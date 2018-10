อร่อยให้สุด สนุกให้สุด! แค่หยุดที่ ชั้น G พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ ฟู้ดฮอลล์ ปักธงเป็นแลนด์มาร์คแห่งความอร่อยระดับโลก เนรมิต ชั้น G พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ เป็นฟู้ดเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ “อร่อยดี PARAGON G FLOOR” พบผัดไทยที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดตลอดกาล “ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี” และร้านซีฟู้ดชื่อดังที่ยกขึ้นห้างให้อร่อยเป็นครั้งแรก “อบอร่อย ซีฟู้ด” ในบรรยากาศสุดสนุก พร้อมมุมถ่ายรูปสุดชิคให้ฟู้ดเลิฟเวอร์ได้อร่อยที่สุด สนุกที่สุด แค่หยุดที่ ชั้น G พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ตั้งแต่วันนี้ – 14 พ.ย. นี้

พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ นับเป็น SHOPPING DESTINATION ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก ด้วยความครบครันของสินค้าและความหลากหลายของบริการที่ไม่หยุดค้นหาประสบการณ์แห่งการช้อปปิ้งรูปแบบใหม่มาพร้อมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ให้กับลูกค้า โดยเฉพาะ GOURMET MARKET และ PARAGON FOODHALL กับการเป็นที่สุดของ “ WORLD CLASS FOOD DESTINATION” ที่ได้รับการยอมรับจากนักชิมทั้งชาวไทยและต่างชาติว่าเป็น สวรรค์ของนักกิน ที่รวบรวมอาหารอร่อยจากร้านชั้นนำและทุกเมนูยอดฮิตจากร้านดังทั่วประเทศ และทั่วโลกมารวบรวมไว้ในที่เดียว

และเพื่อตอบรับนโยบายของภาครัฐที่จะทำให้กรุงเทพมหานครฯ เป็นเมืองท่องเที่ยวขวัญใจคนทั่วโลกและเป็นสวรรค์ของคนรักอาหาร พารากอน ดีพาร์ทเม้นต์สโตร์ จึงได้ร่วมกับ กูร์เมต์ มาร์เก็ต และ พารากอน ฟู้ดฮอลล์ จัดฟู้ดเฟสติวัลสุดยิ่งใหญ่ “อร่อยดี PARAGON G FLOOR” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “BKK’S MOST AWESOME FOODIE FESTIVAL เฟสติวัลที่สายกินตัวจริงต้องปักหมุด” โดยได้เนรมิตชั้น G พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ บนพื้นที่กว่า 15,000 ตร.ม. ให้เป็นมหกรรมอาหารระดับโลกที่รวบรวมอาหารอร่อยไว้มากที่สุดในบรรยากาศสุดสนุกสนาน พร้อมมุมถ่ายรูปสุดชิค การันตีว่าฟู้ดเลิฟเวอร์จะได้อร่อยที่สุด สนุกยกฟลอร์ ด้วย AROII DEE FOOD, AROII DEE FUN และ AROII DEE FREE

เริ่มที่ AROII-DEE FOOD กับการรวบรวมความอร่อยระดับโลกไว้มากที่สุด

ร้านแพนเค้กเนื้อนุ่มเด้งดึ๋งต้นตำรับจากโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นที่สร้างปรากฏการณ์ต่อคิวให้กลับมาอีกครั้งอย่าง GRAM CAFE มาพร้อมกับเมนู SIGNATURE อย่าง PREMIUM PANCAKES 3 ชั้น ให้ได้สัมผัสรสชาติเนื้อเนียนนุ่ม หอมละมุนลิ้น เด้งดึ๋ง ที่คนรักขนมหวานต้องห้ามพลาด และเมนู PREMIUM TO GO แพนเค้กเมนูใหม่ไซส์กะทัดรัดที่จะขายในรูปแบบของการซื้อกลับบ้านเท่านั้น ซึ่งทางร้าน GRAM CAFE จะวางขายในประเทศไทยเป็นที่แรกของโลก

พบกับผัดไทยที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดตลอดกาล ทิพย์สมัย ผัดไทยประตูผี ที่สุดของผัดไทยเจ้าดังในตำนานเกือบหนึ่งศตวรรษที่ได้รับความนิยมจากนักชิมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่การันตีว่าอร่อยและได้รสชาติแบบดั้งเดิมแท้ๆ ไม่ว่านักท่องเที่ยวชาติไหนมาเที่ยวเมืองไทยแล้วต้องมาต่อคิวลิ้มลอง อย่างเมนู ผัดไทยเส้นจันท์มันกุ้งห่อไข่ และน้ำส้มคั้น เมนู SIGNATURE ที่ห้ามพลาด!

