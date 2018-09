ยกสุดยอดฟู้ดสโตร์มาตรฐานระดับโลกสู่ภูเก็ต “เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ @ เซ็นทรัล ภูเก็ต ”

ฟู้ดสโตร์มาตรฐานระดับโลก เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ @ เซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งฟลอเรสต้า นำประสบการณ์ช็อปชิมระดับเวิลด์คลาสของสุดยอดฟู้ดสโตร์ที่ 1 ระดับโลก ส่งตรงสู่ภูเก็ต

คัดสรรอาหาร วัตถุดิบ ของดีมีคุณภาพจากทั่วโลก พร้อมยืนหยัดอยู่เคียงข้างชาวไทยมาอย่างยาวนาน จนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านการพัฒนาพรีเมี่ยมซูเปอร์มาร์เก็ต และฟู้ดสโตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก ล่าสุด

สร้างสรรค์บริการเคาน์เตอร์บาร์สุดพรีเมี่ยม เติมเต็มทุกไลฟ์สไตล์ด้วยสินค้าคุณภาพชั้นเลิศจากทั่วทุกมุมโลก กับ 12 โซนสินค้า อาทิ อาหารและวัตถุดิบชั้นเลิศ, เบเกอรี่อบสดใหม่ทุกวัน, ผัก-ผลไม้สดใหม่ทั้งในและต่างประเทศ, ชีสนานาชนิด ฯลฯ

ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งฟลอเรสต้า

มร. นิค ไรท์ไมเออร์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฟู้ด ฮอลล์และสายจัดซื้อสินค้าต่างประเทศ ผู้บริหารเซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เปิดเผยว่า

“เพื่อให้สอดรับกับคอนเซปต์ของศูนย์การค้าเซ็นทรัล ภูเก็ต ที่ต้องการเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของโลก (The World’s Must Visit Destination in Thailand)

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและผู้นำด้านการพัฒนา พรีเมี่ยมซูเปอร์มาร์เก็ต และฟู้ดสโตร์ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลกและคว้ารางวัลจากเวทีระดับนานาชาติ เช่น

รางวัลชนะเลิศ Brand of the year จาก World Branding Awards ประเทศอังกฤษ

Institute of Grocery Distribution (IGD) จากประเทศอังกฤษ ยกให้เป็น 1 ใน 5 สุดยอดฟู้ดสโตร์ระดับพรีเมี่ยมที่ดีที่สุด และน่าจับตามองในเอเชีย

www.canadiangrocer.com เว็บไซต์ด้านอาหารชั้นนำของประเทศแคนาดา ยกให้ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัล ชิดลม เป็นหนึ่งใน 25 โกรเซอรี่สโตร์จากทั่วโลก ที่นักช็อปต้องไปเยือนสักครั้งในชีวิต

(25 Grocery Stores to Visit Before You Die)

เราจึงได้ยกคอนเซปต์เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ชิดลม สุดยอดฟู้ดสโตร์ระดับเวิลด์คลาส ที่ 1 ระดับโลก มาไว้ที่ภูเก็ต

บนพื้นที่กว่า 3,200 ตารางเมตร กับ 12 โซนที่คัดสรรสินค้าจากแหล่งผลิตชั้นเลิศจากทั่วโลกมาไว้ที่นี่ ได้แก่

โซน Dining เปิดประสบการณ์ด้านอาหารครั้งใหม่ของชาวภูเก็ต ภายใต้คอนเซปต์ ลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์ไดนิ่งสุดหรู ที่ได้แรงบันดาลใจการออกแบบมาจาก ‘คาเดเว่’ ห้างเก่าแก่ของเยอรมนีลิ้มชิมรสเมนูจานเด็ด อร่อยระดับเวิลด์คลาส โดดเด่นด้วยคุณภาพของวัตถุดิบชั้นเลิศ

รวมเมนูเลื่องชื่อของนานาประเทศไว้ที่นี่ ควบคุมโดยเชฟมืออาชีพกับเคาน์เตอร์ Deli Bar, Grill Bar

