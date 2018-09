ยกสุดยอด ฟู้ดสโตร์ มาตรฐานระดับโลกสู่ภูเก็ต “เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ @ เซ็นทรัล ภูเก็ต” คัดสรรอาหาร วัตถุดิบ ของดีมีคุณภาพจากทั่วโลก พร้อมยืนหยัดอยู่เคียงข้างชาวไทยมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านการพัฒนาพรีเมี่ยมซูเปอร์มาร์เก็ต และฟู้ดสโตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ล่าสุด ยกฟู้ดสโตร์มาตรฐานระดับโลก

เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ @เซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งฟลอเรสต้า นำประสบการณ์ช็อปชิมระดับเวิลด์คลาสของสุดยอดฟู้ดสโตร์ที่ 1 ระดับโลก ส่งตรงสู่ภูเก็ต สร้างสรรค์บริการเคาน์เตอร์บาร์สุดพรีเมี่ยม เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ด้วยสินค้าคุณภาพชั้นเลิศจากทั่วทุกมุมโลกกับ 12 โซนสินค้า อาทิ อาหารและวัตถุดิบชั้นเลิศ, เบเกอรี่อบสดใหม่ทุกวัน, ผัก-ผลไม้สดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ, ชีสนานาชนิด ฯลฯ ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งฟลอเรสต้า

มร. นิค ไรท์ไมเออร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฟู้ด ฮอลล์และสายจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ ผู้บริหารเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เปิดเผยว่า “เพื่อให้สอดรับกับคอนเซปต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ที่ต้องการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของโลก (The World’s Must Visit Destination in Thailand) ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านการพัฒนา พรีเมี่ยมซูเปอร์มาร์เก็ต และฟู้ดสโตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและคว้ารางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ เช่น รางวัลชนะเลิศ Brand of the year จาก World Branding Awards ประเทศอังกฤษ, Institute of Grocery Distribution (IGD) จากประเทศอังกฤษ ยกให้เป็น 1 ใน 5 สุดยอดฟู้ดสโตร์ระดับพรีเมี่ยมที่ดีที่สุด และน่าจับตามองในเอเชียและ www.canadiangrocer.com เว็บไซต์ด้านอาหารชั้นนำของประเทศแคนาดา ยกให้ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัล ชิดลม เป็นหนึ่งใน 25 โกรเซอรี่สโตร์จากทั่วโลก ที่นักช็อปต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิต (25 Grocery Stores to Visit Before You Die)

เราจึงได้ยกคอนเซปต์เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ชิดลม สุดยอดฟู้ดสโตร์ระดับเวิลด์คลาส ที่ 1 ระดับโลก มาไว้ที่ภูเก็ต บนพื้นที่กว่า 3,200 ตารางเมตร กับ 12 โซนที่คัดสรรสินค้าจากแหล่งผลิตชั้นเลิศจากทั่วโลกมาไว้ที่นี่ ได้แก่ โซน Dining เปิดประสบการณ์ด้านอาหารครั้งใหม่ของชาวภูเก็ต ภายใต้คอนเซปต์ ลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์ไดนิ่งสุดหรู ที่ได้แรงบันดาลใจการออกแบบมาจาก ‘คาเดเว่’ ห้างเก่าแก่ของเยอรมนี ลิ้มชิมรสเมนูจานเด็ด อร่อยระดับเวิลด์คลาส โดดเด่นด้วยคุณภาพของวัตถุดิบชั้นเลิศ รวมเมนูเลื่องชื่อของนานาประเทศไว้ที่นี่ ควบคุมโดยเชฟมืออาชีพกับเคาน์เตอร์ Deli Bar, Grill Bar พร้อมสั่งอาหารจากแท็บเล็ต โดยไม่มี Service Charge, โซนชีส รวมชีสจากแหล่งผลิตชีสชั้นเลิศทั่วโลกกว่า 300 ชนิด ผลิตจากแหล่งผลิตชีสต้นตำรับด้วยเทคนิคเก่าแก่หลายร้อยปี เปิดประสบการณ์รสสัมผัสที่เป็นเอกลักษณ์ของชีส ระดับพรีเมี่ยม อาทิ ชีสสติลตัน (Stilton) จากประเทศอังกฤษ ดีกรีรางวัลชนะเลิศจากการประกวด Cropwell Bishop, ชีสพาร์มิจีอาโน เรจจีอาโน (Parmigiano Reggiano) ที่ผลิตจากนมวัวจากแคว้นโรมิเลีย โรมาญญ่า (Remilia Romagna) ประเทศอิตาลีเท่านั้น,

