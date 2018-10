WPP ประกาศความร่วมมือกับ UN Women ร่วมปลุกพลังความคิดสร้างสรรค์ เพื่อความเสมอภาคทางเพศ

WPP สานต่อความร่วมมือกับ UN Women เพื่อร่วมผลักดันนโยบายตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (Global Goals) ภายใต้โครงการ the Common Ground Initiative



นิวยอร์ก, 27 กันยายน 2018 – กลุ่มบริษัท WPP โดยเอเจนซี่ในเครือ WPP และ GroupM ทั่วโลกพร้อมให้การสนับสนุนด้านสื่อและความคิดสร้างสรรค์กับ UN Women โดยไม่มีค่าดำเนินการ เพื่อช่วยสร้างแรงผลักดันและเป็นพลังให้กับสตรีและเด็กในสังคม ความร่วมมือครั้งสำคัญนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของทั้งภาคเอกชนและผู้นำองค์กรการกุศลที่เข้าร่วมการประชุม SDG-5 Summit เพื่อส่งเสริมแนวคิดด้านความเท่าเทียมกันทางเพศตามนโยบายตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

การสนับสนุนครั้งสำคัญนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนแนวคิดด้านความเท่าเทียมกันทางเพศ รวมไปถึงการส่งเสริมศักยภาพของผู้หญิงทุกช่วงวัยตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติข้อที่ 5 (SDG-5) จากความร่วมมือครั้งสำคัญนี้ WPP ได้สนับสนุนพื้นที่สื่อเป็นงบประมาณกว่า 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ WPP ได้จัดสรรงบประมาณสำหรับซื้อสื่อเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ไปแล้วกว่า 6 ล้านเหรียญสหรัฐฯ สำหรับการสนับสนุนแคมเปญต่างๆ ของ UN Women จนถึงปัจจุบัน

Phumzile Mlambo-Ngcuka, Executive Director จาก UN Women กล่าวว่า “การเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองและการให้คุณค่าต่อเพศหญิง ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสังคมที่มีความเท่าเทียมกัน อุตสาหกรรมด้านการตลาดและโฆษณาถือเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าวของเรา เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้สามารถปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมต่างๆ ได้อย่างทรงพลัง UN Women และ WPP จะร่วมกันสร้างทั้งความตระหนักรู้และการเปลี่ยนแปลงค่านิยมเกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมทางเพศ และความร่วมกันในโอกาสนี้จะช่วยให้เราได้ประโยชน์จากทั้งความคิดสร้างสรรค์และเครือข่ายด้านการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่กว้างขวางของ WPP ความร่วมมือนี้ยังเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง เนื่องจากผู้หญิงจำนวนมากทั่วทุกมุมโลกกำลังลุกขึ้นมาแสดงพลังของพวกเขาต่อการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่างๆ ทั้งความรุนแรง การคุกคามทางเพศ หรือแม้แต่การเรียกร้องรายได้ที่เท่าเทียมกัน”

แถลงการณ์ในวันนี้ถือเป็นการยืนยันว่า WPP จะร่วมมือกับ UN Women องค์กรระดับนานาชาติที่มุ่งส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศ เพื่อช่วยส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือ ในโอกาสนี้ Mark Read, CEO ของ WPP ได้ลงนามยอมรับหลักการ the Women’s Empowerment Principles อันเป็นแนวทางสำหรับการประกอบธุรกิจที่จัดทำขึ้นโดย UN Women and UN Global Compact เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเพศหญิงทั้งในบริบทของการทำงาน ตลาดแรงงาน และสังคม

พันธสัญญาระดับโลกเพื่อการขับเคลื่อนสังคมจากระดับท้องถิ่นแบบระยะยาว

ความร่วมมือครั้งสำคัญของ WPP ในโอกาสนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธสัญญาระยะยาวเพื่อการสร้างสังคมที่มีความเสมอภาคทางเพศ อันหมายรวมถึงการร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ความร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภายใต้โครงการ Common Ground Initiative ที่จัดตั้งขึ้นครั้งแรกในงาน Cannes Lions International Festival of Creativity เมื่อปี 2016

และในปี 2019 ทาง UN Women และ WPP จะเริ่มดำเนินแคมเปญใหม่ในชื่อ Creativity for Equality ซึ่งผสานจุดแข็งของทั้ง 2 องค์กรเข้าด้วยกันเพื่อสร้างพลังเพื่อขับเคลื่อนสังคมในแต่ละประเทศ อีกทั้ง 2 องค์กรยังจะร่วมกันสานต่อแคมเปญต่างๆ ที่ประสบความสำเร็จอย่าง Stop the Robbery โดย Grey NYC และ Draw the Line โดย J. Walter Thompson รวมถึงการใช้สื่อประชาสัมพันธ์สำหรับ UN Women ที่ได้การสนับสนุนจาก GroupM อีกด้วย

