ปัญญ์ปุริ แบรนด์ผู้นำด้านเวลเนสของเมืองไทย มอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งภายนอกและภายใน เปิดบ้านต้อนรับอย่างเป็นทางการ พร้อมให้บริการเต็มรูปแบบกับ “ PANPURI WELLNESS Open House ”

“ปัญญ์ปุริ” เวลเนสแบรนด์เพื่อการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวม ชวนสัมผัสเวลเนสโอเอซิสแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ย่านราชประสงค์ มอบประสบการณ์การผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจครบวงจร 360 องศา ในงาน “PAÑPURI WELLNESS Open House” เปิดตัว ปัญญ์ปุริ เวลเนส เพื่อนำเสนอประสบการณ์การผ่อนคลายแบบครบวงจรใจกลางกรุงเทพฯ

ทุกบริการถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนเมือง ให้ได้รับความผ่อนคลาย สมดุล เพื่อการมีสุขภาพที่ดีที่สุดในแบบของคุณ ด้วยบริการออร์แกนิคสปา การแช่บ่อน้ำแร่ออนเซ็นแบบต้นตำรับของญี่ปุ่นท่ามกลางวิวสกายไลน์ใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง เวลเนส บาร์ ให้บริการอาหารและเครื่องดื่มออร์แกนิค รวมถึงเวลเนส สตูดิโอ พื้นที่กิจกรรมไลฟ์สไตล์พร้อมคลาสออกกำลังกาย ทั้งหมดรวมอยู่บนพื้นที่กว่า 2,000 ตารางเมตร บนชั้น 12 อาคารเกษร ทาวเวอร์

พร้อมเปิด 7 ความพิเศษสุดของปัญญ์ปุริ เวลเนส ที่คุณไม่สามารถหาได้จากที่ไหน นอกจากที่นี่แห่งเดียวเท่านั้น ปัญญ์ปุริ เวลเนสถูกรังสรรค์ขึ้นภายใต้ปรัชญาของแบรนด์ ที่มุ่งมั่นที่จะทำให้ทุกคนมีสุขภาพดี สมดุล และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

พร้อมเพลิดเพลินตาด้วยอินสตอลเลชั่นอาร์ตชิ้นพิเศษ “Teleport” ผลงานศิลปะสุดเจ๋งของ “ก้อง” กัณตภณ เมธีกุล ศิลปินนักวาดภาพประกอบชาวไทยชื่อดังจากนิวยอร์ค เจ้าของผลงานสตรีทอาร์ตสุดคูล ที่ผลิตผลงานชิ้นนี้ขึ้นเป็นพิเศษเฉพาะปัญญ์ปุริ เวลเนสแห่งนี้เท่านั้น

วรวิทย์ ศิริพากย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ปุริ จำกัด และผู้ก่อตั้งแบรนด์ “ปัญญ์ปุริ” กล่าวว่า “เรายึดมั่นในความเชื่อที่ว่าสุขภาพและความงามมีความเชื่อมโยงกัน ความงามที่แท้จริงต้องมาจากสุขภาพที่ดีจากภายใน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์ตั้งแต่ 15 ปีที่แล้ว และตลอดมาปัญญ์ปุริได้มอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพจากภายในสู่ภายนอก ผ่านผลิตภัณฑ์ชั้นเยี่ยมที่ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติ และออร์แกนิค ทั้งในผลิตภัณฑ์สกินแคร์ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย เครื่องหอม รวมไปถึงบริการสปา

วันนี้ปัญญ์ปุริ พร้อมที่จะให้บริการอย่างเต็มรูปแบบกับปัญญ์ปุริ เวลเนส แห่งนี้ เวลเนสโอเอซิสบนพื้นที่กว่า 2,000 ตร.ม. ที่เรามุ่งมั่นให้สถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่ที่พร้อมจะดูแล และเติมพลังชีวิตให้ทุกคนมีสุขภาพดีทั้งภายนอก และภายในแบบพอดีในทุกมิติ”

ความพิเศษทั้ง 7 ประการที่มีเฉพาะที่ปัญญ์ปุริ เวลเนสแห่งนี้เท่านั้น พร้อมจะมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบเวลเนสให้กับทุกคน อย่างแท้จริง

เวลเนส โอเอซิสเพื่อสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในเส้นรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานคร

ปัญญ์ปุริ เวลเนส ตั้งอยู่ ณ แยกราชประสงค์ ศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร บนชั้น 12 อาคารเกษร ทาวเวอร์ เดินทางสะดวกสบายด้วยรถไฟฟ้า พร้อมสกายวอล์คที่มุ่งตรงเข้าสู่อาคาร