โซนผักสดและผลไม้ คัดสรรจากแหล่งผลิตคุณภาพทั้งผักปลอดภัยและออร์แกนิคจากในและต่างประเทศ, โซนโกรเซอรี่ (Grocery) สินค้าจากทั่วมุมโลกกว่า 45,000 รายการ ทั้งขนมขบเคี้ยว เครื่องปรุง กาแฟ ชา และน้ำแร่นำเข้า 40 แบรนด์ จาก 15 ประเทศ, โซนเบเกอรี่ อบสดใหม่ทุกวันปราศจากไขมันทรานส์ 100 % ขนมปังขึ้นชื่อ รสชาติ อร่อยผลิตจากแป้งขนมปังจากบาวาเรีย สูตรต้นตำรับยุโรป ซึ่งตัวแป้งที่ใช้จะเป็นแป้งสาลีไม่ขัดสี จึงทำให้มีรสสัมผัสนุ่มและเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ ต่างจากแป้งทั่วไป, โซนเนื้อสัตว์ เนื้อคุณภาพจากทั่วโลกทั้งสด Dry aged อาทิ เนื้อสันในแกะ (Lamb Tenderloin) เนื้อส่วนที่นุ่มเป็นพิเศษ ละเอียด และไขมันน้อย, ขาแกะ (Lamb Leg) เป็นชิ้นส่วนที่ตัดขวางตั้งฉากกับแนวยาวของกระดูกขาหลัง ที่ตรงกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายต่อกับกระดูกหางทำให้เนื้อส่วนนี้นุ่ม รสชาติอร่อย

โซนอาหารทะเล ตอกย้ำความสดจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ และอาหารทะเลปรุงสดพร้อมทานมีบริการปรุงอาหารทะเล เช่น ล็อบสเตอร์หอยนางรมสด ๆ, โซนเครื่องดื่ม พบกับ Juice Bar น้ำผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพหลากหลายชนิด , โซนสุขภาพและ ความงาม รวมสินค้ายอดนิยมทั้งในและต่างประเทศด้วยคอนเซปต์ใหม่สวยครบจบทุกลุค, ร้านกาแฟ เซกาเฟรโด ดื่มด่ำกาแฟรสชาติต้นตำรับจากอิตาลี, โซนอาหาร Take home รวม 27 ร้านดัง ทั้งคาว-หวาน อาทิ ร้านลูกชิ้นหมูนายโย่ง, นัวบาร์บีคิว, ซี่โครงหมูย่างน้ำผึ้ง เซ่งเฮง ฯลฯ และ โซนร้าน Thai Favourites ศูนย์รวมสินค้าขึ้นชื่อของไทยที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดดเด่นด้วยขนมทานเล่นยอดนิยม และของฝากสไตล์ไทยยอดนิยม อาทิ ชุดกาน้ำชารูปช้าง, ทุเรียนทอดกรอบ, ขนมไทยโบราณ นอกจากนี้ยังเพลิดเพลินไปกับ Taste of The Island (Food court) อาหารไทยต้นตำรับจากร้านอาหารชื่อดังทั้งสี่ภาค พร้อมสัมผัสและอิ่มอร่อยกับของคาว –หวานมากมายในบรรยากาศตลาดน้ำจำลองที่ Floating Market

ร่วมสัมผัสสุดยอดฟู้ดสโตร์มาตรฐานระดับโลกที่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งฟลอเรสต้า ชั้นจี เปิดให้บริการทุกวันเวลา 09.00 -22.00 น. หรือ ช็อปออนไลน์ง่ายๆ เพียงคลิก www.tops.co.th