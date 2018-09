“เทดดี้ ไทม์” ชวนมันส์กับดีเจ EDM ระดับโลก “ไคโก” ( Kygo) ครั้งแรกในไทย ในคอนเสิร์ต “ One Systems Presents Kygo Kids In Love Tour Live In Bangkok ”

EDM เลิฟเวอร์ไทยแลนด์เตรียมพร้อม!! เมื่อ “เทดดี้ ไทม์” (Teddy Time) โปรโมเตอร์น้องใหม่ จัดเต็มสุดตัว อิมพอร์ต “ไคโก” (Kygo) ดีเจ โปรดิวเซอร์ นักแต่งเพลง และนักดนตรี EDM ชื่อดังชาวนอร์เวย์ เจ้าของเพลงดังอย่าง Firestone แถมยังเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์ดั งบนโลกออนไลน์ด้วยการนำเพลง “I See Fire” ของ Ed Sheeran รีมิกซ์ใหม่จนกวาดยอดวิ วถล่มทลายและเพลงของเขายังถู กนำไปใช้ในพิธีปิดการแข่งขันกี ฬาโอลิมปิก ที่ ริโอ เดอ จาเนโร เมื่อปี 2016 และล่าสุดยังมีผลงานร่วมกับ Imagine Dragons ในบทเพลง Born To Be Yours ซึ่งเปิดตัวใน Billboard Hot 100 chart เตรียมมาระเบิดความมันส์ครั้ งแรกในประเทศไทยกับเวิล์ดทัวร์ คอนเสิร์ตที่ใช้ชื่อว่า “One Systems Presents Kygo Kids In Love Tour Live In Bangkok” (วัน ซีสเท็มส์ พรีเซ็นต์ ไคโก คิดส์ อิน เลิฟ ทัวร์ ไลฟ์ อิน

แบงค็อก) ในวันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 ณ ไลฟ์ พาร์ค พระราม 9 (Live Park Rama 9)

ไฮไลต์งานนี้นอกจากจะได้มันส์ ไปกับเพลงในสไตล์ “ทรอปิคอล เฮ้าส์” (Tropical House) อีกหนึ่งรูปแบบของเพลง EDM ที่ไม่ต้องถึงกับเต้นยับ แต่โยกตามกรู๊ฟได้ “ไคโก” (Kygo) ยังขนเพลงในอัลบั้มใหม่ล่าสุด Kids in Love มาโชว์ในรูปแบบของ ไลฟ์ เซต (Live Set) มิกซ์เพลงให้ฟังกันสดๆ ด้วยอุปกรณ์เครื่องดนตรีที่ ขนมาจากต่างประเทศพร้อมด้ วยโปรดักชั่นสุดอลังการที่ถือว่ ายิ่งใหญ่ที่สุดที่เคยมี มาในคอนเสิร์ต EDM เมืองไทย

พร้อมอุ่นเครื่องความสนุกกับ Opening Acts จากนักร้องและดีเจชื่อดั งที่ “ไคโก” (Kygo) การันตีความมันส์ด้วยตัวเอง อย่าง จัสติน เจสโซ (JUSTIN JESSO) ที่ล่าสุดได้ร่วมแต่งเพลงและเป็ นเสียงร้องในเพลง Stargazing ของหนุ่ม “ไคโก” (Kygo) และ แฟรงค์ วอล์คเกอร์ (FRANK WALKER) ดีเจมากความสามารถผู้เคยผ่ านเวที Ultra Music Festivalและ Tomorrowland มาแล้วอีกด้วย