เพราะชีวิต คือ การเรียนรู้ บางครั้ง “ผิด” อาจสำคัญกว่า “ถูก” คำโปรยบนหน้าปกหนังสือ “ชีวิตผิดได้” ของคุณหนุ่ม เมืองจันทร์ ที่มีโอกาสได้ไปอ่านเจอและเห็นว่าน่าสนใจ เลยอยากหยิบยกเอาเรื่องนี้มาแชร์และแบ่งปันให้ทุกคนได้ทราบ แต่ใครจะเห็นด้วยหรือไม่นั้นก็ต้องแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน เพราะความคิดเห็นของคนเราย่อมแตกต่างกันไป อันนี้ไม่ว่ากัน แต่หากใครอ่านแล้วรู้สึกว่ามันดี และเรื่องนี้น่าจะเป็นประโยชน์กับคนอื่น ก็แชร์ หรือต่อไปให้คนอื่นๆ ได้รู้ด้วยจะยิ่งดี

เชื่อว่าหลายๆ คนคงเคยได้ยินประโยคที่ว่า Do No Wrong It Do Nothing “ทำอะไรไม่ผิดเลย ก็คือไม่ทำอะไรเลย” กันมาบ้าง และอาจเห็นด้วยกับประโยคดังกล่าว เพราะ คนเราย่อมต้องมีโอกาสผิดพลาด หรือก้าวใช้ชีวิตผิดพลาดกันมาบ้าง บางคนพลาดเยอะ บางคนพลาดน้อย แต่เชื่อว่าในชีวิตนี้ไม่เคยมีใคร ไม่เคยทำ “ผิด” เลยสักครั้งอย่างแน่นอน

ควรรู้สึกถึงบุญคุณตัวเองที่ทำอะไรผิดพลาด

“ผิดเป็นครู” เป็น 3 พยางค์ที่สร้างสรรค์ เป็นคำปลอบใจที่ได้ยินบ่อยครั้ง เป็นคำสั้นๆ แต่ความหมายยิ่งใหญ่นัก บางคนเกิดการเรียนรู้จากความผิดพลาดแล้วแก้ไขให้ดีขึ้น ทำให้รู้ว่าความผิดนี้แหละเป็นครูอย่างดี เราควรจะรู้สึกถึงบุญคุณของตัวเองที่ทำอะไรผิดพลาด และควรดีใจที่ได้พบกับ “ครู” ผู้วิเศษคือ ความ “ผิด” จะได้ตรงกับคำว่า “เจ็บแล้วต้องจำ” ทำตัวเอง ผิดเอง นี้แหละเป็นครูที่วิเศษที่สุด เป็นตัวอย่างที่ดีแบบ Good example เพื่อให้เราได้จดจำเอาไว้ว่าต้องระวังไม่ให้ผิดต่อไป แล้วเริ่มตั้งต้นใหม่ด้วยความไม่เลินเล่อเผลอประมาทในการใช้ชีวิตอีก ไม่ว่าเรื่องใดก็ตามให้คิดเสียว่าอดีตที่ผิดไปก็ผ่านพ้นล่วงเลยไปแล้ว แต่ “ครู” หรือบทเรียนนั้นยังคงอยู่ คอยกระซิบเตือนใจอยู่เสมอทุกขณะว่า “ระวัง! อย่าประมาทนะ อย่าให้ผิดพลาดเช่นนั้นอีกนะ”

บางคนให้อภัยตัวเองบ่อยๆ ขาดความมุ่งมั่นที่จะแก้ไข เท่ากับเป็นการวางยาพิษให้กับตัวเองได้เหมือนกัน คนเราเกิดมาแล้วต้องอย่ากลัวกับควาผิดพลาดเลยนะคะ เมื่อใดที่ทำผิดก็ยอมรับ ตั้งต้นใหม่แล้วแก้ไขลบล้างความผิดนั้นซะ อย่ามัวโศกเศร้าเสียใจกับความผิดพลาดนานจนเกิดความบั่นทอนเสียกำลังใจ พยายามสร้างความสุขให้กับตัวเองในทุกสถานการณ์ ไม่ว่าสถานการณ์นั้นจะเลวร้ายสักเพียงใดก็ตาม

ไม่มีใครทำอะไรถูกไปเสียหมดทุกอย่าง

หลายคนอาจถูกสั่งส่อนมาตั้งแต่เด็กว่าต้องทำ “สิ่งที่ถูก” เท่านั้น ทั้งถูกในทางชีวิต ถูกในทางธุรกิจ หรือแม้กระทั่งถูกในทางสังคมวัฒนธรรม แต่อย่าลืมว่าเอาเข้าจริงๆ แล้ว คนเราเกิดมาไม่มีใครทำอะไรถูกต้องไปเสียหมดทุกอย่าง สิ่งหนึ่งที่จะทำให้คนเราเสียสูญคือมักจะคิดว่าการทำผิดเป็นเรื่องที่แย่ เรื่องที่ไม่ดี ไม่สมควรเกิดขึ้น หลายๆ คน จึงพ่ายแพ้ให้กับคำว่า “ผิด” ส่งผลให้ชีวิตเสียศูนย์และขยับขยายไปเป็นการสูญเสียชีวิต เพียงเพราะไม่สามารถยอมรับกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นได้

เรื่องราวที่นำเสนอในวันนี้ขออนุญาตเป็นคู่มือในการปลอบโยน และตบไหล่ของผู้ที่เคยทำผิดพลาดมาแล้วไม่ว่าด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เบา ๆ ในวันที่รู้สึกเสียศูนย์จากความพลาดผิดต่าง ๆ พร้อมทั้งอยากบอกกับคนเหล่านั้นด้วยความรักและหวังดีว่า “ไม่เป็นไรนะ ชีวิตมันผิดพลาดกันได้” ในเมื่อผิดพลาดไปแล้ว สิ่งที่เราทำได้ก็คือ เรียนรู้ และ เริ่มต้นใหม่ โดยให้ความผิดพลาดเหล่านั้นเป็นเหมือนครูพิเศษที่คอยสอนคอยเตือนเรา หรือถ้าความผิดพลาดนั้นใหญ่และหนักก็ให้คิดเสียว่าเขาเป็น “ครูประจำชั้น” ที่อาจจะอยู่กับเรานานขึ้นอีกหน่อย แต่ไม่นานนักเราก็จะจบหลักสูตรการศึกษา