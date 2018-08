CRG ชวนมาบอกรักแม่ กับ 11 ร้านดัง ด้วยมื้ออาหารสุดพิเศษ

พร้อมโปรโมชั่นหลากหลาย เต็มอิ่มทั้งครอบครัว

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด (ซีอาร์จี) ผู้นำด้านร้านอาหารเครือข่ายอันดับหนึ่งของประเทศไทยต้อนรับเทศกาลวันแม่ปีนี้ ด้วยความอิ่มอร่อยสุดพิเศษที่ 11 แบรนด์ดังในเครือ พร้อมโปรโมชั่นดีๆมากมาย ให้คุณได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณแม่ในวันหยุดยาวปี 2561 นี้ เริ่มต้นที่…

มิสเตอร์ โดนัท ( Mister Donut ) ผู้นำตลาดโดนัทเมืองไทย ขอต้อนรับเทศกาลวันแม่นี้ พร้อมชวนลูกๆมาส่งต่อความรู้สึกดีๆ แทนความในใจ บอกรักคุณแม่ด้วย “โดนัท วันแม่” 6 หน้าสุดพิเศษ ในราคาเพียงชิ้นละ 22 บาท ส่งต่อความรักและความอร่อยได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค. 61 ที่มิสเตอร์ โดนัททุกสาขา ยกเว้นสาขาสยามพารากอน

เคเอฟซี ขอเอาใจคนรักครอบครัวกับโปรโมชันจัดเต็ม เมื่อซื้อชุดไก่จัดใหญ่ ประกอบด้วย ไก่ทอด 5 ชิ้น, วิงซ์แซ่บ 3 ชิ้น, นักเก็ตส์ 3 ชิ้น ราคา 199 บาท รับสิทธิ์พิเศษแลกซื้อ วิงซ์แซ่บ 5 ชิ้น ในราคาเพียง 59 บาท ไปเติมความสุขพร้อมอิ่มอร่อยแบบจัดเต็มได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 29 ส.ค. 61 ที่ร้านเคเอฟซีทุกสาขา

อานตี้ แอนส์ (Auntie Anne’s) ผู้นำตลาดซอล์ฟเพรทเซลในประเทศไทย ชวนบอกรักแม่แบบฟินๆ เมื่อซื้อ คาโบนาร่า แฮม ชีส เพรทเซล กล่องแรกในราคาปกติ 79 บาท รับสิทธิ์ซื้อกล่องที่ 2 ลดทันที 50% เพียง Add [email protected] ง่ายๆแค่นี้ก็รับโปรโมชั่นพิเศษแบบนี้ไปได้เลย มีเฉพาะวันที่ 9 -13 ส.ค.61 เท่านั้น รับความอร่อยได้ที่ร้านอานตี้ แอนส์ ทุกสาขา

เปปเปอร์ ลันช์ ( Pepper Lunch) สุดยอดร้านสเต็กสไตล์ญี่ปุ่นบนจานร้อนลิขสิทธิ์จากญี่ปุ่น หนึ่งเดียวในประเทศไทย เสิร์ฟทุกเมนูบนจานร้อนพิเศษ พร้อมส่งความอร่อยในช่วงเทศกาลวันแม่นี้ ให้คุณได้อร่อยกับ “สลัดบอกรักแม่” มูลค่า 40 บาท ฟรี.! เพียง Add Line @PepperlunchTH พร้อมสั่งอาหารเมนูใดก็ได้ในราคาปกติ อย่าลืมพาคุณแม่ไปอิ่มอร่อยได้ตั้งแต่วันที่ 10-12 ส.ค. 61 เท่านั้น ที่ร้านเปปเปอร์ ลันช์ ทุกสาขา (ยกเว้นสาขาดอนเมือง, ร้าน Express และ Food Heaven)

ชาบูตง (Chabuton) ราเมนต้นตำรับจากประเทศญี่ปุ่น โดยสุดยอดเชฟราเมน ทีวีแชมป์เปี้ยน รายแรก และรายเดียวในประเทศไทย ขอร่วมต้อนรับเทศกาลวันแม่ปีนี้ เพียงพาคุณแม่มาอิ่มอร่อยที่ร้านชาบูตง เมื่อสั่งเมนูใดก็ได้ รับฟรีไปเลย เกี๊ยวซ่า 6 ชิ้น มูลค่า 89 บาททันที สามารถไปอิ่มอร่อยได้ตั้งแต่วันที่ 11 – 13 ส.ค.61 นี้เท่านั้น ที่ร้านชาบูตงทุกสาขา (จำกัดสิทธิ์ คุณแม่1ท่านต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น)

โคล สโตน ครีมเมอรี่ (Cold Stone Creamery) ไอศกรีมมิกซ์-อิน ระดับซูเปอร์พรีเมียมจากอเมริกา ร่วมกับ “มูลนิธิโรงพยาบาลกลาง” จัดแคมเปญดี ๆ ในเดือนสิงหาคม เดือนแห่งเทศกาลวันแม่แห่งชาติ ให้คุณแม่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ โดยทุก ๆ การซื้อไอศกรีม Thailand Signature Creations 1 ถ้วย ร่วมสมทบทุนบริจาค 12 บาท ให้กับ “มูลนิธิโรงพยาบาลกลาง” สมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์แก่ผู้ป่วยยากไร้ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ และพิเศษ วันที่ 10-13 สิงหาคมนี้ ให้คุณแม่และคุณลูก ได้ฟินกับความอร่อยของไอศกรีมระดับซูเปอร์พรีเมียมกันอย่างจุใจ พร้อมควงคู่กันมารับสิทธิ์ Buy 1 Get 1 ที่ร้าน Cold Stone Creamery เพียงซื้อไอศกรีม Thailand Signature 1 ถ้วย รับฟรีทันทีไอศกรีม Thailand Signature หรือ Signature Creations ขนาด Like it 1 ถ้วยกันไปเลย งานนี้ได้ทั้งอร่อยและอิ่มบุญกันตลอดเดือนสิงหาคมนี้ไปเลย

