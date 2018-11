สวยสะกดทุกสายตา “ญาญ่า – อุรัสยา” ในลุคเจ้าหญิงแห่งหมู่มวลพฤกษา ควงคู่เจ้าชายสุดหล่อ “นาย – ณภัทร” เปิดฟลอร์เต้นรำ ฉลอง 71 ปี ห้างเซ็นทรัล

อีเว้นท์สุดยิ่งใหญ่ของห้างเซ็นทรัลทั้งที งานนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา ล็อคคิวคว้าซุปตาร์สาวสุดฮอต ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ แปลงโฉมเป็น เจ้าหญิงแห่งหมู่มวลพฤกษา (The Floral Princess) สวยอลังการสะกดทุกสายตา ปรากฏกายเบื้องหน้ากาเซโบยักษ์สูง 7 เมตรกลางห้าง พร้อมช่อบูเก้ดอกกุหลาบสายพันธุ์ยุโรปหาชมยาก12 สายพันธุ์ควงคู่มากับเจ้าชายสุดหล่อ “นาย-ณภัทร เสียงสมบุญ” เปิดฟลอร์โชว์ลีลาเต้นรำสุดโรแมนติก ท่ามกลางมวลดอกไม้นับล้านดอกในงาน “Central Anniversary 2018” (เซ็นทรัล แอนนิเวอร์ซารี 2018) ฉลองครบ 71 ปี ห้างเซ็นทรัล เนรมิต ห้างเซ็นทรัลชิดลม และ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ให้เป็นสวนสวรรค์แห่งดอกไม้นานาพรรณบานสะพรั่งหลากสีสัน นับล้านดอก ในคอนเซปต์ The World Of Floral Wonders (เดอะ เวิลด์ ออฟ ฟลอรัล วันเดอร์ส) ณ ล็อบบี้เลาจน์ ชั้น 1 ห้างเซ็นทรัลชิดลม เมื่อเร็วๆ นี้

ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ เปิดเผยว่า เชื่อว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ชอบดอกไม้ ญาญ่า ก็เช่นกันรู้สึกตื่นเต้นและดีใจที่ได้ร่วมโชว์สุดพิเศษในงานนี้ และยังได้เห็นดอกกุหลาบสายพันธุ์ยุโรปถึง12 สายพันธุ์มารวมในงานนี้ ซึ่งไม่ได้หาชมได้ง่ายๆแต่ห้างเซ็นทรัลสั่งอิมพอร์ตมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ อาทิ JulietRose (ดอกกุหลาบพันธุ์จูเลียต) มูลค่าสูงสุดในโลก จนมีฉายาว่าดอกกุหลาบสามล้านปอนด์ และมีกลิ่นหอมคล้ายกลิ่นใบชา, Patience Rose (ดอกกุหลาบเพเทียนซ์) ที่นำไปประดับในพิธีเสกสมรสของ เจ้าชายแฮร์รี่ กับ เจ้าหญิงเมแกน หรือดอกกุหลาบ Prince JardinierRose (พรินซ์ จาร์ดีนเออร์) ได้รับรางวัลเหรียญทองในการประกวดกุหลาบปี 2012 ที่ประเทศโมนาโค โดยชื่อ Prince Jardinier (พรินซ์ จาร์ดีนเออร์) ตั้งเพื่อถวายพระเกียรติแด่เจ้าชาย Louis Albert De Broglie (หลุยส์ อัลเบิร์ต เดอ บรอยล์) แห่งประเทศฝรั่งเศส มีกลิ่นหอมหวานโรแมนติกของพีช เป็นต้น

นอกจากนี้ยังจัดเต็มกับมินิคอนเสิร์ตสุดฟินจากศิลปินคนดังตลอดทั้ง 5 วัน (ระหว่างวันที่ 1 – 5 พฤศจิกายน 2561) อาทิ แก้ม – วิชญาณี , นนท์ – ธนนท์, สิงโต – ปราชญา, พีท – พล, เพิร์ธ – ธนพนธ์, สิงโต นำโชค, เติร์ด ลภัส (9×9) และ มีน – พีรวิชญ์ ฯลฯ