็นของขวัญ วันที่ 12-13 มกราคม 2562 ที่ เดอะมอลล์ บางกะปิ ตื่นตาไปกับโชว์หุ่นยนต์ โรบอท นาว ครั้งแรกในอีสาน ที่ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น1 เดอะมอลล์ โคราช และพิเศษสุดที่ เอ็มซีซี ฮอลล์ พบกับ งาน SPACE DISCOVERY ชวนน้องๆมาตะลุยมิติ สนุกวิทย์พิชิตอวกาศ อาทิ ท้าประลองความกล้ากับเกมส์เสมือนจริงด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย “แว่น Vitual Reality” ฯลฯ พร้อมส่วนลดสินค้า GADGET IT จาก Betrend สูงสุดถึง 50%

PLAYGROUND FUNTASIA พบกิจกรรมสนุกสุดมันส์จากแบรนด์ดังมากมาย อาทิ LEGO , BARBIE และ MAJORETTE พร้อมส่วนลดสินค้าเด็กสูงสุดถึง 50% สำหรับน้องๆหนูๆที่ใฝ่ฝันอย่างเป็นนักแข่งรถตัวจิ๋ว สนุกกับการแข่งขัน เวิร์คช็อปและสาธิตการโมดิฟายด์รถ รวมทั้งเนรมิตพื้นที่ บริเวณแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น G เป็นแคทวอล์ค พบมินิแฟชั่นโชว์จากแบรนด์ LOL และ PAPA BABY นำโดยเหล่านางแบบนายแบบตัวน้อยในธีมอาชีพในฝัน (12 ม.ค.) และเจ้าหญิงเจ้าชายในเทพนิยาย (13 ม.ค.) ที่ยกขบวนมาสร้างรอยยิ้ม ที่ เดอะมอลล์ บางแค และ เดอะมอลล์ บางกะปิ พิเศษ สำหรับ เดอะมอลล์ โคราช พลาดไม่ได้กับ ZOIDS หุ่นยนต์ขนาดเท่าคนจริง ให้คุณหนูๆมาสัมผัสกันอย่างใกล้ชิด และกิจกรรมวาดรูปภายในงาน

นอกจากนี้ ในปีนี้ เดอะมอลล์ เนรมิตพื้นที่บริเวณหน้าห้างเดอะมอลล์ให้กลายเป็นดินแดนแห่งความสนุก เสริมสร้างจินตนาการไปกับโซนต่างๆ พร้อมแจกของรางวัลมากมาย พบบ้านลมผจญภัยขนาดยักษ์ พร้อมเช็คอินจุดถ่ายภาพ ได้เก็บภาพความประทับใจกลับไป นอกจากนี้ยังมีขบวนซุปเปอร์ฮีโร่ขวัญใจเด็กๆพร้อมพี่โบโซ่ใจดี ที่จะร่วมพาเด็กๆเข้ามาสู่ในโลกแห่งจินตนาการที่มีแต่ความสุข สนุกสนาน งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 13 มกราคม 2562ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา (ยกเว้นรามคำแหง)

พิเศษ สำหรับ เดอะมอลล์ บางแค ต้อนรับวันเด็ก จัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “Funtasia in The Funland” พบไฮไลท์พิเศษ สัตว์แสนรู้ที่หาชมได้ยากอย่างใกล้ชิด ได้แก่ นกเค้ายูโรเซีย, นกเหยี่ยวแฮริสฮอค, สุนัขพันธ์ โออิงรีซีฟด็อค, แมวอเมริกัน และกระต่ายหลากหลายสายพันธุ์ สนุกกับกิจกรรม อาทิ เพ้นท์หน้าแฟนตาซี, วาดภาพระบายสี, ชมการแสดงมายากล สนุกกับเกมส์ล่าสมบัติ และเครื่องเล่นหลากหลายชนิด พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมาย ภายในงานพบกับซุปตาร์ตัวจิ๋ว เด็กชายกันตพงศ์ เจริญสุข – น้องกันต์ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 15.30-16.30 น. ที่บริเวณด้านหน้าเดอะมอลล์ บางแค

