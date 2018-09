JAPAN DISCOVERY 2018 เดอะมอลล์ ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์ “ภูมิภาคโทโฮคุ”

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่ง “ภูมิภาคโทโฮคุ” งานญี่ปุ่นยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน กับงาน “THE MALL SHOPPING CENTER JAPAN DISCOVERY 2018 : AUTHENTIC TOHOKU”

เดอะมอลล์ ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ ร่วมกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด, บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด และJTB Corp. จัดงาน “THE MALL SHOPPING CENTER JAPAN DISCOVERY 2018 : AUTHENTIC TOHOKU” ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน ชวนสัมผัสมนต์เสน่ห์จาก “ภูมิภาคโทโฮคุ” ที่สุดแห่งสีสันและวัฒนธรรมดั้งเดิม ลิ้มรสสุดยอดเมนูต้นตำรับแท้ส่งตรงจากภูมิภาคโทโฮคุ ประเทศญี่ปุ่น

เมนูไฮไลท์พิเศษพบกับ เมนูลิ้นวัวย่างเซนได , คิตาคาตะ ราเม็ง 1 ใน 3 ราเม็งขึ้นชื่อของญี่ปุ่น, ซันริคุ ออยสเตอร์ หนึ่งในหอยนางรมที่ดีที่สุดในโลก , ข้าวแกงกะหรี่แอปเปิ้ล จากอาโอโมริ เมนูสูตรพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะ, APPLE FINANCIER CAKE เค้กแอปเปิ้ลสไตล์ฝรั่งเศส สอดไส้แอปเปิ้ลแท้จากอาโอโมริ จำหน่ายในไทยครั้งแรกภายในงานนี้ และเมนูขนมของฝากจากญี่ปุ่นอีกมากมาย ตระการตากับการจำลองบรรยากาศสีสันเทศกาลเนบุตะ เทศกาลโคมไฟสุดยิ่งใหญ่ที่มีมานานกว่า 800 ปี ตื่นตาตื่นใจกับโชว์วัฒนธรรมของภูมิภาคโทโฮคุ และร้านค้าชื่อดังจากญี่ปุ่น ตลอดจนกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดการจัดงาน พิธีเปิดงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ แกรนด์ฮอลล์ ชั้น1 เดอะมอลล์โคราช โดยได้พระเอกสุดฮอต เจมส์ มาร์ มาร่วมสร้างสีสัน งานจัดระหว่างวันที่ 14 – 23 กันยายน 2561 ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1 เดอะมอลล์โคราช

การจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรมากมาย ได้แก่ เจแปน ฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ, องค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น (JETRO Bangkok), การท่องเที่ยวภูมิภาคโทโฮคุ โดยได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชฑูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

งาน “THE MALL SHOPPING CENTER JAPAN DISCOVERY 2018 : AUTHENTIC TOHOKU” งานที่รวบรวมสินค้า และอาหารสุดยอดจากภูมิภาคโทโฮคุ ดินแดนแห่งวิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีเก่าแก่ของประเทศญี่ปุ่น ภายในงานตระการตาไปกับการจำลองบรรยากาศของ “เทศกาลเนบุตะ” เทศกาลชื่อดังติดอันดับ 1 ใน 3 ประจำภูมิภาคโทโฮคุ อีกทั้งยังเป็นเทศกาลโคมไฟสุดยิ่งใหญ่ที่มีมานานกว่า 800 ปี เอกลักษณ์ของ จ.อาโอโมริ ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อว่าการจัดเทศกาลขบวนแห่โคมไฟ จะทำให้ชีวิตสดชื่น สว่างไสว และช่วยขจัดสิ่งชั่วร้าย พร้อมจำลองบรรยากาศอาคารบ้านเรือนสมัยเอโดะ พลาดไม่ได้กับสุดยอดเมนูต้นตำรับแท้ส่งตรงจากภูมิภาคโทโฮคุ อาทิ

SENDAI GYUTAN (เซนได กิวทัง) เมนูลิ้นวัวย่างเซนได เป็นอาหารดั้งเดิมของเมืองเซนไดที่มีมากว่า 70 ปี โดยนำลิ้นมาสไลด์บางแล้วย่างให้สุก มีเครื่องเคียงเป็นผักดองต่างๆ และมักจะนิยมนำมาทำเป็นข้าวราดหน้าดงบูริ แกงกะหรี่ และสตูว์เนื้อ หรือสามารถนำมาทานคู่กับซุปหางวัว และข้าวขาวนึ่งก็ได้เช่นกัน อาหารชนิดนี้เริ่มแพร่หลายขึ้นในปี 1948 จากร้านอาหารในเมืองเซนไดที่ได้ทำธุรกิจลิ้นวัวจนได้รับความนิยมและแพร่หลายไปทั่วทั้งประเทศญี่ปุ่น