พร้อมสั่งอาหารจากแท็บเล็ต โดยไม่มี Service Charge

ชีสพาร์มิจีอาโน เรจจีอาโน (Parmigiano Reggiano) ที่ผลิตจากนมวัวจากแคว้นโรมิเลีย โรมาญญ่า (Remilia Romagna) ประเทศอิตาลีเท่านั้น

คัดสรรจากแหล่งผลิตคุณภาพทั้งผักปลอดภัยและออร์แกนิคจากในและต่างประเทศ โซนโกรเซอรี่ (Grocery) สินค้าจากทั่วมุมโลกกว่า 45,000 รายการ ทั้งขนมขบเคี้ยว เครื่องปรุง กาแฟ ชา และน้ำแร่นำเข้า 40 แบรนด์ จาก 15 ประเทศ

ซึ่งตัวแป้งที่ใช้จะเป็นแป้งสาลีไม่ขัดสี จึงทำให้มีรสสัมผัสนุ่มและเต็มไปด้วยคุณประโยชน์ ต่างจากแป้งทั่วไป

ขาแกะ (Lamb Leg) เป็นชิ้นส่วนที่ตัดขวางตั้งฉากกับแนวยาวของกระดูกขาหลัง ที่ตรงกระดูกสันหลังข้อสุดท้ายต่อกับกระดูกหางทำให้เนื้อส่วนนี้นุ่ม รสชาติอร่อย

ตอกย้ำความสดจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ และอาหารทะเลปรุงสดพร้อมทานมีบริการปรุงอาหารทะเล เช่น ล็อบสเตอร์ หอยนางรมสด ๆ โซนเครื่องดื่ม พบกับ Juice Bar น้ำผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพหลากหลายชนิด

พบกับ Juice Bar น้ำผลไม้สกัดเย็นเพื่อสุขภาพหลากหลายชนิด โซนสุขภาพและ ความงาม รวมสินค้ายอดนิยมทั้งในและต่างประเทศด้วยคอนเซปต์ใหม่สวยครบจบทุกลุค

รวมสินค้ายอดนิยมทั้งในและต่างประเทศด้วยคอนเซปต์ใหม่สวยครบจบทุกลุค ร้านกาแฟ เซกาเฟรโด ดื่มด่ำกาแฟรสชาติต้นตำรับจากอิตาลี

ดื่มด่ำกาแฟรสชาติต้นตำรับจากอิตาลี โซนอาหาร Take home รวม 27 ร้านดัง ทั้งคาว-หวาน อาทิ ร้านลูกชิ้นหมูนายโย่ง, นัวบาร์บีคิว, ซี่โครงหมูย่างน้ำผึ้ง เซ่งเฮง ฯลฯ

รวม 27 ร้านดัง ทั้งคาว-หวาน อาทิ ร้านลูกชิ้นหมูนายโย่ง, นัวบาร์บีคิว, ซี่โครงหมูย่างน้ำผึ้ง เซ่งเฮง ฯลฯ โซนร้าน Thai Favourites ศูนย์รวมสินค้าขึ้นชื่อของไทยที่นักท่องเที่ยวชื่นชอบ โดดเด่นด้วยขนมทานเล่นยอดนิยม และของฝากสไตล์ไทยยอดนิยม

อาทิ ชุดกาน้ำชารูปช้าง, ทุเรียนทอดกรอบ, ขนมไทยโบราณ

นอกจากนี้ยังเพลิดเพลินไปกับ Taste of The Island (Food court) อาหารไทยต้นตำรับจากร้านอาหารชื่อดังทั้งสี่ภาค

พร้อมสัมผัสและอิ่มอร่อยกับของคาว –หวานมากมายในบรรยากาศตลาดน้ำจำลองที่ Floating Market

ร่วมสัมผัสสุดยอดฟู้ดสโตร์มาตรฐานระดับโลกที่ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ สาขาเซ็นทรัล ภูเก็ต ฝั่งฟลอเรสต้า ชั้นจี

เปิดให้บริการทุกวันเวลา 09.00 -22.00 น.

หรือ ช็อปออนไลน์ง่ายๆ เพียงคลิก www.tops.co.th