ให้คุณสามารถมาผ่อนคลายร่างกายและจิตใจได้อย่างสะดวกสบายที่สุดได้ทั้งในระหว่างวัน หรือหลังเลิกงาน ด้วยพื้นที่ขนาดใหญ่กว่า 2,000 ตารางเมตร

พื้นที่แห่งนี้เติมเต็มทุกการดูแล และการผ่อนคลาย ด้วยบริการและผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติและออร์แกนิคแบบครบ 360 องศา เพื่อส่งมอบประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยแก้ปัญหาสุขภาพที่คนเมืองมักต้องเผชิญ ผ่านการนวดออร์แกนิค ทรีตเมนท์ พร้อมการแช่น้ำแร่ออนเซ็นแบบต้นตำรับญี่ปุ่น

อีกทั้งบริการอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ คลาสออกกำลังกายต่างๆ เพื่อช่วยให้คุณนอนหลับได้ลึกขึ้น คลายความเครียด ปลดปล่อยความเหนื่อยล้า พร้อมทั้งขจัดสารพิษและปกป้องร่างกายจากมลภาวะรอบตัวของคนเมือง

ทิวทัศน์ตระการตา

ปัญญ์ปุริ เวลเนส ตั้งอยู่ในวิวรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครที่สวยที่สุด บรรยากาศและการออกแบบภายใน เน้นความสวยงามเรียบหรูเหนือระดับ ผสานการตกแต่งอันประณีต

เน้นการใช้วัสดุจากธรรมชาติ อาทิ หินขัด หินอ่อน ผ้าฝ้ายออร์แกนิค และไม้ธรรมชาติ เพื่อสื่อถึงความงามจากธรรมชาติและความเงียบสงบ เมื่อเข้ามาเยือนคุณจะได้พบกับ หน้าต่างบานใหญ่ที่เผยให้เห็นทิวทัศน์สุดสายตาของเมืองกรุงเทพฯ ที่สวยตระการตาในทุกช่วงเวลา ให้คุณสามารถดื่มด่ำกับทิวทัศน์ไปพร้อมกับการผ่อนคลายกับทรีตเมนท์ ที่จะสร้างประสบการณ์ที่พิเศษและน่าจดจำทุกครั้งที่มาเยือน

โปรแกรมสุขภาพที่ออกแบบเฉพาะมาเพื่อคนเมือง

เพื่อมอบประสบการณ์ความผ่อนคลายสูงสุด ปัญญ์ปุริ เวลเนส มีโปรแกรมสุขภาพที่ออกแบบมาเป็นพิเศษด้วยความร่วมมือกับ Dr. Aaron Bullington ผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์แห่งการใช้ธรรมชาติบำบัด โดยผู้เชี่ยวชาญท่านนี้สำเร็จการศึกษาทั้งด้านการแพทย์ตะวันออกและตะวันตก และมีความรู้เฉพาะทางด้านการดูแลสุขภาพองค์รวม การนวด การจัดกระดูกและกล้ามเนื้อ โภชนาการ การกำจัดสารพิษ และโรคเรื้อรัง

โปรแกรมเพื่อสุขภาพของ ปัญญ์ปุริ เวลเนส ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยคนเมืองโดยเฉพาะ เพื่อคลายปัญหาการนอนไม่หลับ ลดความเครียด ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า รวมถึงลดผลกระทบจากมลภาวะรอบตัวในเมือง แต่ละโปรแกรมจะมีการให้คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ เวลเนส คอนซัลแทนท์ของปัญญ์ปุริ ซึ่งโปรแกรมมีให้เลือกทั้งแบบ 1 วัน 3 วัน 5 วัน และ 7 วัน ซึ่งปรับเปลี่ยนได้ตามความสะดวกของลูกค้า

พื้นที่แห่งการผ่อนคลายแบบออร์แกนิคและเป็นธรรมชาติ ในบรรยากาศส่วนตัว

ด้วยบรรยากาศที่แสนผ่อนคลาย ปัญญ์ปุริ เวลเนส เชิญชวนให้คุณค้นหาความสมดุลในชีวิตประจำวัน ด้วยห้องทรีตเม้นต์ 12 ห้อง ประกอบไปด้วยห้องคู่ 6 ห้อง ห้องเดี่ยว 3 ห้อง ห้องนวดไทย 5 เตียง รวมถึงห้องไพรเวท ออนเซ็น สวีท 2 ห้อง คือ Vitality Suite และ Tranquility Suite ภายในมีบ่อออนเซ็นส่วนตัว และเตียงนวดสำหรับสองท่าน เหมาะกับคู่รัก ครอบครัว หรือเพื่อน มาใช้เวลาผ่อนคลายไปด้วยกัน

