โปรแกรมเพื่อการปรณีบัติ (Reason to Pamper)

– การส่งมอบประสบการณ์การดูแลและปรณีบัตินี้ จะช่วยให้ผู้ที่เข้าพักได้รับความรู้สึกที่ผ่อนคลายเสมือนได้เติมเต็มพลังผ่านการปรณีบัติอย่างหรูหรามีระดับ เริ่มต้นด้วยการเสริ์ฟอาหารเช้าบนเตียงนอนในวิลล่าส่วนตัว พร้อมการนวดสครับ 3 ชั่วโมงแบบ “เอิร์ท ทู สกาย ริทัว” (Earth to Sky Ritual) ที่ เดอะ ซีเคร็ด การ์เด้น สปา (The Secret Garden Spa) เริ่มจากการขัดผิวกายอย่างอ่อนโยนจากศรีษะจรดปลายเท้า รวมถึงการบำรุงผิว สลับกับการกดจุดและการยืดกล้ามเนื้ออย่างผ่อนคลาย ต่อด้วยการปรณีบัติผิวด้วยสมุนไพรไทยท้องถิ่น พร้อมทั้งยังรู้สึกสดชื่นไปกับการดื่มน้ำชาสมุนไพรที่พร้อมเสริ์ฟกับอาหารว่าง ดื่มด่ำบรรยากาศอันเขียวขจี ของ เดอะ ซีเคร็ด การ์เด้น สปา (The Secret Garden Spa) ที่คุณต้องสัมผัส