IHOP เปิดตัว 4 เมนูใหม่ เอาใจคนรักพาสต้า เริ่มต้นเพียง 185 บาท

ไอฮ็อป (IHOP) ร้านแพนเค้กแบรนด์ดังระดับโลก ที่การันตีทั้งคุณภาพและรสชาติความอร่อยจนครองใจนักชิมทั่วโลกมายาวนานกว่า 60 ปี เปิดตัว 4 เมนูใหม่ “IHOP PASTA” รสชาติเข้มข้น เอาใจคนชอบเส้น ที่มีมาให้เลือกถึง 4 แบบ 4 สไตล์ ที่ลองแล้วต้องติดใจ ได้แก่ Spaghetti Carbonara with Bacon เส้นสปาเก็ตตี้้เหนียวนุ่มผัดกับซอสคาโบนาร่า ที่ผสมด้วยพาเมซานชีส จนได้รสชาติเข้มข้น หอม มัน โรยด้วยเบคอนกรุบกรอบ พร้อมโพชเอ้กด้านบน, Spaghetti with Italian sausage สปาเก็ตตี้้เส้นเล็กเหนียวนุ่มผัดด้วยน้ำมันสูตรพิเศษกับพริกแห้ง ใบโหระพา และไส้กรอกสไตล์อิตาเลี่ยนแสนอร่อย จนส่งกลิ่นหอมชวนชิม, Penne Arrabbiata with Italian Sausage เพนเน่ที่นุ่มหนึบกำลังดีกับไส้กรอกสไตล์อิตาเลี่ยน นำมาผัดกับซอสอาราเบียตต้า รสชาติเข้มข้นและเผ็ดร้อนอ่อนๆ จนเข้ากันกลายเป็นจานเด็ดรสชาติจัดจ้านกลมกล่อม และ Macaroni with Chicken อีกหนึ่งเมนูเส้นฉ่ำซอสที่นำมักกะโรนีมาผัดกับซอสครีมมะเขือเทศสูตรพิเศษ รสชาติเข้มข้น กลมกล่อม พร้อมด้วยเนื้อไก่นุ่มอร่อยเต็มคำ

คนรักพาสต้าห้ามพลาดกับ 4 เมนูความอร่อยที่ราคาเริ่มต้น 185 บาท พร้อมเสิร์ฟแล้ว ตั้งแต่วันนี้ ณ ร้านไอฮ็อป ชั้น 4 ศูนย์การค้าสยามพารากอน และชั้น L1 โซน Foodwalk ศูนย์การค้าเมกาบางนา พร้อมติดตามความเคลื่อนไหวและโปรโมชั่นพิเศษได้ทาง www.ihop.co.th, www.facebook.com/iHopTH และ Instargram : @IHOPthailand หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ โทร. 065-526-5583 หรือ 065-526-5584