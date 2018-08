“TOKYO Tourism Seminar 2018” โตเกียวกับความสุขที่รอคุณมาสัมผัส

องค์กรการท่องเที่ยวแห่งกรุงโตเกียว Tokyo Convention & Visitors Bureasu จัดกิจกรรม “TOKYO Tourism Seminar 2018” ภายใต้หัวข้อ “โตเกียวยังมีอีกหลายความสุข…ที่รอคุณ มาสัมผัส” นำเสนอเสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ของโตเกียว

นางสาวไมโกะ อิวากิ ผู้จัดการสำนักงานการท่องเที่ยวและการประชุมโตเกียว พร้อมทีมงานร่วมกันจัดกิจกรรม “TOKYO Tourism Seminar 2018” ภายใต้หัวข้อ “โตเกียวยังมีอีกหลายความสุข… ที่รอคุณ มาสัมผัส” พร้อมนำเสนอเสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่คนไทยรู้จักอยู่แล้ว และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆ ของโตเกียวอีกหลายแห่งที่รอนักท่องเที่ยวไทยมาสัมผัส เพื่อเชิญชวนคนไทยมาร่วมสัมผัสกลิ่นอายวัฒนธรรมญี่ปุ่น เรียนรู้ความเป็นมาของแหล่งท่องเที่ยวในโตเกียวที่คนไทยส่วนใหญ่ยังไม่รู้จัก ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ประกอบการโตเกียวมาร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร ประกอบด้วย Ito Yokado Co., Ltd. ,TOKYO SKYTREE・Tobu Railway Group และ Oedo Onsen Monogatari Inc.

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมลุ้นรางวัล ของที่ระลึกจากโตเกียวสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมงาน โดยไฮไลท์ของงานคือ มีคุณปรียวิศว์ นิลจุลกะ หรือปาล์ม อินสติงค์ นักร้องชื่อดังที่เคยใช้ชีวิตในเมืองโตเกียวมากว่า 3 ปี ร่วมสร้างสีสันและแชร์ประสบการณ์ เพื่อเป็นแนวทางการนำเที่ยวให้กับตัวแทนจากบริษัทนำเที่ยวญี่ปุ่นที่เข้าร่วมงานกว่า 40 บริษัท ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท, เอ ลักซ์ชูรี่ โฮเท็ล กรุงเทพฯ