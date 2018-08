เปิดลิสต์ 10 หนังสือขายดีในงาน Big Bad Wolf Book Sale Bangkok ที่ไม่ควรพลาด

งานมหกรรมกองทัพหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพ ด้วยส่วนลดสูงถึง 60-80 เปอร์เซ็นต์

ณ ฮอล 9 (ฟอรั่ม) อิมแพค เมืองทองธานี มีไปจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 นี้เท่านั้น

โอกาสพิเศษจะมีจนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2561 เท่านั้น ที่นักอ่านไทยจะมีโอกาสเลือกซื้อหนังสือภาษาอังกฤษคุณภาพ ด้วยส่วนลดสูงถึง 60-80 เปอร์เซ็นต์ ในงาน Big Bad Wolf Book Sale Bangkok 2018 งานมหกรรมกองทัพหนังสือภาษาอังกฤษใหม่เอี่ยมที่คุณสามารถช้อปได้แบบแบบนอนสตอป 24 ชั่วโมง ณ ฮอล 9 (ฟอรั่ม) อิมแพค เมืองทองธานี โดยไม่เสียค่าบัตรผ่านประตู

หากคุณยังตัดสินใจเลือกไม่ได้กับกองทัพหนังสือละลานตากว่า 3 ล้านเล่ม ทั้งหนังสือขายดี, นวนิยาย, หนังสือธุรกิจ, ศิลปะและการออกแบบ, หนังสือทำอาหาร และหนังสือสำหรับเด็กอีกมากมาย ตั้งแต่ หนังสือเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) หนังสือกิจกรรมเกม นิทานและหนังสือที่โต้ตอบได้ หรือ อินเตอร์แอคทีฟบุ๊ค คุณสุรเชษฐ วรวงศ์วสุ ผู้จัดงาน เปิดรายชื่อหนังสือขายดีและถูกถามถึงมากที่สุด 10 เล่ม ในงาน Big Bad Wolf Book Sale Bangkok 2018

Harry Potter & the Cursed Child

แฮร์รี่พอตเตอร์เป็นหนังสือที่แสดงถึงความเป็นบริทิชอย่างแท้จริง จึงควรค่าแก่การอ่านเพื่อความบันเทิงและเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เดิมทีการต่อสู้ของแฮร์รี่ พอตเตอร์ ในบทบาทพนักงานกระทรวงเวทมนตร์ พ่อและสามี เป็นส่วนหนึ่งของละครเวที West End หนังสือเล่มนี้ได้รับการยกย่องว่ามีความคลาสสิกที่ทันสมัยอย่างแท้จริง จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไม Harry Potter & the Cursed Child จึงถูกจำหน่ายออกไปอย่างรวดเร็ว

Marvel: The Avengers Vault

คนรักการ์ตูนรวมถึงคนที่พึ่งเริ่มต้นเป็นสาวกของ ดิ อเวนเจอรส์ จะรักผลงานที่ระลึกชิ้นนี้ของ Marvel ไม่ว่าจะเป็นกัปตันอเมริกา ธอร์ผู้ยิ่งใหญ่ ไอรอนแมนผู้คงกระพัน และ ฮอล์ค สุดเจ๋ง ต่างก็มารวมตัวกันอีกครั้งในหนังสือการ์ตูนเล่มนี้ ที่ครอบคลุมตั้งแต่จากหนังสือการ์ตูนเรื่องแรกจำหน้ายในปี พ. ศ. 2506 จนมาเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูงในวันนี้ ตามมาด้วยการจัดทำซ้ำในรูปแบบต่างๆ ทั้ง ภาพวาด Iron Man และการ์ดสมาชิก Sentinels of Liberty ของ Captain America ที่นักสะสมต่างก็อยากมีไว้ในครอบครองอย่างแท้จริง

The Wisdom of Sundays

ทุกคนต่างก็มีช่วงเวลาที่ต้องใช้เชาว์ปัญญาอยู่เสมอๆ หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมคำพูดสร้างแรงบันดาลใจจาก Oprah Winfrey และจากบรรดาผู้นำทางความคิดที่มีชื่อเสียงของโลก หนังสือถือเป็นวารสารส่วนตัวในอุดมคติเพื่อบันทึกเรื่องราวต่างๆ ในชีวิตของคุณเลยก็ว่าได้

Sleeping Beauties

หนังสือขายดีอันดับหนึ่งของ New York Times ฉบับนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามไม่แพ้กันจากการวางจำหน่ายที่งานมหกรรมหนังสือนานาชาติ Big Bad Wolf ธีม dystopian ของหนังสือถือดึงดูดความสนใจของนักอ่านที่ชื่นชอบทั้งความตื่นเต้นและผ่อนคลายอยู่ในตัว

Metropolis

ภาพประกอบที่สดใสของมหานครใหญ่ 32 แห่งของโลกผสมผสานกับเรื่องตลกและข้อมูลสุดเป๊ะ มอบอรรถรสของความสนุกนานได้เพียงแค่การเปิดพลิกหน้ากระดาษและเพลิดเพลินไปกับผลงานศิลปะในขณะวางแผนวันหยุดพักผ่อนถัดไปของคุณ