นอกจากนี้ปัญญ์ปุริให้ความใส่ใจในทุกรายละเอียด แม้กระทั่งอากาศ ที่การันตีความสะอาดและบริสุทธิ์จากเครื่องบลูแอร์ ซึ่งเป็นเครื่องฟอกอากาศที่โรงพยาบาลชั้นนำเลือกใช้ สามารถกรองฝุ่นละอองได้ละเอียดถึง พีเอ็ม 2.5 ซึ่งเป็นฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ซึ่งสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ ถุงลมในปอด และกระแสเลือดได้โดยตรง เพื่อมอบอากาศบริสุทธิ์ให้กับผู้มาเยือน อีกทั้งยังแก้ปัญหาและป้องกันอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หอบหืด และโรคภูมิแพ้ที่มีสาเหตุมาจากอากาศที่ไม่บริสุทธิ์ และสิ่งปนเปื้อนในอากาศ

สำหรับทรีตเมนท์การนวดของปัญญ์ปุริ เวลเนส นั้นยังคงคอนเซ็ปต์หลักของแบรนด์ คือ “Everything that touches you is organic” ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่สัมผัสผิวกายนั้น ปัญญ์ปุริเลือกสรรแต่ผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นออร์แกนิค ตั้งแต่เสื้อคลุมอาบน้ำ ผ้าเช็ดตัว ผ้าปูที่นอน ตลอดจนผลิตภัณฑ์ดูแลผิวสูตรพิเศษ และเครื่องดื่มที่เป็นชาออร์แกนิครสเยี่ยม รวมถึงรูปแบบในการนวดปรนนิบัติ ทั้งหมดนี้ ปัญญ์ปุริได้ประณีตบรรจงคัดสรรเพื่อให้ลูกค้าคนพิเศษทุกท่านได้รับความสุขสราญจากการปรนนิบัติผิวกาย และดื่มด่ำกับความปลอดโปร่งสดชื่น ฟื้นฟูจิตใจให้กระปรี้กระเปร่า มีพลังมากขึ้น โดยการนวดที่ ปัญญ์ปุริ เวลเนส นั้นได้ถูกออกแบบขึ้นใหม่ทั้งหมด และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับ ปัญญ์ปุริ เวลเนส สาขานี้เท่านั้น

ทรีตเมนท์มีให้เลือกทั้งสำหรับผิวหน้า ผิวตัว และโปรแกรม เพื่อนำเสนอประสบการณ์ในการสร้างความสมดุลของร่างกาย และจิตใจ ทรีตเมนท์ที่เป็นซิกเนเจอร์ออกแบบโดย Dr. Aaron Bullington คือ PAÑPURI Signature Massage ซึ่งเป็นทรีตเมนท์ 90 นาที ที่ผสมผสานเทคนิคดั้งเดิมของโลกตะวันออก เช่น การกดจุด การนวดแผนไทย เข้ากับการนวดแบบสวีดิช เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียด กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต และช่วยให้รู้สึกผ่อนคลาย การนวดนั้นใช้ท่วงท่าที่เป็นแนวยาวและต่อเนื่อง กดลึก รวมถึงใช้การยืดเหยียดเพื่อช่วยลดความเครียดและผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ทำให้หลับสบายและช่วยขับสารพิษออกจากร่างกาย ด้วยบรรยากาศอันแสนผ่อนคลาย และออร์แกนิคทรีตเมนท์ ทำให้ ปัญญ์ปุริ เวลเนส เป็นพื้นที่แห่งการพักผ่อน ผ่อนคลาย และสร้างความทรงจำน่าประทับใจสำหรับคนเมืองอย่างแท้จริง

เธอราพิสต์ยอดฝีมือ

ปัญญ์ปุริ เวลเนส ตระหนักดีถึงความสำคัญของคุณภาพเธอราพิสต์ เพื่อส่งมอบประสบการณ์ทรีทเม้นต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด

ปัญญ์ปุริ เวลเนส ใส่ใจเรื่องการฝึกฝนและพัฒนาฝีมือของเธอราพิสต์ โดยเธอราพิสต์ทุกคนต้องผ่านการฝึกฝนความเชี่ยวชาญรวมมากกว่า 800 ชั่วโมง เพื่อให้ฝีมือเป็นไปตามมาตรฐานของปัญญ์ปุริ เธอราพิสต์ทุกคนต้องมีความรู้เกี่ยวกับสรีระและร่างกายมนุษย์ (Anatomy) การนวดแผนไทย การนวดหน้า และการนวดแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญคือทรีตเมนท์เฉพาะของ ปัญญ์ปุริ เวลเนส และปัญญ์ปุริ ออร์แกนิค สปา