เย็นตาโฟเจ้าดังแห่งเสาชิงช้า นายอ้วนเย็นตาโฟเสาชิงช้า ที่ขึ้นชื่อเรื่องรสชาติที่อร่อย เข้มข้น จัดเต็ม ถึงเครื่อง ใช้วัตถุดิบคุณภาพที่ดีที่สุดแบบครบเครื่อง ซึ่งเป็นสูตรต้นตำรับดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นคุณพ่อมานานกว่า 40 ปี การันตีความอร่อย จัดจ้าน ถึงใจ กับเมนู ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟบะเต็ง, เย็นตาโฟหม้อไฟ และเมนูพิเศษ เย็นตาโฟ ต้มยำซีฟู้ด ที่ครีเอทขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะในงานนี้เท่านั้น!

o CHEEVIT CHEEVA CAFÉ ชีวิตชีวาคาเฟ่ ร้านขนมที่ฮอตที่สุดในตอนนี้ มาเปิด POP-UP STORE ในห้างเป็นครั้งแรก พร้อมเมนูโฮมเมดบิงซูยอดฮิตอย่าง SALTY EGG YOLK BUA-LOI BINGSU และเมนูเด็ด DURIAN BINGSU บิงซูที่ได้สร้างปรากฏการณ์ความอร่อยรูปแบบใหม่กับการผสานขนมหวานของไทยและผลไม้ไทยเข้ากับน้ำแข็งไสสไตลเกาหลีได้อย่างลงตัว

o BROWN CAFÉ บราวน์คาเฟ่ ที่ขนเอาเมนูชานมไข่มุกที่โดดเด่นด้วยไข่มุกสูตรพิเศษของทางร้าน อาทิ ไข่มุกที่เคี่ยวด้วยน้ำผึ้ง และไข่มุก ที่เคี่ยวด้วยน้ำตาลทรายแดง รสชาติกลมกล่อม กลิ่นหอมละมุน เนื้อสัมผัสนุ่มลิ้นที่แฟนพันธุ์แท้ชาไข่มุกพลาดไม่ได้

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้ยกทัพร้านสุดฮอตมาพร้อมกับเมนูยอดฮิตอีกมากมาย ที่จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเนรมิตรชั้น G พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ให้เป็นสวรรค์ของคนรักอาหาร พร้อมเสิร์ฟความอร่อยตลอดทั้งงาน อาทิ ร้าน V’LACHA, THE BLOOMING GALLERY, KAMU, TREAT CAFÉ & HANGOUT, CREMA GELATO & BOMBE, THE PIRATE TOAST, GHOST CAFÉ, FARA FROST, SAY CHIIZU ฯลฯ และ อร่อยดี PARAGON G FLOOR ชวนเติมท็อปปิ้งความสุขของนักชิมด้วย AROII-DEE FUN กับ เซอร์ไพรส์กิจกรรมความสนุกจาก มินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและโชว์การแสดงอีกมากมายเอาใจชาวไทยและชาวต่างชาติ หมุนเวียนสับเปลี่ยนส่งตรงความสนุกทุก เสาร์- อาทิตย์ และตามเทศกาลตลอดทั้งงาน พร้อมชวนสนุกกับมุมถ่ายรูปสุดชิคที่ถูกครีเอทขึ้นเป็นของขึ้นชื่อของไทยไซส์ยักษ์ อาทิ รถตุ๊กตุ๊ก ทุเรียน ช้างไทย ชุดเครื่องพวง ฯลฯ ให้สามารถแชะพร้อมแชร์ความชิค สนุก สดใส แบบไทยๆ ได้ก่อนใคร และส่งท้ายความอร่อย ฟิน กินยกชั้นกับ AROII-DEE FREE พร้อมมอบโปรโมชั่นสุดพิเศษมากมาย ทั้ง FLOOR จากสินค้า ร้านค้า ร้านอาหารชั้นนำ ใน กูร์เมต์ มาร์เก็ต และพารากอน ฟู้ดฮอลล์ อาทิ รับสิทธิ์ซื้อ 1 แถม 1 จากร้านดัง และโปรโมชั่นพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอื่นๆ อีกมากมาย

ร่วมสัมผัสความอร่อยระดับโลก ที่อร่อยที่สุด และสนุกที่สุด กับฟู้ดเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดแห่งปีที่ฟู้ดเลิฟเวอร์ต้องห้ามพลาด ในงาน “อร่อยดี PARAGON G FLOOR” ระหว่างวันนี้– 14 พฤศจิกายน 2561 ที่ชั้น G พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ และติดตามความเคลื่อนไหวของกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟได้ก่อนใครที่ www.facebook.com/gourmetmarketthailand หรือ www.gourmetmarketthailand.com