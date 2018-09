อีเลคโทรลักซ์ เปิดแคมเปญ Taste Stories by Electrolux สร้างประสบการณ์ความสุข ด้วยเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวระดับพรีเมียม

อีเลคโทรลักซ์ สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับผู้บริโภค ด้วยแคมเปญใหม่ Taste Stories by Electrolux กับกิจกรรม Meals that Melt Your Heart มื้ออาหารแห่งความทรงจำ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561

อีเลคโทรลักซ์เปิดตัวแคมเปญ Taste Stories by Electrolux

บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด แบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าจากสวีเดน เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวระดับพรีเมียมด้วยคุณภาพมาตรฐานยุโรป ได้เปิดตัวแคมเปญ “Taste Stories by Electrolux” เรื่องราวของรสชาติ เล็งเห็นความสำคัญของการทำมื้ออาหาร เพื่อส่งมอบความสุขให้แก่ผู้รับ และสร้างความทรงจำ ความประทับใจเบื้องหลังแต่ละเมนู โดยส่งกิจกรรมที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้บริโภคตลอดทั้งปี

โดยแคมเปญนี้ สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบันที่มองหาคุณภาพผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมระดับพรีเมียม โดยมุ่งโฟกัส ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง มุ่งเน้นในการสร้างแรงบันดาลใจผ่านเรื่องราวเบื้องหลังการทำอาหารจากใจให้กับคนที่รัก ไม่ว่าจะเป็น เพื่อน พี่น้อง แม่-ลูก และคู่รัก ด้วยนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในครัวของอีเลคโทรลักซ์ ทำให้ประสบการณ์การทำอาหารเป็นช่วงเวลาแห่งความสุข สามารถทำเมนูอาหารให้ออกมาอร่อยได้อย่างง่ายดาย อันเป็นจุดเด่นที่แตกต่างของอีเลคโทรลักซ์ที่สร้างความตราตรึงในใจให้แก่ผู้บริโภค

ซึ่งอีกหนึ่งกิจกรรมน่ารักๆ ภายใต้แคมเปญนี้ ที่เพิ่งผ่านพ้นไปก็คือ กิจกรรม Meals that Melt Your Heart เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรื่องราวประทับใจของมื้ออาหาร ที่ใครหลายๆ คนต้องเคยมีโมเมนต์ลุกขึ้นมาทำอาหาร เพื่อส่งมอบความรักความห่วงใยให้กับใครสักคน ต้องการให้ผู้นั้นมีความสุข เมื่อเวลาผ่านไป เหตุการณ์เหล่านั้นได้กลายมาเป็นความทรงจำดีๆ ของชีวิต ที่ทำให้ทั้งผู้ให้และผู้รับรู้สึกดีทุกครั้งเมื่อได้นึกถึง

กิจกรรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก Cooking Brand Ambassador ล่าสุด คุณหนูแหม่ม สุริวิภา กุลตังวัฒนา ควงคู่สามีผู้ชื่นชอบการทำอาหารอย่าง คุณบ๊อบบี้ โรเบิร์ต พูนพิพัฒน์ มาร่วมเล่าเรื่องราวของรสชาติจากความรู้สึกและแรงบันดาลใจในการทำอาหารด้วยความรัก ร่วมกับผู้เข้าร่วมกิจกรรม บอกเลยว่าบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น รอยยิ้ม และความประทับใจมากๆค่ะ

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Meals that Melt Your Heart