ต่อกันที่ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “FUNTASIA ISLAND” ตะลุยเกาะล่าสมบัติ และความสนุกกับกิจกรรม อาทิ ซุ้มเกมส์สุดมันส์, การเพ้นท์หน้าแฟนตาซี, ชมโชว์มายากลชุดพิเศษ, สนุกกับบ้านลมหรรษา และพบกับมาสค็อตแสนน่ารัก นอกจากนี้น้องๆ เตรียมตัวพบกับซุปตาร์ตัวจิ๋ว เด็กหญิงทิพย์รดา ไมเออร์-น้องมาเรีย ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 15.30-16.30 น.บริเวณลานด้านหน้าเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

ปิดท้ายที่ เดอะมอลล์ ท่าพระ จัดงานภายใต้คอนเซ็ปต์ “FUNTASIA CASTLE” ล่าสมบัติในปราสาท ความสนุกกับกิจกรรม อาทิ บ้านลมหรรษา, กิจกรรมระบายสี, ตื่นตาไปกับมาสค็อตและโบโซ่, ซุ้มเกมส์ให้น้องๆ ได้ร่วมกิจกรรมตลอดทั้งวัน เตรียมพบกับซุปตาร์ตัวจิ๋ว เด็กชายภคิน นันทจิวากราชัย-น้องกาย ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 เวลา 14.00-15.00 น. ที่ บริเวณลานด้านหน้าเดอะมอลล์ ท่าพระ

ส่วน สวนน้ำ แฟนตาเซีย ลากูน เอาใจคุณหนูๆ ต้อนรับเทศกาลวันเด็ก จัดงาน “Fantasia Lagoon Kid’s Day wetXtream 2019” เนรมิตความสุขทุกมิติบนสวนน้ำลอยฟ้า จัดเต็มความสนุกกับกิจกรรมตะลุย Water Sport Playground กับ 3 ฐานเกมส์สุดมันส์ไปกับเครื่องเล่นสวนน้ำฯ กันอย่างเต็มที่ โปรโมชั่นต้อนรับวันเด็ก วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 คุณหนูๆ เข้าสวนน้ำฟรี 200 ท่านแรก/สาขา สนุกสุดขีดในช่วงเทศกาลวันเด็กได้ที่ สวนน้ำ แฟนตาเซีย ลากูน เดอะมอลล์ บางแค, บางกะปิ และโคราช

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก M Cardในช่วงเทศกาลวันเด็ก เมื่อช้อปภายในห้างฯเดอะมอลล์ ทุกสาขา (ยกเว้นเดอะมอลล์ โคราช), ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นสโตร์ ครบทุก 1,000 บาท รับฟรี! บัตรชมภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง โดราเอมอน เดอะมูฟวี่ จำนวน 1 ที่นั่ง (จำนวนจำกัด) พร้อมสนุกยกกำลังกับสไลเดอร์และบ่อบอลยักษ์ ในโรงภาพยนตร์ ในวันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562 รอบเวลา 11.00 น. และ 16.00 น. ที่ โรงภาพยนตร์ Lazada Kids Cinema Quartier CineArt ชั้น 4 ดิ เอ็มควอเทียร์ เริ่มรับสิทธิตั้งแต่วันนี้ – 6 มกราคม 2562

และสำหรับวันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) พบ “THE MALL FAMILY CLUB” กิจกรรมเวิร์คช็อป สุดสร้างสรรค์ สำหรับคุณน้องๆหนูๆ คลับอบอุ่นของทุกคนในครอบครัว สมาชิก M Card สามารถแลก 1 M Point เพื่อเข้าร่วมทำกิจกรรม และการทำเวิร์คช็อปต่างๆ พบกันที่โซน Edutainment ชั้น 4 เดอะมอลล์ บางแค และบางกะปิ เริ่มเสาร์แรก วันที่ 12 มกราคม 2562 และชั้น 2 ฝั่งอาคารใหม่ เดอะมอลล์ โคราช