KITAKATA RAMEN (คิตาคาตะ ราเม็ง) ราเม็งขึ้นชื่อของเมืองคิตาคาตะ ของดีจังหวัดฟุกุชิมะ ที่ติด 1 ใน 3 ราเม็งขึ้นชื่อของญี่ปุ่น ราเม็งหมูย่างรับประทานกับซุปซอสถั่วเหลืองสูตรเฉพาะ ใช้หมูเกรดดีการันตีคุณภาพ และยังโดดเด่นในเรื่องน้ำซุปโชยุ ซึ่งมีส่วนผสมของหอยตลับจากอ่าวยามาดะ ใช้เวลาเคี่ยวนานกว่า 2 ชั่วโมง เส้นราเม็งหยักเหนียวหนุ่ม ไม่มีไขมัน และยังมีส่วนผสมของคอลลาเจน ดีต่อสุขภาพและผิวพรรณ โดยจะนำเข้ามาจำหน่ายครั้งแรกในเมืองไทย ในรูปแบบสำเร็จรูป

SANRIKU OYSTER (ซันริคุ ออยสเตอร์) หนึ่งในหอยนางรมที่ดีที่สุดในโลก เป็นหอยนางรมรสชาติชั้นเยี่ยมอันเลื่องชื่อจากจังหวัดมิยางิ อ่าวซันริคุ ซึ่งเป็นอ่าวชื่อดังที่เลี้ยงหอยนางรมได้ดีเยี่ยม เนื้อหอม มีความครีมมี่ รสชาติอร่อย และยังสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลากหลายเมนู

เค้กแอปเปิ้ลสไตล์ฝรั่งเศส สอดไส้แอปเปิ้ลแท้จากอาโอโมริ และจำหน่ายในไทยครั้งแรกภายในงานนี้ เมนูขนมของฝากจากแอปเปิ้ลอาโอโมริ จังหวัดอาโอโมริคือแหล่งผลิตแอปเปิ้ลอันดับหนึ่งของญี่ปุ่น โดยกว่าครึ่งของแอปเปิ้ลในญี่ปุ่นมาจากจังหวัดนี้นี่เอง โดยแอปเปิ้ลอาโอโมริ ขึ้นชื่อในเรื่องรสชาติหวานกรอบ มีกลิ่นหอม และผลใหญ่กลมสมบูรณ์แบบอย่างไร้ริ้วรอย สำหรับผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแอปเปิ้ลอาโอโมริ ถือเป็นสินค้าโอท็อปของจังหวัด และมีสินค้าแปรรูปมากมาย อาทิ โอบันยากิแอปเปิ้ล และแอปเปิ้ลสติ๊กเป็นต้น

นอกจากนี้ ยังมีบูธแนะนำการท่องเที่ยวตลอดจนแพคเกจทัวร์ราคาพิเศษ โดย JTB Corp. บริษัทนำเที่ยวยักษ์ใหญ่จากญี่ปุ่น และร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อจากภูมิภาคโทโฮคุและสินค้าขึ้นชื่อของประเทศญี่ปุ่นกว่า 50 บูธ และกิจกรรมเวิร์คช็อประบายสีตุ๊กตาวัวแดง “AKABEKO อะกะเบะโกะ” กับพิธีกรอารมณ์ดีจากรายการ สุโก้ยเจแปน คุณฮิโระ วาโนะ พร้อมรับของที่ระลึกขึ้นชื่อจากจังหวัดฟุกุชิมะ สัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีและสุขภาพที่แข็งแรง เพียงซื้อสินค้าภายในศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้าหรือซื้อสินค้าภายในงาน ที่ เดอะมอลล์โคราชครบ 1,000 บาท รับสิทธิ์ร่วมกิจกรรมฟรี (จำกัดสิทธิ์ 1 คน 1 สิทธิ์ตลอดรายการ), วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. ร่วมพูดคุยแบบเจาะลึกมนต์เสน่ห์ของภูมิภาคโทโฮคุกับพิธีกรอารมณ์ดี ฮิโระ ซาโนะ จากรายการ สุโก้ยเจแปน, วันอาทิตย์ที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ชมโชว์พิเศษจากเกิร์ลไอดอลกรุ๊ป SWEAT16! และเสาร์ที่ 22 กันยายน 2561 เวลา 15.00 น. ชมมินิคอนเสิร์ตจากกัน นภัทร อินทร์ใจเอื้อ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ให้ร่วมสนุกอีกมากมาย

พิเศษสุดสำหรับชาวโคราช เฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ พบกับกิจกรรมเอาใจคอภาพยนตร์แดนอาทิตย์อุทัย JAPANESE MOVIES TIME ชม 6 ภาพยนตร์ญี่ปุ่นสุดประทับใจ อาทิ ROBO-G, CHIBI MARUKO-CHANONO KUN AND SUGIYAMA KUN, HAPPY FLIGHT, FIREWORKS FROM THE HEART, CHILDREN WHO CHASE LOST VOICES, THE CHEF OF SOUTH POLAR ตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.30 น. ที่ WONDER GROUND ชั้น B เดอะมอลล์โคราช

ร่วมสัมผัสกับมนต์เสน่ห์ของสีสันและวัฒนธรรมดั้งเดิม ลิ้มรสสุดยอดเมนูต้นตำรับชื่อดังส่งตรงจากภูมิภาคโทโฮคุ ครั้งแรกสุดยิ่งใหญ่แห่งภาคอีสาน พร้อมตื่นตาตื่นใจกับโชว์วัฒนธรรม ตลอดจนกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย ในงาน “THE MALL SHOPPING CENTER JAPAN DISCOVERY 2018 : AUTHENTIC TOHOKU” งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 23 กันยายน 2561 ณ แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น 1 เดอะมอลล์โคราช