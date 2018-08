เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆ ที่เหมาะกับผู้ที่สนใจงานด้านfood stylist มากๆค่ะ สำหรับการอบรม How to be a professional food stylist กับเชฟประชัน วงศ์อุทัยพันธุ์ Executive Chef Arnoma Grand Bangkok บอกเลยว่าเป็นการอบรมที่สนุกสนาน และได้ประโยชน์จริงอย่างเต็มที่ เรียนกันแบบใกล้ชิดกับเชฟเลยทีเดียวค่ะ

How to be a professional food stylist กับเชฟประชัน

ซึ่งบรรยากาศในการเรียนก็เต็มไปด้วยความสนุกสนาน ทีมงานจาก Amarin Cuisine ก็ส่งทีมไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมกันด้วยนะคะ คลาสนี้บอกเลยว่า ไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่ทำอาหารเก่งมาก แต่ถ้าคุณชื่นชอบการทำอาหาร และชอบความเป็นศิลปะด้วย ก็สามารถที่จะพัฒนาตัวเองเพื่อไปเป็นfood stylist ที่ดีได้ค่ะ

ภาพบรรยากาศการอบรม How to be a professional food stylist กับเชฟประชัน

เชฟประชัน Sketch ภาพ ไอเดียในการจัดจานเป็นตัวอย่าง

♦food stylist โดยเชฟประชัน

อ่านต่อบทสัมภาษณ์ เชฟประชัน

food stylist..สำคัญกับวงการอาหารในปัจจุบันอย่างไร

#AmarinCuisine

👉 ฝากติดตาม Instagram Health&Cuisine ใหม่ได้ที่ @ amarincuisine Follow มาเยอะๆ นะคะ 😘

อยากกิน..อยากฟิน..อยากทำ.. อย่าลืมติดตาม #Amarincuisine นะจ๊ะ