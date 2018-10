โรงแรม มีสไตล์ การาจ กรุงเทพฯ ด้วยคอนเซ็ปต์การาจ ฟังก์กี้ งานดีไซน์จากของสะสมสุดปัง

โรงแรม มีสไตล์ การาจ กรุงเทพฯ พาคุณเปิดประสบการณ์พักผ่อนที่ไม่เหมือนใคร ด้วยคอนเซ็ปต์การาจ ฟังก์กี้ งานดีไซน์จากของสะสมสุดปัง พร้อมเป็นแหล่งแฮงค์เอาท์สุดชิคแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ

โรงแรม มีสไตล์ การาจ กรุงเทพฯ (MeStyle Garage Hotel Bangkok) บูทีคอาร์ททิสต์โฮเทลสุดฮิพแห่งใหม่ล่าสุดย่านห้วยขวาง พร้อมเปิดประสบการณ์การพักผ่อนที่ไม่เหมือนใคร พาคุณออกเดินทางสัมผัสมิติใหม่ของการออกแบบ ด้วยคอนเซ็ปต์การาจ ฟังก์กี้ (Garage Funky) ให้คุณเพลิดเพลินกับงานดีไซน์จากของสะสมสุดปัง พร้อมเป็นแหล่งแฮงค์เอาท์สุดชิคแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ ด้วย Rooftop Bar สุดเปรี้ยวที่ออกแบบให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพบปะสังสรรค์

โรงแรม มีสไตล์ การาจ กรุงเทพฯ (MeStyle Garage Hotel Bangkok) ดำเนินงานและบริหารโดย บริษัท มีสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ย่านห้วยขวาง เปิดตัวบูทีคอาร์ททิสต์โฮเทลแห่งใหม่ในเครือ พร้อมรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ โรงแรมอยู่ห่างจากรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีห้วยขวางเพียง 800 เมตร โดยเป็นโรงแรมขนาด 7 ชั้น จำนวน 75 ห้องนอน มีจุดเด่นด้านการออกแบบที่ไม่เหมือนใคร ด้วยคอนเซ็ปต์การาจ ฟังก์กี้ (Garage Funky) และผู้ที่อยู่เบื้องหลังการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่นได้แก่ อาจารย์นักออกแบบ อาจารย์กิติศักดิ์ สุธรรมโชติ โดยได้รับแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ จากความหลงใหลชื่นชอบส่วนตัวและของสะสมของเจ้าของ อันได้แก่ รถยนต์, ศิลปะ และ ไม้ ซึ่งความชอบต่างๆเหล่านี้ ได้ถูกนำมาตกแต่งและสะท้อนอยู่ในส่วนต่างๆของโรงแรม ทำให้โรงแรมเต็มไปด้วยเรื่องราวและความมีชีวิตชีวา สร้างบรรยากาศอันน่าประทับใจและน่าจดจำ

คุณสรมนต์ แสงรัฐกาญจนสิน รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มีสไตล์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวว่า “เราอยากให้โรงแรมของเราแตกต่างจากโรงแรมทั่วไป ไม่ใช่เป็นเพียงบูทีคโฮเทล แต่เป็นเหมือนงานศิลปะชิ้นหนึ่ง ให้แขกที่มาพักได้มีโอกาสสัมผัสประสบการณ์และเสพย์ศิลปะผ่านการตกแต่งและออกแบบของเรา ซึ่งจะมีความสนุก ความคิดสร้างสรรค์ ความแปลกใหม่ อยู่ในทุกรายละเอียด โดยของตกแต่งส่วนใหญ่จะเป็นของสะสมของครอบครัว โดยเฉพาะของคุณพ่อที่มีความชอบในเรื่องรถและได้รวบรวมชิ้นส่วนรถยนต์และจักรยานยนต์ต่างๆไว้เป็นคอลเลคชั่นใหญ่ เราจึงนำของที่ระลึกเหล่านี้ไปตกแต่งทั่วบริเวณโรงแรม ทำให้โรงแรมแห่งนี้เป็นที่พิเศษ ไม่เหมือนโรงแรมไหนๆในกรุงเทพฯ”

นอกจากห้องพักปกติแล้ว ทางโรงแรมยังมอบประสบการณ์การพักผ่อนที่ไม่เหมือนใคร ด้วยธีมห้องพักพิเศษ ที่เรียกว่า Experience Room จำนวน 6 ห้อง 6 สไตล์ ได้แก่ ซาฟารี (Safari), คาสโนว่า (Casanova), ดีฟ โอเชียน (Deep Ocean), การาจ (Garage), เดอะ สไปรัล (The Spiral) และ อิน ทู เดอะ วูด (In To The Wood )

ความพิเศษของโรงแรมยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะในห้องพักปกติแต่ละห้อง จะมีชิ้นงานศิลปะที่นำมาตกแต่ง แตกต่างกันไป เช่น โคมไฟ หรือ รูปภาพเป็นต้น เรื่องราวความชื่นชอบของเจ้าของโรงแรมไม่เพียงแต่นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบตกแต่งเท่านั้น แต่ยังได้ถูกนำมาสร้างสรรค์ในส่วนต่างๆของโรงแรม อย่างเช่น เมนูอาหารที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เป็นเมนู signature ของทางโรงแรม อาทิเช่น ลาบเบอร์เกอร์ (Larb Burger) และ บีฟแอนด์เบียร์เบอร์เกอร์ (Beef&Beer Burger) เป็นต้น

อีกหนึ่งไฮไลท์ที่โรงแรมอยากนำเสนอเป็นพิเศษ ได้แก่ บาร์บริเวณชั้น 2 และ Rooftop Bar บนชั้นดาดฟ้าของโรงแรม ที่ออกแบบให้เป็นจุดหมายปลายทางแห่งการพบปะสังสรรค์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณดาดฟ้า ซึ่งแขกที่มาใช้บริการจะได้เห็นวิวกรุงเทพฯย่านห้วยขวางยามเย็นและค่ำคืน รวมถึงประทับใจกับการตกแต่งที่ได้สร้างสรรค์ให้มีมุมถ่ายรูปสวยๆ พร้อมเป็นสถานที่แฮงค์เอาท์สุดชิคแห่งใหม่ของกรุงเทพฯ

“เราอยากให้แขกทุกคนที่มาใช้บริการได้มีช่วงเวลาดีๆที่นี่ และได้รับประสบการณ์ที่พิเศษสุดกลับไป เรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะให้บริการที่ดีที่สุด นอกจากแขกต่างชาติแล้ว เราอยากเชิญชวนให้แขกชาวไทย ได้มีโอกาสมาสัมผัสความพิเศษของโรงแรมเราเช่นเดียวกัน ลองมาเปลี่ยนบรรยากาศให้คุณได้มีช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนที่แตกต่างและพิเศษกว่าที่เคย” คุณสรมนต์ กล่าวทิ้งท้าย

โรงแรม มีสไตล์ การาจ กรุงเทพฯ (MeStyle Garage Hotel Bangkok) ตั้งอยู่ ซ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ 7 สี่แยกห้วยขวาง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/mestylegaragehotel/ และ www.mestylegarage.com