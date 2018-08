“เดอะมอลล์ กรุ๊ป” ร่วมกับ “ธนาคารไทยพาณิชย์” เปิดตัวบัตร “SCB M VISA” จัดเต็มโปรโมชั่นพร้อมมอบอภิสิทธิ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้ง

ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The First Evolution of Experiential Shopping. Call it eMperience” ที่สุดของการพลิกประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้รอยต่อ ฉลองเปิดตัวบัตร “SCB M VISA” กับโปรโมชั่นพิเศษมากมาย พร้อมลุ้นรับ 10 ล้าน M Point และ รางวัล LUXURY MALDIVES PACKAGE รวมมูลค่ากว่า 4 ล้านบาท กับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways Blue Ribbon Class กรุงเทพ-มัลดีฟส์ พร้อมที่พักสุดหรูที่ Soneva Jani 4 วัน 3 คืน เพียงสมัครบัตร SCB M VISA ทุกประเภท รับ 10 สิทธิ์ หรือช้อปผ่านบัตร SCB M VISA ทุกประเภท ครบทุกๆ 2,000 บาท รับ 1 สิทธิ์ ระหว่างวันที่ 5 ส.ค. 2561 – 15 ม.ค. 2562

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับบัตรเครดิต SCB M VISA

เพียงสมัครบัตรเครดิต SCB M VISA ตั้งแต่วันนี้ – 31 ต.ค. 61 รับทันที 4,000 M Point เมื่อใช้ครบ 4 ครั้งไม่มีขั้นต่ำ

รับเพิ่ม M Point เพื่อ แลกไมล์บินฟรีแพ็คคู่ไกลถึงยุโรป รวมสูงสุด 560,000 M Point เมื่อสมัครบัตรเครดิต SCB M และมียอดใช้จ่ายสะสมภายในห้างฯ

เมื่อสมัครบัตรเครดิต SCB M และมียอดใช้จ่ายสะสมภายในห้างฯ เอาใจขาช้อปยุคดิจิทัล เพียงสมัครบัตรเครดิต SCB M ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY รับสิทธิพิเศษช้อป 1,000 บาท รับคืน 1,000บาท (16 – 21 ส.ค. ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ, 17 – 19 ส.ค. ที่พารากอน)

(16 – 21 ส.ค. ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ, 17 – 19 ส.ค. ที่พารากอน) ศุกร์-เสาร์-อาทิตย์ 00 – 22.00 น. รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท เมื่อช้อป 5,000 / เซลล์สลิป (17 –19 ส.ค. ที่เดอะมอลล์ บางกะปิ และ พารากอน)

โปรโมชั่นพิเศษสำหรับบัตรเดบิต SCB M VISA

รับคะแนนสะสมพิเศษ 800 M Point เพียงสมัครบัตรเดบิต SCB M VISA และมียอดช้อปในห้างฯ 1,000 บาท/เซลส์สลิป

เพียงสมัครบัตรเดบิต SCB M VISA และมียอดช้อปในห้างฯ 1,000 บาท/เซลส์สลิป รับคะแนนสะสมพิเศษ 30,000 M Point เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรครบ 100,000 บาท

เปิดรับโลกใหม่ ประสบการณ์ใหม่แห่งการช้อปปิ้ง “Call it eMperience” พร้อมรับโปรโมชั่นและอภิสิทธิ์ที่เหนือกว่าสามารถสมัคร “บัตร SCB M VISA” ได้ที่ เดอะมอลล์ ทุกสาขา, ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์, สยาม พารากอน, บลูพอร์ต หัวหิน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SCB M Call center โทร1295, www.scbmcard.con หรือ M Application