เดอะ เทอเรส (The Terrace) ชวนคุณมาลิ้มลองความอร่อยกับเมนูที่ผ่านการคัดสรร และปรุงอย่างสุดฝีมือ พร้อมต้อนรับวันแม่ปีนี้ ให้คุณได้ส่งต่อความรัก ความสุข ด้วยเมนูสุขภาพ กับโปรโมชั่นสุดพิเศษ เมื่อทานอาหารครบ 500 บาท รับฟรีไปเลยทันที!! เมี่ยงหมูคำหวาน 1 จาน มูลค่า 145 บาท และสำหรับร้านเดอะ เทอเรส สาขาเซ็นทรัล เวิลด์ และสาขาเซ็นทรัล ลาดพร้าว เพียงทานอาหารครบ 650 บาท รับฟรี!! เมี่ยงหมูคำหวาน 1 จาน มูลค่า 155 บาททันที ตั้งแต่วันนี้ – 31 ส.ค.61 ที่ร้านเดอะ เทอเรส

โยชิโนยะ ( Yoshinoya) สุดยอดต้นตำรับข้าวหน้าเนื้อ(กิวด้ง) ที่คัดสรรเนื้อ US Beef 100% คุณภาพพรีเมียมนำเข้าจากต่างประเทศ และเมนูข้าวหน้าญี่ปุ่นแบบต่างๆ(ดงบุริ) มอบความสุขสุดคุ้ม พิเศษสำหรับคู่แม่ลูก อิ่มอร่อยกับชุดทงคตสึนาเบะ เสิร์ฟพร้อมข้าวญี่ปุ่น 2 ชุด ในราคาเพียง 199 บาท คุ้มขนาดนี้มีแค่วันที่ 10 – 13 ส.ค.61 นี้เท่านั้น ที่ร้านโยชิโนยะทุกสาขา (ยกเว้น Food Heaven)

โอโตยะ ( Ootoya) ภัตตาคารอาหารญี่ปุ่นแบบต้นตำรับ ถึงรสถึงชาติญี่ปุ่นแท้ๆ สไตล์โฮมเมด ขอต้อนรับวันแม่ปีนี้ให้คุณได้ชวนคุณแม่มาทานเมนูพิเศษ กับ “Happy and Healthy with Mom” เมื่อคุณแม่เลือกทานเมนูเซ็ตใดก็ได้ จาก 3 เมนูหลัก อาทิ ปลามาฮอกเกะหมักมิโสะย่างถ่าน , ปลามาฮอกเกะจังจังยากิ และ ปลาโอกิเมได หมักซอสโชยุโคจิย่างถ่าน ในราคาเซ็ตละ 299 บาท รับฟรีทันทีไอศกรีม 1 ลูก มูลค่า 49 บาท สามารถพาคุณแม่มารับโปรโมชั่นดีๆแบบนี้ได้ เฉพาะวันที่ 11 – 13 ส.ค.61 เท่านั้น ที่ร้านโอโตยะทุกสาขา

เทนยะ (TENYA) หนึ่งในผู้นำตลาดเทนด้ง-เทมปุระ ยอดนิยมอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น สูตรลับตำรับโตเกียว นำเสนอโปรโมชั่นสำหรับวันแม่ปีนี้ กับ “Lucky mom day” เมื่อทานอาหารเมนูหลักทุกรายการ รับฟรีทันที เครื่องดื่ม Fruity Berry (ราคาปกติ 59 บาท) ชวนคุณแม่ไปรับความอร่อยพร้อมเติมความสดชื่นได้ที่ร้านเทนยะทุกสาขา เฉพาะวันที่ 8 – 13 ส.ค. 61 เท่านั้น

คัตสึยะ No.1 คัตสึด้งยอดนิยมจากญี่ปุ่น รสชาติแท้ เจแปนนิสสไตล์ ขอต้อนรับวันแม่ปีนี้ เพียงพาคุณแม่มาทานอาหารเมนูปกติ ครบ 300 บาท ก็รับสิทธิ์แลกซื้อไอศกรีมชาเขียว พร้อมท๊อฟฟี่ถั่วแดง ในราคาเพียง 12 บาท จากปกติ 55 บาท ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ – 12 ส.ค.61นี้ เท่านั้น ที่ร้านคัตสึยะทุกสาขา (ยกเว้น Food Heaven)

พาคนทีคุณรักมาจัดเต็มความอร่อยให้มื้อพิเศษ ในโอกาสพิเศษของคุณได้ ที่ร้านอาหารในเครือ CRG กว่า 900 สาขาทั่วประเทศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ CRG Call Center โทร. 02-66-33-888