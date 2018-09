สุดมันส์!! 5 หนุ่ม “ เอสบี ไฟว์ ” ชวน “เบียร์” ร่วมเชียร์ คู่ชิงแชมป์อีสปอร์ต “AIS Thailand PVP E-Sports Championship”

สมเป็นวัยซี้ดสุดอินเทรนด์ แท็กทีมรับกระแสอีสปอร์ตในเมืองไทยที่กำลังบูมสุดๆ งานนี้ 5 ศิลปินคอเกม SB FIVE (เอสบี ไฟว์) นำโดย บาส-สุรเดช พินิวัตร์, คิมม่อน-วโรดม เข็มมณฑา, คอปเตอร์-ภานุวัฒน์ เกิดทองทวี, เต้-ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์ และ ตี๋-ธนพล จารุจิตรานนท์ พรีเซ็นเตอร์ ZEED SIM (ซี้ด ซิม) จาก เอไอเอส วัน-ทู-คอล ชวนนักร้องสาวเจ้าของฉายานางฟ้าเกมเมอร์ “เบียร์-ภัสรนันท์ อัษฎมงคล” มาร่วมเชียร์รอบชิงแชมป์อีสปอร์ต เกม DOTA 2 (โดต้า ทู) และ ROV (อาร์โอวี) แบบมันส์เว่อร์ลุ้นหัวใจเต้นรัวๆ พร้อมฉลองชัยกับ 2 ทีมผู้ชนะที่คว้าเงินรางวัลรวม 900,000 บาท!! เป็นตัวแทนทีมชาติไทยไปแข่งต่อระดับภูมิภาคที่ประเทศสิงคโปร์ โดยจัดเต็มมินิคอนเสิร์ต พร้อมมีตแอนด์กรี๊ดกับเหล่าเกมเมอร์ อย่างใกล้ชิด ในงาน “AIS Thailand PVP E-Sports Championship” (เอไอเอส ไทยแลนด์ พีวีพี อีสปอร์ต แชมเปี้ยนชิพ) ณ เซน อีเวนต์ แกลเลอรี่ ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อวันก่อน

บรรยากาศในงานคึกคักไปด้วยเหล่าเกมเมอร์ที่มาร่วมชิงชัยหาสุดยอด 2 ทีมเกม DOTA 2 และเกม ROV ที่ถือว่าเป็นรายการแข่งขันอีสปอร์ตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดระดับประเทศ จัดโดย เอไอเอส แถมยังครึกครื้นขั้นสุด เพราะงานนี้ 5 หนุ่ม SB FIVE บาส, คิมม่อน, คอปเตอร์, เต้ และ ตี๋ มาร่วมแข่งในเกม ROV ประชันกับเหล่าสุดยอดคอเกมที่มาร่วมงาน ทำเอาเสียงเชียร์กรี๊ดถล่ม และสาวเบียร์ นางฟ้าเกมเมอร์ มาร่วมโชว์สกิลเทพแข่งเกม DOTA 2 อีกด้วย ก่อนจะไปชมการแข่งขันคู่ดุเดือด รอบชิงชนะเลิศอีสปอร์ต DOTA 2 และ ROV ที่ทั้ง 5 หนุ่ม SB FIVE และ สาวเบียร์ ลุ้นเหมือนแข่งด้วยตัวเอง จากนั้น ร่วมฉลองให้กับทีมผู้ชนะ ด้วยมินิคอนเสิร์ตที่ตั้งใจซ้อมมาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ โดย 5 หนุ่ม SB FIVE โชว์เสียงเพราะๆ พร้อมออกสเต็ปในเพลง Whenever, หมายความว่าอะไร, หยุด และปิดท้ายงานด้วยเพลง นับหนึ่งกันไหม ส่วน สาวเบียร์ ขอโชว์เสียงหวานในเพลง เป็นทุกอย่าง ก่อนจะโชว์ท่าเต้นสุดคิ้วท์กับเพลง จะทำให้ลืมเขาเลย เรียกว่างานนี้สนุกสนานครบทุกสีสัน

สาวเบียร์ กล่าวว่า “วันนี้สนุกมากค่ะ ได้มาเล่นเกมกับแฟนๆ เบียร์ชอบเล่นเกมเพราะสนุก แล้วยังได้ฝึกสกิล เพราะต้องวางแผนและคิดกลยุทธ์ในการเล่น แถมช่วยแก้เครียดจากการทำงานด้วยค่ะ แล้วพอมาดูรอบชิงแชมป์วันนี้แล้ว เห็นเลยว่าถ้าฝึกอย่างจริงจัง ก็เล่นกีฬาอีสปอร์ตเป็นอาชีพได้เลยค่ะ”

ด้าน หนุ่มบาส เป็นตัวแทนของเพื่อนๆ SB FIVE กล่าวว่า “เกม ROV ทำให้เราได้ฝึกวางแผน แถมได้ใช้เวลาและสร้างทีมเวิร์คกับเพื่อนๆ ด้วยครับ ยิ่งใช้ ZEED SIM ที่เล่นแล้วไม่มีสะดุด ไม่คิดดาต้าการใช้งาน ก็ยิ่งฟินครับ”

สาวกกีฬา E-Sports ร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับสองทีมนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันได้ ระหว่าง วันที่ 5-7 ตุลาคม 2561 ถ่ายทอดสดให้ชมบนแอป AIS PLAY และกล่อง AIS PLAYBOX ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ais.co.th/esports