ที่สุดแห่งความผ่อนคลายในออนเซ็นใจกลางกรุงเทพ

พื้นที่ออนเซ็นของปัญญ์ปุริ เวลเนส ออกแบบโดยบริษัทออกแบบชื่อดัง A-Asterisk โดยสถาปนิกชาวญี่ปุ่น Nobuhiro Nakamura ให้บรรยากาศแห่งความผ่อนคลายเหนือระดับ ออกแบบมาเพื่อให้คุณดื่มด่ำทิวทัศน์อันงดงามของกรุงเทพฯ ไปพร้อม ๆ กับปรนนิบัติร่างกาย และจิตใจ

หัวใจสำคัญของออนเซ็น ก็คือการผ่อนคลายร่างกายและจิตใจ น้ำแร่ในออนเซ็นของ ปัญญ์ปุริ เวลเนส อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ แบ่งเป็น 5 บ่อ แยกชายหญิง โดยแต่ละบ่อ ประกอบด้วย

บ่อซิกเนเจอร์ ที่นำน้ำแร่ออนเซ็นมาจากเมืองคุซัทสึ (Kusatsu) เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาในเขตจังหวัดกุนมะ ถือเป็น 1 ใน 3 ออนเซ็นที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น คุณประโยชน์หลักของน้ำแร่คุซัทสึช่วยในเรื่องลดการอักเสบของผิวหนัง และไขข้อ คลายความเมื่อยตึงของกล้ามเนื้อ

ที่นำน้ำแร่ออนเซ็นมาจากเมืองคุซัทสึ (Kusatsu) เมืองที่ตั้งอยู่ในหุบเขาในเขตจังหวัดกุนมะ ถือเป็น 1 ใน 3 ออนเซ็นที่ดีที่สุดของประเทศญี่ปุ่น คุณประโยชน์หลักของน้ำแร่คุซัทสึช่วยในเรื่องลดการอักเสบของผิวหนัง และไขข้อ คลายความเมื่อยตึงของกล้ามเนื้อ บ่อตามฤดูกาล (Seasonal) ที่จะมีการสับเปลี่ยนนำน้ำแร่ที่ดีที่สุดจากเมืองต่างๆของญี่ปุ่น มาให้ลูกค้าได้ใช้บริการตลอดทั้งปี

ที่จะมีการสับเปลี่ยนนำน้ำแร่ที่ดีที่สุดจากเมืองต่างๆของญี่ปุ่น มาให้ลูกค้าได้ใช้บริการตลอดทั้งปี บ่อโซดา บ่อน้ำเย็น และบ่อเจ็ท (Vitality Pool) ที่จะช่วยการกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น และยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างแท้จริง หลังจากการแช่น้ำแร่ออนเซ็นชั้นเลิศจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว

ที่จะช่วยการกระตุ้นให้เลือดไหลเวียนดีขึ้น และยังช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่างแท้จริง หลังจากการแช่น้ำแร่ออนเซ็นชั้นเลิศจากประเทศญี่ปุ่นแล้ว บริการขัดผิวแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม Akasuri เพื่อช่วยขจัดมลภาวะ ผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ และ เสริมระบบการไหลเวียนของเลือด

เพื่อช่วยขจัดมลภาวะ ผลัดเซลล์ผิวที่ตายแล้ว กระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ และ เสริมระบบการไหลเวียนของเลือด ห้องสตีม และห้องซาว์น่าด้วยเกลือหิมาลัย ที่ช่วยเรื่องระบบหายใจ หอบหืด ภูมิแพ้ ไซนัส และถือเป็นการดีท็อกซ์สารพิษออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดี

ออนเซ็นที่สะอาดและปลอดภัย

เพื่อความผ่อนคลายและปลอดภัยของลูกค้า ปัญญ์ปุริ เวลเนส ใส่ใจเรื่องคุณภาพของน้ำในบ่อออนเซ็น และพื้นที่โดยรอบเป็นอันดับแรก โดยใช้ระบบน้ำล้นและเปลี่ยนน้ำอัตโนมัติที่เป็นเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น เพื่อทำความสะอาด เติมน้ำทุกชั่วโมงและควบคุมอุณหภูมิของน้ำ รวมถึงมีการกรองน้ำชั่วโมงละ 2 ครั้งเพื่อให้น้ำคงความสะอาดอยู่เสมอ

ระดับคลอรีนเป็นไปตามมาตรฐานสุขอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข อยู่ที่ประมาณ 0.5-1.0 ppm และผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของปัญญ์ปุริ เวลเนส ทุกชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจถึงความสะอาด และปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า

ค้นพบความผ่อนคลายเหนือระดับ กับศาสตร์แห่งการดูแลสุขภาพและความงามแบบองค์รวมจากธรรมชาติ ได้ที่ปัญญ์ปุริ เวลเนส ชั้น 12 อาคารเกษร ทาวเวอร์