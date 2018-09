“JUBILEE DIAMOND” พลิกโฉมครั้งสำคัญ Hello Kitty 2018 “Runway Voyage” ลิมิเต็ดเอดิชั่นล่าสุดที่สายแฟห้ามพลาด

เอาใจเหล่าเฮลโล คิตตี้ เลิฟเวอร์ สายแฟชั่นนิสต้า เพราะ “JUBILEE DIAMOND” (ยูบิลลี่

ไดมอนด์) ผู้ได้รับลิขสิทธิ์จากซานริโอ ในการผลิตและจำหน่ายเครื่องประดับเพชรลวดลายเฮลโล คิตตี้ (Hello Kitty) รายแรกและรายเดียวในประเทศไทย ล่าสุดเปิดตัวคอลเลกชั่น Hello Kitty 2018 “Runway Voyage”

(เฮลโล คิตตี้ 2018 รันเวย์ โวยาจ) ลิมิเต็ด เอดิชั่นแห่งปี

ได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อแสดงความเป็นตัวตนที่เปี่ยมความมั่นใจตามเมืองแห่งแฟชั่นสุดเจ๋งทั่วโลก กับไอเท็มเครื่องประดับสุดคิ้วท์เติมเต็มโททัลลุค เพราะแบรนด์ยังคงให้สาวๆ เอ็นจอยกับการมิกซ์แอนด์แมตช์ในทุกสไตล์ที่เป็นตัวเอง

ทั้งแบบสาวหวาน สาวเปรี้ยว สาวมินิมอล ด้วยดีไซน์ลูกเล่นให้สามารถปรับเปลี่ยนส่วมใส่ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ แหวนเปลี่ยนเป็นจี้ หรือต่างหูที่ใส่ได้ 3 แบบในหนึ่งเดียว มาพร้อมมินิ คิตตี้ แอคเซสซอรี่สุดจี๊ด 8 แบบ ให้เลือกเติมลุคให้คอมพลีทขั้นสุด

สำหรับคอลเลกชั่นสุดพิเศษนี้รังสรรค์ชิ้นงานด้วยทองคำชมพูแท้ (Pink Gold) ประดับด้วยเพชรแท้คุณภาพน้ำ 99 E-Color เปล่งประกายแวววาว สีขาวใส ประณีตในการผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงทุกขั้นตอน ได้รับการคัดสรรอย่างพิถีพิถันจากประเทศเบลเยียม ซึ่งเป็นศูนย์กลางการเจียระไนเพชรที่ดีที่สุดของโลก เพื่อให้ได้เพชรคุณภาพอยู่บนจิวเวลรี่สุดชิค

Hello Kitty Ring (เฮลโล คิตตี้ ริง) แหวนยอดนิยม ไอเดียการออกแบบโดยคงความน่ารักอันเป็นเอกลักษณ์ของ Hello Kitty (เฮลโล คิตตี้) แฝงความเปรี้ยวทันสมัย เพิ่มมิติแห่งงานดีไซน์ด้วยลายทวิสต์ที่ตัวเรือน มีให้เลือกทั้งแบบ Pink Gold (พิงค์ โกลด์) และแบบประดับเพชรเต็ม เสริมความโดดเด่นด้วยการปรับเปลี่ยนเป็นจี้ได้ในหนึ่งเดียว พร้อมคอมพลีทลุคให้เป๊ะปัง

ส่วน Hello Kitty Pendant (เฮลโล คิตตี้ เพนเดนท์) จี้พร้อมสร้อย มีให้เลือกทั้งแบบหน้า Hello Kitty (เฮลโล คิตตี้) สุดคลาสสิก และแบบลายชื่อ Hello Kitty (เฮลโล คิตตี้) ภายในโครงหน้าซิกเนเจอร์ ทำจาก Pink Gold (พิงค์ โกลด์) ประดับเพชรแท้ เสริมความเก๋ด้วยการปรับความยาวของสายสร้อยได้ตามใจชอบ หรือจะเลือกใส่ซ้อนกัน 2 เส้นก็ลงตัวสุดๆ

Hello Kitty Hoop Earrings (เฮลโล คิตตี้ ฮูป เอียร์ริงส์) ต่างหูแบบห่วง มีให้เลือกทั้งแบบ Pink Gold (พิงค์ โกลด์) และเพชรเต็ม ตามความชอบที่ต่างสไตล์ แฝงความเก๋ด้วยซิกเนเจอร์ของเฮลโล คิตตี้ ที่ตัวแป้นด้านหลัง พร้อมเพิ่มลูกเล่นเติมความคอมพลีทให้ถึงขีดสุดด้วยมินิ คิตตี้

Hello Kitty Stud Earrings (เฮลโล คิตตี้ สตั๊ด เอียร์ริงส์) ต่างหูแบบใส่ติดหู หน้า Hello Kitty (เฮลโล คิตตี้) ยอดฮิต โดดเด่นด้วยการดีไซน์ให้ใส่ได้ถึง 3 รูปแบบ เพื่อแมตช์ลุคให้สวยเก๋ตามสไตล์ หรือจะเติมเต็มเสน่ห์ให้ปังแอนด์เปรี้ยวระยิบระยับด้วยแบบเพชรเต็มก็จะได้ลุคที่เปลี่ยนไปจากเดิม

Hello Kitty Bangle (เฮลโล คิตตี้ แบงเกิล) กำไลข้อมือไอเท็มสุดปังที่สวมใส่ได้ทุกวัน มีให้เลือก 3 แบบ 3 สไตล์แต่ลงตัวสุดๆ โดยมี 2 แบบที่เพิ่มมินิ คิตตี้ให้ฟรุ้งฟริ้ง เพียงขยับมือ หรือแบบเน้นเพชรในลุคสวยมีเสน่ห์ไม่เหมือนใคร

แฟชั่นนิสต้ารักการแต่งตัวร่วมเอ็นจอยเติมเต็มโททัลลุคกับ Hello Kitty 2018 “Runway Voyage”

(เฮลโล คิตตี้ 2018 รันเวย์ โวยาจ ) ได้แล้วที่เคาน์เตอร์ “JUBILEE DIAMOND” (ยูบิลลี่ ไดมอนด์) ในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไป สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Jubilee Customer Center โทร 02-625-1111 และติดตามข่าวสารได้ที่ Facebook : Jubilee Diamond (Thailand), www.jubileediamond.co.th, Line : @jubileediamond