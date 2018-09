1st Dunkin’ Donuts Drive Thru in Thailand ดังกิ้นโดนัท ขยายธุรกิจรุกเทรนด์ Drive Thru เปิดสาขาแรกในไทย กับการเติบโตสู่การเป็นมากกว่าร้านโดนัท

เปิดแล้ว! Dunkin’ Donuts Drive Thru สาขาแรกในประเทศไทย รุกเทรนด์ Drive Thru พร้อมคอนเซ็ปต์ Coffee and more ขยายฐานผู้บริโภครองรับไลฟ์สไตล์ในยุค 4.0 ณ Porto Go, Bang Pa – In จุดแวะพักรถสุดชิคย่านบางปะอิน พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ เอาใจลูกค้าแบบจัดเต็ม

Mr. Nadim Xavier Salhani ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มัดแมน จำกัด (มหาชน) กล่าวเปิดงาน Dunkin’ Donuts Fist Drive Thru in Thailand ว่า “ ปฎิเสธไม่ได้ว่ากระแส Drive-Thru ในประเทศไทยกำลังมาแรงและมีอัตราการใช้บริการมากขึ้น เพราะไลฟ์สไตล์คนไทยในปัจจุบันต้องการความสะดวกสบายรวดเร็ว และมีพฤติกรรมที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวมากขึ้น ในขณะเดียวกันธุรกิจ Fast-food and Beverage รายใหญ่ในไทยต่างเร่งเปิดสาขาและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น ซึ่ง Dunkin’ Donuts เล็งเห็นถึงช่องทางการเติบโตของธุรกิจ ก็ไม่รอช้าที่จะรุกตลาด Drive-Thru เพื่อขยายฐานกลุ่มผู้บริโภคให้มากขึ้น จึงได้เปิด Dunkin’ Donuts Drive Thru สาขาแรกในประเทศไทย ซึ่งในช่วง 3 ไตรมาสที่ผ่านมาเราได้ขยายรูปแบบร้านจากการเป็นเพียงร้านโดนัทให้เติบโตสู่การเป็นมากกว่าโดนัท ภายใต้ตอนเซปต์ Coffee & more โดยการนำกาแฟเปี่ยมคุณภาพอย่าง กาแฟอาราบิก้าแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเครื่องดื่มหลากหลาย เข้ามาเพิ่มสีสันการรับประทานควบคู่ไปกับโดนัทแสนอร่อย พร้อมด้วยแซนวิชอบร้อน และจะมีสินค้าหลากหลายมากขึ้น ซึ่งตอนนี้สาขาที่เป็น Coffee concept มีทั้งหมด 125 สาขา และคาดว่าจะนำคอนเซปต์ Dunkin’ Donuts – ‘Coffee and More’ ขยายให้ครอบคลุมทุกสาขาในประเทศไทย”

นางสาวนบเกล้า ตระกูลปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ ดังกิ้นโดนัท) กล่าวด้วยว่า “นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของดังกิ้นโดนัท ประเทศไทย กับการเปิดตัว Dunkin’ Donuts Drive Thru สาขาแรกในประเทศไทย โดยมุ่งหวังที่จะขยายฐานผู้บริโภค เพื่อให้รองรับกับไลฟ์สไตล์ในยุค 4.0 ซึ่งปัจจุบัน Dunkin’ Donuts มีสาขาเปิดให้บริการในไทย 283 สาขา โดยเราเชื่อมั่นว่าการให้บริการรูปแบบ Drive Thru จะมัดใจผู้บริโภคและสามารถเติบโตได้อย่างแน่นอน ด้วยความสะดวกสบายในการซื้อ และพื้นที่ Co-working space ที่รองรับไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคปัจจุบัน และความรวดเร็วในการให้บริการที่ผู้บริโภคไม่ต้องเสียเวลาลงจากรถ ซึ่งทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงโดนัทและเครื่องดื่มได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบอย่าง Porto Go, Bang Pa – In จุดแวะพักรถบนถนนสายเอเชียที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ในการคมนาคม”

Dunkin’ Donuts Drive Thru in Thailand

The Largest Store with Drive Thru in Asia Pacific เป็นร้าน Dunkin’ Donuts ที่มี Drive Thru ใหญ่ที่สุดในเอเชีย

ความสะดวกสบายและรวดเร็ว การบริการ Drive-thru ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาหาที่จอดรถ หรือรอคิว สามารถใช้บริการได้ทันที โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น

จัดเต็มโปรโมชั่นลด แลก แจกฟรี Dunkin’ Donuts จัดเต็มโปรโมชั่นและกิจกรรมประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อต้อนรับ Dunkin’ Donuts Drive Thru ให้ครอบคลุมทุกช่องทางการสื่อสาร เพื่อขยายฐานลูกค้าทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น ลูกค้าที่ใช้บริการ Drive Thru 100 ท่านแรก รับฟรี! เครื่องดื่มกาแฟท่านละ 1 แก้ว และกิจกรรมแจกของ Limited Edition ที่เป็น Lucky item สำหรับผู้ที่พกดวงมาใช้บริการอีกด้วย

หากใครขับรถผ่านย่านบางปะอิน อย่าลืม…แวะมาที่ Dunkin’ Donuts Drive Thru สาขาแรกในประเทศ ท่านจะพบกับโดนัทแสนอร่อย พร้อมกาแฟหอมกรุ่น และเครื่องดื่มถูกใจ รอทุกท่านอยู่ ณ Porto Go, Bang Pa–In จุดแวะพักรถสุดชิค บนถนนสายเอเชีย กม.4 ที่ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา