กรุงศรี คอนซูมเมอร์ คว้าสองรางวัลใหญ่ จากเวที ‘The Asian Banker : Thailand Country Awards 2018’

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ ผู้นำในธุรกิจบัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล นำโดย นางสาวณญาณี เผือกขำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด และนายอธิศ รุจิรวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบสองรางวัลใหญ่ รางวัล ‘The Consumer Finance Product of the Year in Thailand’ (รางวัลผลิตภัณฑ์สินเชื่อส่วนบุคคลดีเด่นแห่งประเทศไทย) และ รางวัล ‘The Credit Card Product of the Year’ (รางวัลบัตรเครดิตดีเด่น) จากเวที The Asian Banker : Thailand Country Awards 2018 ที่จัดโดย The Asian Banker นิตยสารการเงินการธนาคารชั้นนำในเอเชีย ณ โรงแรมอวานี กรุงเทพ ริเวอร์ไซด์