Unshakeable

สำหรับผู้ที่ต้องการความมั่นคงและมั่นใจในชีวิต เรามีหนังสือฮาวทูมากมาย Tony Robbins ผู้เขียน Money: The Master Game และ กลับมาอีกครั้งกับผลงาน Unshakeable พร้อมคำแนะนำแบบละเอียดสุดยอดเพื่อเปลี่ยนการบริหารกางเงินของคุณ ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดไหนก็ตาม

What to Bake & How to Bake It

เป็นที่รู้จักกันดีว่าพวกเรารักขนมหวาน และความป๊อบปูลาร์ของหนังสือเล่มนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามันคือความจริง หนังสือการอบขนมเล่มนี้ให้คำแนะนำเชิงลึกทีละขั้นตอน พร้อมภาพถ่าย ทำให้การอบขนมเป็นเรื่องง่ายสำหรับผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษยังไม่คล่องอีกด้วย เนื้อหาในเล่มมีวิธีทำขนมเมนูสุดฮิตอย่าง salted caramel shortbread, skinny blueberry muffins, sticky pear และ pecan toffee cake อย่างนี้แล้วสาวกขนมหวานจะพลาดได้อย่างไร!!

The Lost Symbol

นักอ่านไทยชื่นชอบหนังสือ The Da Vinci Code เพราะเรื่องราวที่น่าติดตามและการดำเนินเรื่องรวดเร็ว ไม่เยิ่นเย้อ จากการสำรวจ จะเห็นได้ว่า หนังสือ The Lost Symbol ถูกจับจองโดยแฟนหนังสือของ แดน บราวน์ ภายในเวลาอันรวดเร็ว หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคุณภาพและอรรถรสของ Dan Brown classic, hidden chambers, tunnels, codes และ secrets ทั้งหมดเข้าด้วยกัน เพื่อเชิญชวนให้ผู้อ่านมาร่วมคลี่คลายปัญหาอันน่าตื่นเต้นนี้ไปพร้อมๆกัน

Me Before You

ภาพยนตร์ Me Before You เป็นภาพยนตร์ยอดฮิตในเมืองไทย และตอนนี้หนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวของความรักสมัยใหม่ได้ครองใจของเหล่านักอ่านชาวไทยและเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เรื่องราวแสดงให้เห็นว่าชีวิตที่แสนธรรมดาของ Louisa Clark เปลี่ยนไปแค่ไหนเมื่อเธอพบ Will ชายพิการที่ใช้ชีวิตผูกติดอยู่กับรถเข็นและคิดว่าชีวิตของเขาไม่เหลืออะไรอีกแล้ว

Lego Official Annual 2018

รับรองว่าแฟนตัวยงของ Lego จะหลงรัก Lego Official Annual 2018 อย่างแน่นอน หนังสือเล่มนี้ถือเป็นการเริ่มต้นอันสมบูรณ์แบบสำหรับเด็กเล็กที่พึ่งเริ่มหัดอ่านภาษาอังกฤษ หนังสือเล่มนี้เต็มไปด้วยการ์ตูน กิจกรรม และเรื่องราวที่จะช่วยให้เด็กๆรู้สึกตื่นเต้นกับการอ่านอย่างวางไม่ลงเลยทีเดียว

Big Bad Wolf มีความเชื่อในการทำให้หนังสือเป็นสื่อที่ผู้คนทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ ผ่านโปรแกรม Red Readerhood (เร๊ด รี๊ดเดอร์ฮู๊ด) โดยหนังสือเหล่านั้นจะถูกส่งมอบให้กับมูลนิธิความหวัง (Hope Foundation) เพื่อแบ่งปันความสุขและสร้างประโยชน์ให้กับน้องๆ นักเรียนอายุ 4-15 ปี จำนวนกว่า 10,000คน ใน 7 โรงเรียน ในกรุงเทพมหานคร

Big Bad Wolf Book Sale Bangkok 2018 มีหนังสือที่ทุกคนต้องการด้วยราคาส่วนลดที่น่าทึ่ง เปิดจำหน่ายตลอด 24 ชั่วโมง เป็นอีเวนต์สำคัญยิ่งใหญ่แห่งปีที่ไม่ควรพลาด เนื่องจากมีการเติมหนังสือใหม่ๆ ตลอดงาน จึงขอแนะนำเหล่านักอ่านให้แวะมามากกว่า 1 ครั้ง เพื่อค้นหาหนังสือดี มีคุณภาพ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถสมัครเป็นสมาชิก ‘Wolf Pack’ เพื่อซื้อหนังสือในราคาสมาชิกได้อีกด้วย

ติดตามข่าวสารและรายละเอียดต่างๆเพื่อลุ้นรับบัตรพรีวิวผ่านทางโซเชียลมีเดียของ Big Bad Wolf Thailand ทั้งเฟสบุ๊คและอินสตาแกรม:

Facebook: www.facebook.com/bbwbooksthailand

Instagram: @bigbadwolfbooks_th