แคมเปญ Creativity for Equality จะเริ่มดำเนินการขั้นทดลองใน 6 ประเทศอันได้แก่สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร อินเดีย ตุรกี ไทย และเม็กซิโก โดยกลุ่มเอเจนซี่ภายใต้การบริหารงานของ WPP กว่า 12 แห่งในทั้ง 6 ประเทศข้างต้นจะร่วมสร้างสรรค์กลยุทธ นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และให้การสนับสนุนด้านสื่อเพื่อช่วยผลักดันแคมเปญหลักของ UN Women ทั้ง 2 แคมเปญ ได้แก่ International Women’s Day ในเดือนมีนาคม และ 16 Days of Activism Against Gender Based Violence ในเดือนพฤศจิกายน สำหรับประเทศเม็กซิโกและสหราชอาณาจักรนั้น เอเจนซี่ภายใต้การบริหารงานของ WPP จะสรรสร้างแคมเปญใหม่ๆ โดยอาศัยรากฐานจากแคมเปญเดิมที่พวกเขาเคยพัฒนาให้กับ Un Women ในทั้ง 2 ประเทศนี้

Lindsay Pattison, Chief Transformation Officer ของ WPP กล่าวว่า “หน้าที่ของเราภายใต้การร่วมมือกับ UN Women คือการสร้างพลังให้กับผู้หญิง รวมถึงการสร้างความตระหนักและให้ความสำคัญกับประเด็นเรื่องความเสมอภาคทางเพศ ในฐานะที่เราเป็นผู้นำระดับโลกด้านการให้บริการด้านการสื่อสาร เรามีทั้งพลังและศักยภาพด้านความคิดสร้างสรรค์ที่ช่วยเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับผู้หญิงในสังคมทั่วโลก”

J. Walter Thompson หนึ่งในครีเอทีฟเอเจนซี่ภายใต้ WPP จะเป็นผู้รับผิดชอบด้านการสร้างสรรค์แคมเปญที่น่าสนใจสำหรับทุกๆ ประเทศ พร้อมทั้งได้รับการสนับสนุนด้านกลยุทธ์และช่องทางการสื่อสารจาก GroupM ทั้งนี้ GroupM ยังมุ่งส่งสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ โดยเข้าร่วมเป็นหนึ่งในองค์กรที่สนับสนุนโครงการ Global Charity ของ UN Women อันเป็นโครงการที่เป็นส่วนหนึ่งของ the United Nation’s 2030 Agenda for Sustainable Development จนถึงปี 2030 อันเป็นปีสิ้นสุดโครงการอีกด้วย นอกเหนือจากนี้ องค์กรอื่นๆ ในเครือ WPP เช่น กันตาร์ ผู้ให้บริการการวิจัยตลาดและข้อมูลผู้บริโภค รวมไปถึงที่ปรึกษาด้านการประชาสัมพันธ์ต่างๆ จะช่วยให้การสนับสนุนแคมเปญในแต่ละประเทศโดยเฉพาะอีกด้วย

Kelly Clark, Global CEO จาก GroupM กล่าวว่า “การใช้ช่องทางการสื่อสารจาก GroupM เพื่อช่วยให้ UN Women บรรลุเป้าหมายด้านความเท่าเทียมทางเพศนั้นมิใช่เพียงความร่วมมือเพื่อการกุศล แต่เป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจ โครงการนี้เป็นโครงการที่สำคัญยิ่งทั้งต่อพนักงานของเรา ลูกค้าของเรา และเพื่อโลกใบนี้ ด้วยเหตุนี้เราจริงยินดีอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนพัฒนาความเป็นอยู่ของผู้หญิงและเด็กในสังคมทุกหนแห่งให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม”

ณ ขณะนี้ ได้เกิดโครงการภายใต้ Common Ground Initiative ขึ้นแล้ว 26 โครงการ จากความร่วมกันของเอเจนซี่ในเครือ WPP กว่า 33 แห่ง ที่ต้องการจะขจัดความไม่เท่าเทียมทางเพศให้หมดไป

Reference:

https://www.wpp.com/news/2018/09/wpp-announces-industry-leading-partnership-with-un-women